Segway-Ninebot, Çocuklara Özel e-KickScooter için Dünyanın İlk Tick Mark Sertifikasını Aldı

LOS ANGELES, 7 Aralık 2023 /PRNewswire/-- Yenilikçi mobilite çözümlerinin önde gelen tedarikçisi Segway-Ninebot, bu ayrıcalığı elde eden dünyanın ilk children's electric scooter'ı olan Ninebot e-KickScooter C2 Pro children's electric scooter'ın Intertek'ten prestijli Tick Mark sertifikasını aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor.

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Intertek, 130 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki şirketlere ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin kalite ve güvenliğini sağlamalarında yardımcı olmaktadır. Tick Mark, Intertek tarafından verilen bağımsız ve tarafsız bir ürün performansı doğrulama sertifikasıdır. Intertek Tick Mark sertifikası, üreticiler, distribütörler ve perakendecilere pazarda benzersiz bir satış noktası sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Tüketicilere ürün alımlarında güvence ve güven sunar.

Ninebot e-KickScooter C2 Pro, Segway-Ninebot tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanmış bir elektrikli scooter'dır. Ürün yaklaşık 10,7 kg ağırlığındadır ve azami yük kapasitesi 60 kg'dir. 20 km/h'lik bir azami hıza ulaşabilir ve tam hızda maksimum 12 kilometrelik menzile sahiptir. Piyasadaki en popüler elektrikli çocuk scooter'larından biridir. Bu scooter, Tick Mark sertifikası almasının yanı sıra, SGS, TüV ve EU RoHS dahil olmak üzere birçok uluslararası sertifika testinden de geçmiştir.

Bu, Segway-Ninebot'un uluslararası yetkili kuruluşlardan aldığı ilk sertifika değildir. Bu yılın başlarında, Segway-Ninebot bünyesindeki üç elektrikli scooter olan S90L, Max Plus X (SNSC 2.4) ve SNSC2.3.3, uluslararası alanda tanınmış bir belgelendirme kuruluşu olan TÜV Süd tarafından ilk küresel yaşam döngüsü değerlendirmesi doğrulama belgesiyle ('LCA doğrulama belgesi' olarak anılmaktadır) ile ödüllendirildi. Segway-Ninebot'un elektrikli scooter gibi yenilikçi kısa mesafe ulaşım ürünleri, küresel yeşil yolculuğa katkılarından dolayı uluslararası tanınırlık kazanmıştır.

Segway-Ninebot bünyesindeki birçok elektrikli scooter daha önce uluslararası yetkili sertifikasyon kuruluşu BV Group ve TUV Rheinland tarafından verilen EN 17128:2020 standardı sertifikasının ilk serisini alarak, Avrupa pazarında elektrikli scooterlar için yeni kabul gereksinimlerini karşılayan ve French Standardization Commission (AFNOR) tarafından EN 17128:2020 standardının yayınlanmasından bu yana sertifika alan dünyadaki ilk şirket oldu. Şimdi, Segway-Ninebot'un elektrikli scooter'ları bir kez daha sektörde son derece etkili Tick Mark sertifikasını alarak Segway-Ninebot ürünlerinin teknik gücünü ve güvenilirliğini bir kez daha teyit etti.

Gelecekte, Segway-Ninebot, teknolojik inovasyon yoluyla endüstri dönüşümünü sürdürmeye, kullanıcılara daha akıllı ve rahat yenilikçi kısa mesafeli seyahat ürünleri sağlamaya yönelik kararlılığını sürdürecek ve ayrıca sektör standartlarının oluşturulmasını ve uluslararası gelişmeyi endüstri perspektifinden aktif olarak teşvik ederek tüm endüstrinin uzun vadeli sürdürülebilir ve yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunacaktır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2295179/Intertek_Independently_tested.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2295180/Segway_Ninebot_electric_kickscooter_C2_C2_Pro.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2295181/image_5023914_7221281.jpg