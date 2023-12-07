Segway-Ninebot, Çocuklara Özel e-KickScooter için Dünyanın İlk Tick Mark Sertifikasını Aldı

News provided by

Segway-Ninebot APAC

07 Dec, 2023, 01:21 ET

LOS ANGELES, 7 Aralık 2023 /PRNewswire/-- Yenilikçi mobilite çözümlerinin önde gelen tedarikçisi Segway-Ninebot, bu ayrıcalığı elde eden dünyanın ilk children's electric scooter'ı olan Ninebot e-KickScooter C2 Pro children's electric scooter'ın Intertek'ten prestijli Tick Mark sertifikasını aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor.

Continue Reading
Intertek Independently tested
Intertek Independently tested
Segway-Ninebot electric kickscooter C2&C2 Pro
Segway-Ninebot electric kickscooter C2&C2 Pro
image_5023914_7221281
image_5023914_7221281

Intertek, 130 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki şirketlere ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin kalite ve güvenliğini sağlamalarında yardımcı olmaktadır. Tick Mark, Intertek tarafından verilen bağımsız ve tarafsız bir ürün performansı doğrulama sertifikasıdır. Intertek Tick Mark sertifikası, üreticiler, distribütörler ve perakendecilere pazarda benzersiz bir satış noktası sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Tüketicilere ürün alımlarında güvence ve güven sunar.

Ninebot e-KickScooter C2 Pro, Segway-Ninebot tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanmış bir elektrikli scooter'dır. Ürün yaklaşık 10,7 kg ağırlığındadır ve azami yük kapasitesi 60 kg'dir. 20 km/h'lik bir azami hıza ulaşabilir ve tam hızda maksimum 12 kilometrelik menzile sahiptir. Piyasadaki en popüler elektrikli çocuk scooter'larından biridir. Bu scooter, Tick Mark sertifikası almasının yanı sıra, SGS, TüV ve EU RoHS dahil olmak üzere birçok uluslararası sertifika testinden de geçmiştir.

Bu, Segway-Ninebot'un uluslararası yetkili kuruluşlardan aldığı ilk sertifika değildir. Bu yılın başlarında, Segway-Ninebot bünyesindeki üç elektrikli scooter olan S90L, Max Plus X (SNSC 2.4) ve SNSC2.3.3, uluslararası alanda tanınmış bir belgelendirme kuruluşu olan TÜV Süd tarafından ilk küresel yaşam döngüsü değerlendirmesi doğrulama belgesiyle ('LCA doğrulama belgesi' olarak anılmaktadır) ile ödüllendirildi. Segway-Ninebot'un elektrikli scooter gibi yenilikçi kısa mesafe ulaşım ürünleri, küresel yeşil yolculuğa katkılarından dolayı uluslararası tanınırlık kazanmıştır.

Segway-Ninebot bünyesindeki birçok elektrikli scooter daha önce uluslararası yetkili sertifikasyon kuruluşu BV Group ve TUV Rheinland tarafından verilen EN 17128:2020 standardı sertifikasının ilk serisini alarak, Avrupa pazarında elektrikli scooterlar için yeni kabul gereksinimlerini karşılayan ve French Standardization Commission (AFNOR) tarafından EN 17128:2020 standardının yayınlanmasından bu yana sertifika alan dünyadaki ilk şirket oldu. Şimdi, Segway-Ninebot'un elektrikli scooter'ları bir kez daha sektörde son derece etkili Tick Mark sertifikasını alarak Segway-Ninebot ürünlerinin teknik gücünü ve güvenilirliğini bir kez daha teyit etti.

Gelecekte, Segway-Ninebot, teknolojik inovasyon yoluyla endüstri dönüşümünü sürdürmeye, kullanıcılara daha akıllı ve rahat yenilikçi kısa mesafeli seyahat ürünleri sağlamaya yönelik kararlılığını sürdürecek ve ayrıca sektör standartlarının oluşturulmasını ve uluslararası gelişmeyi endüstri perspektifinden aktif olarak teşvik ederek tüm endüstrinin uzun vadeli sürdürülebilir ve yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunacaktır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2295179/Intertek_Independently_tested.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2295180/Segway_Ninebot_electric_kickscooter_C2_C2_Pro.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2295181/image_5023914_7221281.jpg

Also from this source

Segway-Ninebot Receives the World's First Tick Mark Certificate for Kids e-KickScooter

Segway-Ninebot Receives the World's First Tick Mark Certificate for Kids e-KickScooter

Segway-Ninebot, a leading provider of innovative mobility solutions, is pleased to announce that its children's electric scooter, the Ninebot...
Segway-Ninebot 2 Milyon Adet Sevkiyatı Aştı - Sektörde Büyüme Rekorları Kırdı, Yeni Seyahat Trendi Yarattı

Segway-Ninebot 2 Milyon Adet Sevkiyatı Aştı - Sektörde Büyüme Rekorları Kırdı, Yeni Seyahat Trendi Yarattı

26 Temmuz 2023 tarihinde Segway-Ninebot, kümülatif sevkiyatlarının 2 milyon adet E-mopedi aşarak yeni bir endüstri rekoru kırdığını duyurdu....
More Releases From This Source

Explore

Image1

Retail

Image1

Household Products

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.