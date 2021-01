Sekretariát ŠOS a TCSA společně hostily Summit „národního datového mozku"

Úvodního slova se ujal generální tajemník ŠOS Vladimir Norov. Uvedl, že vedoucí představitelé členských států ŠOS vyvíjejí společné úsilí o vybudování účinného finančního mechanismu v rámci organizace s cílem přispět k podpoře inovativního ekonomického rozvoje. Lepší porozumění práci a myšlenkám TCSA by mohlo pomoci dosáhnout cíle, kterým je využití moderních inovativních technologií k navázání silnější finanční spolupráce.

Očekává se, že tato konference poskytne technologický plán pro zdokonalení systémů digitální státní správy každého zainteresovaného národa, zdokonalení měnových datových systémů centrálních bank a vývoj nových nástrojů pro makroekonomickou digitální správu. Norov také vyjádřil svou naději v to, že by konference mohla urychlit vybudování národních datových mozků v různých zemích, čímž by mohlo být dosaženo společenské stability a hospodářské revitalizace a dojít k vybudování stabilnější a konkurenceschopnější devizové strategie centrálních bank a podpoření prosperity všech států ŠOS, stejně jako k neustálému zlepšování životní úrovně jejich obyvatel.

V návaznosti na projev generálního tajemníka představil předseda TCSA, Adkins Zheng, inovativní koncept: výstavbu národních datových mozků. Ve svém projevu nejdříve poděkoval ŠOS za uznání a podporu, které se TCSA od organizace dostalo, a poté představil TCSA jako prvního mezinárodního rádce, který bude sloužit ústředním vládám při vytváření digitalizovaných národních makroekonomických systémů budováním datových mozků a spolupracovat s ústředními vládami na podpoře udržitelného ekonomického rozvoje založeného na datech.

Pan Zheng ve svém proslovu také detailně popsal proces implementace národního datového mozku. Organizace TCSA vytvořila účinné metody a rámce pro efektivní aplikaci dat napříč obrovskou škálou oblastí. Na současné rozcestí, na kterém technologický vývoj a digitální hodnota stojí, přinesla TCSA zbrusu nový inovativní model pro přenos dat, jejich ukládání, výpočet a aplikace, které umožňují efektivní aplikaci dat napříč obrovskou škálou oblastí: vysoce logický, nákladově efektivní a účinný centrální rámec pro zpracování dat. Tento datový rámec může být neustále průběžně optimalizován. Navíc vzhledem k tomu, že funguje podobně jako počítačový či mobilní procesor, může exponenciálně snížit státní náklady na zpracování dat a ve stejné míře zvýšit národní výpočetní výkon.

Howard Chang, viceprezident TCSA, během této události podrobně představil model pro spolupráci při přenosu komplexních technologií společnosti TCSA. Návrh na vybudování datového mozku a makroekonomický model organizace si zasloužily široké uznání úřadů i odborníků z celého světa, včetně těch ze Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Stanfordské univerzity, Kolumbijské univerzity a dalších. V současné době spolupracuje TCSA s ústředními vládami a centrálními bankami ve více než 50 dalších zemích, přičemž v současnosti se 5 zemí nachází ve fázi podpisu smlouvy a 2 země již formálně podepsaly dohodu o spolupráci.

Moderátorem akce byl náměstek generálního tajemníka ŠOS Yerik Ashimov. Společně se této akce zúčastnily členské, pozorovatelské a partnerské státy ŠOS, stejně jako velvyslanci a diplomatičtí zástupci členských států Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Ligy arabských států (LAS) a známí čínští podnikatelé.

TCSA se snaží poskytnout všem státům ŠOS kompletní technologický přenos nových nástrojů pro digitální správu ekonomických záležitostí, které slouží vizionářským ústředním vládám, centrálním bankám a oddělením hospodářského a finančního rozvoje při digitalizaci a modernizaci systémů a schopností správy ekonomických záležitostí. To vše má přispět k dosažení hlavního sdíleného cíle, kterým je dosažení stability, prosperity a svobody.

