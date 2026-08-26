Selon une étude de Zendure, la réglementation, les contrats de location et un processus d'installation perçu comme complexe ralentissent l'adoption de l'énergie solaire

Pour 53 % des utilisateurs de systèmes solaires actifs, la facilité d'installation par soi-même a été le facteur décisif dans leur décision d'achat ; pourtant, les idées fausses concernant la réglementation et les droits des locataires freinent 76 % des consommateurs intéressés.

PARIS, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Les consommateurs allemands se passionnent pour l'énergie solaire, mais la crainte des formalités administratives et des difficultés techniques en retarde toujours l'adoption à grande échelle. Selon une nouvelle étude menée par Zendure, pionnier mondial des systèmes enfichables de gestion de l'énergie domestique, 76 % des foyers interrogés non équipés de panneaux solaires se disent très intéressés par les systèmes solaires résidentiels. Cependant, des obstacles concrets les empêchent au quotidien de franchir le pas : 29 % des locataires ne connaissent pas bien leurs droits en matière d'installation, 27 % se sentent dépassés par la réglementation et les formalités administratives, et 22 % trouvent la mise en place trop compliquée. À l'inverse, l'expérience actuelle des utilisateurs démontre toute la puissance de la simplicité : 53 % des propriétaires actuels de systèmes solaires ont cité la facilité d'installation par soi-même comme le facteur qui a pesé le plus lourd dans leur décision d'achat.

Ces résultats mettent en évidence un paradoxe lié à la complexité croissante à laquelle sont confrontés les locataires, les néophytes et les consommateurs peu familiarisés avec les technologies lorsqu'il s'agit de s'orienter dans l'offre de produits, les cadres réglementaires et les analyses coûts-bénéfices. Bien que l'engouement soit manifeste (17 % des non-propriétaires se sont renseignés de manière approfondie sur les systèmes solaires et 54 % supplémentaires ont effectué des recherches préliminaires), la plupart des consommateurs ne disposent toujours pas des conseils ciblés nécessaires pour transformer cet intérêt général en une décision d'achat en toute confiance.

Perception contre réalité : persistance d'incertitudes réglementaires

Parmi les principaux obstacles figurent des questions juridiques et pratiques quotidiennes. Près d'un tiers (29 %) des personnes interrogées qui ne disposent pas d'installation solaire vivent dans un logement locatif et ne savent pas si elles sont autorisées à installer un système sur balcon ou un système enfichable. Par ailleurs, plus d'une personne sur quatre (27 %) estime que la réglementation, les autorisations et les procédures d'enregistrement en vigueur manquent de clarté, tandis que 22 % sont rebutés par la complexité technique perçue.

Surtout, l'étude révèle que bon nombre de ces difficultés relèvent davantage de la perception que de la réalité. En 2024, la législation allemande a explicitement accordé aux locataires le droit d'installer des systèmes solaires enfichables, a relevé le plafond de rachat subventionné à 800 W et a rationalisé l'enregistrement dans un registre unique et simplifié des données de référence du marché (Marktstammdatenregister). Le frein actuel n'est donc plus d'ordre réglementaire, mais informationnel : les consommateurs continuent de considérer l'énergie solaire comme un projet technique intimidant, alors même que les démarches juridiques et techniques n'ont jamais été aussi accessibles.

Surcharge d'offres et fatigue décisionnelle

Outre les questions juridiques et techniques, le choix des produits lui-même représente un défi. Dix-huit pour cent des personnes interrogées ont du mal à choisir le produit qui leur convient parmi la multitude de solutions disponibles. Une proportion équivalente estime qu'elle manque d'informations claires et fiables. Les consommateurs éprouvent souvent des difficultés à déterminer quel système est le mieux adapté à leur foyer, à l'espace dont ils disposent et à leur consommation d'électricité. Parallèlement, ils doivent comparer les différentes capacités de stockage, les niveaux de performance, les méthodes d'installation et les options de commande.

La simplicité prime sur le prix : le facteur décisif

Pour 53 % des personnes interrogées, la facilité d'installation et la possibilité de configurer le système soi-même ont constitué le facteur le plus déterminant dans leur décision d'achat, devançant largement la technologie de pointe (32 %), le rapport qualité-prix (31 %), les avis des clients (28 %) ou la couverture de la garantie (27 %). Le design n'a été un critère primordial que pour 8 % des personnes interrogées. La simplicité et la fiabilité restent essentielles tout au long du cycle de vie du système : 52 % des personnes interrogées considèrent ces qualités comme très importantes, et pour 33 % d'entre elles, elles sont indispensables. À mesure que la tarification dynamique se généralise, la question de savoir quand stocker, consommer ou réinjecter de l'électricité dans le réseau introduit un nouveau niveau de complexité. Des solutions évolutives doivent permettre une mise en place initiale et une gestion énergétique au quotidien, sans aucun effort.

« L'énergie solaire suscite un immense enthousiasme en Allemagne, mais de nombreux consommateurs se sentent livrés à eux-mêmes face à cette transition », déclare Bryan Liu, directeur général de Zendure. « L'ambiguïté réglementaire, les questions techniques et la multitude des produits disponibles retiennent les consommateurs. Pour parvenir à une véritable indépendance énergétique des logements, notre secteur doit rendre l'énergie solaire et le stockage non seulement plus efficaces, mais aussi radicalement plus simples, plus transparents et plus fiables. En réduisant les obstacles à l'accès, nous donnons aux consommateurs la confiance nécessaire pour participer à la transition énergétique sans stress inutile. »

Note méthodologique

[1] Cette enquête a été réalisée en décembre 2025 par Arlington Research pour le compte de Zendure auprès de 835 personnes dans toute l'Allemagne.

À propos de Zendure

Zendure est un pionnier mondial dans le domaine des systèmes enfichables de gestion de l'énergie domestique, animé par sa volonté d'accélérer la transition vers un avenir durable. Portée par des centres de R & D et d'exploitation répartis dans les principaux pôles technologiques tels que la Silicon Valley ou la région de la Grande Baie, ainsi qu'au Japon et en Allemagne, notre ambition est de devenir la plateforme d'énergie domestique de référence à l'ère de l'IA. La mission de Zendure est d'offrir à chaque foyer du monde une liberté totale en matière de gestion de l'énergie. Nous y parvenons grâce à l'écosystème SolarFlow, qui allie stockage modulaire, gestion intelligente de l'énergie et alimentation solaire flexible. Du stockage prêt à brancher à la gestion énergétique de l'ensemble du logement, en passant par la modernisation des installations, SolarFlow s'adapte tout en souplesse pour optimiser l'autoconsommation, réduire la dépendance au réseau et fournir une alimentation de secours fiable.