Семья Яна Гоцяна становится четвертой в списке китайских филантропов Forbes 2021 года

За последние более чем 20 лет семья Яна Гоцяна, Country Garden Group и Фонд общественного благосостояния Гуандун-Гоцян пожертвовали в общей сложности более 9 млрд юаней (около 1,3 млрд долл. США) на такие цели, как искоренение нищеты, профессиональное образование, просветительская деятельность и научные исследования, оказав содействие выводу из состояния нищеты более 490 тысяч человек из неимущих слоев населения.

Исходя из того, что знания могут менять нашу судьбу, эти три структуры участвовали в борьбе с нищетой, оказывая поддержку в осуществлении образовательных программ на протяжении последних 24 лет.

В 1997 году г-н Ян пожертвовал 1 миллион юаней (около 150 тыс. долл. США), что составляло половину его общего состояния на тот момент, для учреждения стипендиальной программы Zhongming с целью финансирования неимущих студентов высших учебных заведений, показывающих выдающиеся результаты. В 2002 году он снова пожертвовал половину своих собственных средств (260 млн юаней (около 39 млн долл. США)) на создание мемориальной средней школы Guohua — единственной в Китае частной средней школы, предоставляющей бесплатное образование и жилье нуждающимся ученикам, прибывающим на учебу со всей страны.

Следует отметить, что благодаря запуску стипендиальной программы, открытию благотворительных школ и проведению мероприятий в поддержку образования он помог изменить судьбу более чем 100 тысяч учащихся из неимущих семей посредством их образования. Кроме того, семья Яна Гоцяна инвестировала более 1,1 млрд юаней (около 165 млн долл. США) на создание политехнического колледжа Guangdong Country Garden и профессионально-технического училища Gansu Linxia Guoqiang. Оба учебных заведения обеспечивают профессиональную подготовку учащихся с ограниченными возможностями в целях не только содействия расширению возможностей профессионально-технического образования, но и углубления участия компаний и организаций широкого спектра отраслей в образовательном процессе.

«В свое время я был бедным студентом. Я не смог бы закончить среднюю школу без субсидий от правительства, — рассказывает г-н Ян. — Проводимая правительством политика реформ и открытости дала мне возможность внести свой вклад в общество, и я взял на себя эту миссию в качестве личного обязательства».

По мере роста семейного благосостояния Яна его семья, Country Garden Group и Фонд общественного благосостояния Гуандун-Гоцян активизировали свои усилия по борьбе с нищетой, запустив проекты по оказанию помощи малоимущим в 57 уездах на территории 16 провинций. Кроме того, они осваивают воспроизводимую, эффективную и устойчивую модель сокращения масштабов нищеты путем оказания целевой помощи в вопросах образования и занятости, а также содействия привлечению деловых кругов к этой деятельности и согласованной работы с Партией для достижения этой цели. Опираясь на свои успехи в борьбе с нищетой, Country Garden Group сосредоточила свое внимание на возрождении села с целью создания эффективной модели, обеспечивающей участие деловых кругов и организаций и содействующей развитию талантливых людей. Эта модель также способствует более глубокому пониманию важности культуры и экологии, открывая при этом путь, по которому частные предприятия могут внести свой вклад в возрождение сельских районов.

В феврале 2021 года г-н Ян был удостоен звания «Выдающегося национального деятеля в борьбе с нищетой» за свой выдающийся вклад в искоренение бедности. До этого ему были присуждены Китайская премия за искоренение нищеты в категории «Новаторство» в 2015 году и Национальная премия за искоренение нищеты в категории «Выдающийся вклад» в 2016 году. В октябре 2019 года его дочь Ян Хойян (Yang Huiyan), также являющаяся сопредседателем правления Country Garden Group, была удостоена Национальной премии за искоренение нищеты в категории «Выдающийся вклад» 2019 года вслед за получением Китайской премии за благотворительность в категории «Особый вклад» в 2008 году и Китайской премии за благотворительность в категории «Лица» в 2018 году.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1580061/WechatIMG970.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1580060/WechatIMG971.jpg

SOURCE Country Garden Holdings