Seraphim и Rodina заключают договор на поставку солнечных модулей общей мощностью 1 ГВт

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Jiangsu Seraphim Solar System Co Ltd

Jun 04, 2021, 03:00 ET

ЧАНЧЖОУ (Китай), 4 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 4 июня компания Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (далее "Seraphim"), являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических модулей, объявила о заключении договора на поставку фотоэлектрических модулей суммарной мощностью 1 ГВт с компанией Rodina Energy Group LLC (далее "Rodina") — одним из мировых поставщиков услуг проектирования, МТО и строительства (EPC) и эксплуатации и технического обслуживания (O&M). Стороны договорились о совместной работе по обеспечению высокого качества продукции и услуг в сфере солнечной энергетики для клиентов по всему миру в целях увеличения своей доли на зарубежных рынках.

«Seraphim впервые сотрудничает с Rodina. Обе стороны сходятся во мнении, что это соглашение создаст долговременную и взаимовыгодную сферу сотрудничества, заложив прочную основу для дальнейшего расширения. Мы твердо уверены в результатах этого сотрудничества. В последние годы, помимо укрепления своего присутствия в Восточной Европе и Центральной Азии, компания Rodina постепенно расширяет географию своей деятельности в Северной Америке и на других рынках, что соответствует цели компании Seraphim, заключающейся в предоставлении клиентам по всему миру высококачественной продукции и профессиональных услуг», — заявил президент компании Seraphim Поларис Ли (Polaris Li).

Фотоэлектрические модули, предусмотренные договором поставки, состоят из односторонних и двусторонних полуэлементов серии Seraphim S4, объединяющих в себе кремниевые пластины толщиной 182 мм с микро-интервалом 0,6 мм, изготовленные с применением высокоточной производственной технологии. Элементы разделяются надвое с использованием неразрушающей технологии резки, что эффективно сокращает внутренние потери модулей. Модули серии S4 совместимы с существующей процедурой упаковки, контейнерной транспортировкой и способом погрузки. Модули серии S4 обеспечивают абсолютную совместимость с существующей конструкцией системы и подходят для крупных и даже крупнейших объектов солнечной энергетики коммунального масштаба.

«Seraphim — высококлассное предприятие, которое ценит качество продукции и новаторство, обладая при этом сильным чувством социальной ответственности. Превосходные эксплуатационные свойства его продукции и развитая всемирная рыночная сеть обеспечивают эффективную и бесперебойную реализацию всех типов проектов в сфере солнечной энергетики. Мы убеждены, что обе стороны продолжат сотрудничество в области международных проектов строительства электростанций, предоставляя потребителям по всему миру высококачественные услуги энергоснабжения», — заявил вице-президент международной цепи поставок компании Rodina Ли Дунхай (Li Donghai).

Seraphim

Компания Seraphim, являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических модулей, включена исследовательской организацией BloombergNEF в список первоклассных производителей фотоэлектрических модулей, а компания PV Evolution Labs признала ее ведущим производителем данной продукции. В настоящее время общемировая производственная мощность компании Seraphim составляет 5,5 ГВт, а совокупная мощность произведенной ею фотоэлектрической продукции, используемой более чем в 40 странах — порядка 11 ГВт.

Rodina

С момента своего создания в 2013 году компания Rodina, являющаяся международным поставщиком услуг EPC и O&M, открыла более 10 филиалов по всему миру. На сегодняшний день ее общемировая установленная мощность составляет 1,5 ГВт. В последние годы, помимо укрепления своего присутствия в Украине, Казахстане и Турции, компания Rodina уверенно осваивает североамериканские и другие новые рынки.

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http://www.seraphim-energy.com

SOURCE Jiangsu Seraphim Solar System Co Ltd

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