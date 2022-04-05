Сервисная платформа Lighthouse Platform Services преобразована в Luminae Partners

ПАЛМ-БИЧ-ГАРДЕНС (Флорида), 5 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня специализированная компания Luminae Partners (далее «компания Luminae») объявила о завершении формирования своей организационной структуры и о создании уникального бренда. Компания Luminae, являющаяся недавно созданным подразделением международной группы по управлению инвестициями Lighthouse Investment Partners, будет обслуживать сложных институциональных инвесторов, которые ценят комплексные решения, упрощающие инвестирование.

У нее имеется многолетний опыт работы в составе группы Lighthouse в качестве инвестора с управляемыми счетами, главным образом в хедж-фондах. Этот опыт позволил команде на протяжении последних 22 лет методично создавать платформу для структурирования инвестиционных механизмов, набора и адаптации менеджеров, управления повседневными операциями, защиты активов и контроля за рисками в качестве доверительного управляющего (фидуциара). Сегодня компания Luminae, работающая в постоянно развивающемся сегменте сервисных платформ, предлагает узкоспециализированные индивидуальные решения и видит свою задачу в обеспечении стратегического роста, согласующегося с потребностями клиентов.

На текущий момент компания Luminae под руководством Роба Свона (Rob Swan) и Джо Аурилио (Joe Aurilio) насчитывает более 40 специалистов, обслуживающих размещенные на платформе активы на сумму приблизительно в 14 млрд долларов США. Решения компании Luminae позволяют клиентам более эффективно инвестировать средства, управлять финансированием и ликвидностью, а также сосредоточиться на получении прибыли.

Вот что сказал по поводу создания новой компании Роб Свон: «Несмотря на то, что мы создаем новый бренд, главной задачей для нас по-прежнему остается обеспечение клиентам положительного опыта обслуживания на повседневной основе. В штат компании Luminae, созданной для решения конкретных задач, входят, как многие успевшие зарекомендовать себя сотрудники группы Lighthouse, так и несколько новых ключевых специалистов. Мы гордимся тем, что нашими надежными партнерами являются группа Lighthouse и важнейшие институциональные клиенты».

«Мы стремимся к повышению качества обслуживания владельцев и управляющих активами. Это естественный этап развития нашего бизнеса, и используемая нами модель уже доказала свою состоятельность на рынке. Мы продолжаем уделять первоочередное внимание обслуживанию клиентов, совершенствованию платформы и росту нашего бизнеса параллельно с ростом бизнеса наших клиентов», —добавил Джо Аурилио.

«В сложном и постоянно меняющемся мире решения компании Luminae помогут упростить инвестиционный процесс и позволят клиентам сосредоточиться на повышении доходности с поправкой на риск, — заявил генеральный директор и главный инвестиционный директор группы Lighthouse Investment Partners Шон Макгулд (Sean McGould). — Платформа Luminae — ключевой элемент нашей общей стратегии».

Информация о компании Luminae Partners

Компания Luminae Partners предоставляет платформу для обслуживания институциональных инвесторов по всему миру. Компания Luminae, являющаяся подразделением группы компаний Lighthouse Investment Partners, предлагает комплексные решения, адаптированные к потребностям клиентов. Платформа Luminae обслуживает управляемые счета, субсчета и инвестиции в фонды на общую сумму приблизительно в 14 млрд долларов США. Платформа Luminae обеспечивает масштабирование и снижает расходы, связанные с альтернативным инвестированием. Предлагаемая компанией Luminae модель рисков и условного финансирования обеспечивает клиентам структуру для контроля за финансированием и ликвидностью. Компания Luminae выполняет функции фидуциарного управляющего и гордится доверием, которое ей неизменно оказывают клиенты.

За более подробной информацией вы можете обратиться по адресу: [email protected] или посетить сайт www.luminaepartners.com

Контакты для прессы

агентства ASC Advisors:

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