Sesenta estudiantes de Compton (California) participarán en un programa de formación en liderazgo y defensa de la salud, financiado por Health Net con $412,000

La inversión de la empresa en "The Los Angeles Trust for Children's Health" ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo, a aprender a apoyar a sus compañeros y a ponerse en contacto con los servicios sanitarios locales.

LOS ÁNGELES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net, uno de los planes de salud de atención gestionada de Medi-Cal con más experiencia de California, y empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC) anunció una subvención de $412,000 a la organización The Los Angeles Trust for Children's Health para ampliar su programa "Wellness Youth Advocate" (WYA) al Distrito Escolar Unificado de Compton. La inversión contribuirá a poner en marcha el programa en el instituto Compton, el instituto Dominguez y el colegio secundario Whaley.

La subvención servirá para dotar a los alumnos de los conocimientos, las habilidades y los recursos que necesitan para convertirse en defensores de su propia salud y bienestar, al tiempo que apoyan la salud de sus compañeros. Esta ampliación toma como base un programa que, en la actualidad, cuenta con más de 100 "Wellness Youth Advocates" o jóvenes defensores del bienestar en 12 centros educativos del condado de Los Ángeles, y que llega a más de 20,000 alumnos a través de campañas de educación sanitaria dirigidas por compañeros.

"Los jóvenes comprenden los retos a los que se enfrentan sus comunidades porque los experimentan cada día. Cuando invertimos en su liderazgo, creamos oportunidades para que los estudiantes compartan sus experiencias, se apoyen mutuamente y contribuyan a forjar un futuro más saludable para ellos mismos y para sus compañeros", señaló Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net. "Nos enorgullece colaborar con The Los Angeles Trust for Children's Health para contribuir a que más jóvenes de Compton se hagan oír, se sientan apoyados y puedan acceder a los servicios que necesitan para desarrollarse plenamente".

A través del modelo entre iguales, los alumnos recibirán formación en liderazgo, educación sanitaria, sensibilización sobre la salud mental y cómo acceder a los servicios sanitarios. El programa también ayudará a los estudiantes que cumplan los requisitos a acceder a la Gestión de la Atención Mejorada (ECM), entre otros servicios.

"Todos los alumnos merecen tener acceso a los recursos y al apoyo que necesitan para gozar de buena salud, tener éxito en sus estudios y desarrollar todo su potencial", comentó Holly J. Mitchell, consejera del condado de Los Ángeles. "La organización The Los Angeles Trust for Children's Health lleva mucho tiempo defendiendo el bienestar de los estudiantes, y la inversión de Health Net contribuirá a ampliar las oportunidades de los jóvenes de Compton para informarse sobre su salud, apoyar a sus compañeros y acceder a servicios esenciales. Esta colaboración supone un paso importante para lograr resultados más saludables para nuestros jóvenes y nuestras comunidades".

La ampliación del programa al Distrito Escolar Unificado de Compton permitirá implantar el modelo en un nuevo distrito, al tiempo que creará oportunidades para compartir las mejores prácticas en materia de iniciativas de salud en los centros escolares y de participación dirigida por los propios alumnos. La subvención destinará fondos a la selección y formación de 60 estudiantes que actuarán como "Wellness Youth Advocates" a lo largo de dos cursos escolares.

El programa también reunirá a estudiantes de todo el condado de Los Ángeles a través de las cumbres anuales "Youth-to-Youth Health Summits" y apoyará las iniciativas de evaluación continuada para medir las mejoras en materia de alfabetización sanitaria, desarrollo del liderazgo, habilidades de defensa de los derechos y acceso a la atención sanitaria.

"Agradecemos la colaboración y el compromiso de Health Net con la mejora de la salud y el bienestar de los jóvenes", expresó Sarah Rodman, directora ejecutiva de The LA Trust for Children's Health. "Al ampliar el programa Wellness Youth Advocate al Distrito Escolar Unificado de Compton, podemos empoderar a más alumnos para que se conviertan en líderes, reforzar las redes de apoyo entre iguales y ayudar a los jóvenes a acceder a la atención y los recursos que necesitan para triunfar".

En los últimos cinco años, Health Net ha destinado más de $284 millones a iniciativas comunitarias que abordan los factores sociales que influyen en la salud y mejoran el acceso a la asistencia sanitaria en toda California. Esta subvención refleja el compromiso constante de Health Net de invertir en programas innovadores que mejoren los resultados sanitarios de los niños, los jóvenes y las familias de las comunidades desfavorecidas.

Acerca de Health Net

Fundada en California hace más de 45 años, Health Net, LLC ("Health Net"), una empresa de Centene Corporation, cree que todas las personas merecen contar con una red de seguridad para su salud, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. En la actualidad, ofrecemos planes de salud para particulares, familias, empresas de todos los tamaños y personas que cumplen los requisitos para recibir Medi-Cal o Medicare. Con más de 117,000 profesionales sanitarios de nuestra red, Health Net presta servicio a más de tres millones de afiliados en todo el estado. También ofrecemos acceso a programas de tratamiento de la adicción a sustancias, servicios de salud conductual y productos de atención sanitaria gestionada relacionados con los medicamentos con receta. Ofrecemos estos planes y servicios sanitarios a través de Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales al cien por cien de Centene Corporation (NYSE: CNC), una empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud de las comunidades a las que trabajamos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation cuentan con más de 5,700 empleados en California, que trabajan en una de las cinco oficinas regionales de Talent Hub. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

FUENTE Health Net, LLC