Shandong Energy и Huawei запускают первую в мире коммерческую большую модель ИИ

News provided by

Huawei

19 Jul, 2023, 10:00 ET

Shandong Energy и Huawei запускают первую в мире коммерческую большую модель ИИ для энергетического сектора 

ЦЗИНАНЬ (Китай), 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- 18 июля 2023 года компании Shandong Energy Group (Shandong Energy), Huawei и Yunding Technology совместно запустили Pangu Mine — первую в мире коммерческую большую модель искусственного интеллекта (ИИ) для энергетического сектора. Цель данной модели заключается в расширении применения ИИ в горнодобывающей промышленности и преобразовании разработки моделей ИИ в масштабах мастерской в промышленные масштабы.

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Li Wei, Chairman of Shandong Energy Group Co., Ltd shared speech
Li Wei, Chairman of Shandong Energy Group Co., Ltd shared speech

Председатель правления компании Shandong Energy Li Wei (Ли Вэй) заявил следующее: «Как правило, соратники мыслят одинаково. Являясь одним из ведущих в мире поставщиков инфраструктуры ИКТ и интеллектуальных устройств, компания Huawei разделяет цель Shandong Energy, заключающуюся в цифровой трансформации. Обе компании дополняют и взаимно усиливают друг друга. Мы стремимся к повышению интеллектуального уровня горнодобывающей отрасли за счет расширения глубины и ширины применения ИИ в различных сценариях и непрерывного использования ИИ для обеспечения большей автоматизации, снижения трудоемкости, повышения эффективности и безопасности в горнодобывающей отрасли».

Являясь первопроходцами в области первого в мире коммерческого использования больших моделей ИИ в энергетическом секторе, Shandong Energy, Yunding Technology и Huawei приступили к внедрению первого комплекса приложений ИИ для горнодобывающей отрасли. Они были разработаны на основе экспериментальной проверки больших моделей ИИ в промышленном производстве. В общей сложности существует 21 сценарий применения, относящийся к 9 видам деятельности, таким как добыча угля, туннелирование, основной транспорт, вспомогательный транспорт, грузоподъемные работы, контроль безопасности, предотвращение разрыва горных пород, обогащение угля и коксование.

Особенно сложной проблемой в горной промышленности являются горные взрывы. Основным средством предотвращения горных взрывов является бурение скважин для снятия напряжения, качество которых имеет большое значение. Компании Shandong Energy удалось решить эту проблему на своих угольных шахтах в Лилоу и Синьцзюлун за счет внедрения большой модели ИИ. Благодаря возможностям визуального распознавания эта модель может интеллектуально анализировать качество бурения для снятия напряжения и помогать сотрудникам по предотвращению разрывов горных пород в проверке качества, снижая их рабочую нагрузку на 82%. Раньше для проведения таких проверок требовалось три дня; теперь это время сократилось до 10 минут при 100%-ном уровне приема.

Компании Shandong Energy, Yunding Technology и Huawei создали совместный инновационный центр в начале 2022 года. Чтобы сделать шахты более интеллектуальными, они внедрили модель Pangu, которая отличается раздельным управлением операциями и интеллектуальным производством, обработкой данных на территории предприятия, масштабной воспроизводимостью, обучением и анализом на небольших выборках. Система работы ИИ в совместном инновационном центре использует центральное обучение, периферийные выводы, координацию облачных граничных вычислений, обучение за счет использования и непрерывную оптимизацию. Система управления ИИ центра включает в себя групповое управление и управление угольной шахтой. Управление добычей угля было преобразовано из реактивного и требующего ручного труда в проактивное и интеллектуальное.

Председатель правления компании Huawei Mine BU Цзоу Чжилэй (Zou Zhilei) заявил следующее: «ИИ будет и дальше способствовать модернизации горнодобывающей промышленности и играть важную роль в повышении безопасности, экологичности и полуавтоматической или полностью автоматизированной добыче угля. Компания Huawei продолжит глубокую трансформацию промышленности и сделает мощные возможности модели Pangu доступными для более широкого круга отраслей. Мы будем предоставлять партнерам возможности и вместе с ними решать отраслевые проблемы в конкретных сценариях, создавая более значительные выгоды. Запуск первой коммерческой модели Pangu Mine придал новый импульс качественному развитию горнодобывающей промышленности и энергетического сектора в целом».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2156254/Li_Wei__Chairman_of_Shandong_Energy_Group_Co___Ltd.jpg

SOURCE Huawei

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