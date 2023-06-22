Shanghai Electric представляет решения интеллектуальной энергетики на выставке в Шанхае

Shanghai Electric представляет решения для интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и интеграции цифровых технологий на Международной выставке технологий и углеродной нейтральности в Шанхае

Новаторский "глубоководный энергетический остров" дебютирует на Китайской (шанхайской) международной технологической ярмарке 2023 (CSITF) и первой Шанхайской международной выставке углеродной нейтральности в области технологий, продуктов и достижений (Carbon Neutrality Expo).

ШАНХАЙ, 22 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) представила свои инновационные решения в области интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и интеграции цифрового интеллекта на Китайской (Шанхайской) Международной технологической ярмарке 2023 (CSITF) и первой Шанхайской международной выставке углеродной нейтральности в сферах технологий, продуктов и достижений, проходившей в рамках июньской выставки в Шанхае.

Лю Пин, президент компании Shanghai Electric, заявил следующее: «Компания Shanghai Electric продолжит сосредоточивать свои усилия на таких областях, как интеллектуальная энергетика, интеллектуальное производство и интеграция цифрового интеллекта, реализовывать концепцию "продвижения, преобразования и модернизации технологий" и объединять усилия с производителями по всему миру в целях совместного содействия прогрессу человечества и устойчивому социальному развитию».

Китайская (Шанхайская) международная выставка технологий

На мероприятии компания Shanghai Electric представила свое революционное решение "глубоководный энергетический остров", представив при этом новую концепцию развития "4 + 2 + X", ориентированную на интеллектуальную энергетику, интеллектуальное производство и интеграцию цифрового интеллекта.

Глубоководный энергетический остров. Главной темой выставки стала презентация концепции острова с нулевыми углеродными выбросами, в рамках которой ветровая, фотоэлектрическая, подводная выработка электроэнергии, приливная энергия и производство энергии океаническим течением дополняют друг друга в целях обеспечения устойчивой энергетики для жителей и предприятий острова. Всё энергопотребление достигается за счет экологически чистой электроэнергии, обеспечения экологически безвредного передвижения на электрических и водородных автомобилях, а интеграция морских пастбищ и морских достопримечательностей вблизи острова обеспечивает дополнительные экономические выгоды. Кроме того, компания Shanghai Electric продемонстрировала последние достижения и прогресс в реализации проектов в области солнечной энергетики, хранения энергии разного вида и водородной энергетики.

Интеллектуальное производство: компания Shanghai Electric представила композитный мобильный робот SMR-300iA – инновационное решение, эффективно сочетающее в себе процессы ручного труда. Робот решает проблемы нехватки рабочей силы и высокие риски, связанные с производственными травмами на предприятиях.

Выставка углеродной нейтральности

Девизом "Shanghai Electric, ваш управляющий энергией" компания подчеркнула свою приверженность интеллектуальной энергетике, интеллектуальному производству и интеграции цифрового интеллекта в контексте достижения углеродной нейтральности. Компания Shanghai Electric представила свою "универсальную" новую систему электропитания и комплексное решение "трехмерной" системы индустриальных парков с нулевыми углеродными выбросами, ориентированное на трансформацию в "энергоуправляющего".

Выпуск плана действий компании Shanghai Electric "Double Carbon": компания Shanghai Electric ставит своей целью "двойной углерод" и активное содействие оптимизации и модернизации промышленной структуры. Используя свой опыт в области системных решений в энергетическом и промышленном секторах, компания Shanghai Electric стремится помогать отраслевым клиентам в достижении экологической и низкоуглеродной трансформации и развития. На выставке углеродной нейтральности стенд Shanghai Electric площадью 600 кв. м получал питание экологически чистой электроэнергией, впервые за всю историю осуществив 100 % экологически чистое энергоснабжение.

Комплексные новые решения в области электропитания: компания Shanghai Electric вносит активный вклад в развитие новой энергетической системы. Она предлагает оптимизированные сочетания традиционных и новейших технологий, включая сверхпрочную газовую турбину нижнего уровня и оборудование для комбинированного цикла, безопасные решения для ядерной энергетики, экологически чистую гидроэнергетику для производства электроэнергии, интеллектуальное мощное сетевое оборудование, решения для морских и наземных ветроэнергетических систем, системы солнечной энергетики, схемы интеграции систем накопления энергии и интегрированные станции в транспортном секторе.

Shanghai Electric официально выпускает три инновационных продукта

Прибрежная ветровая турбина на 16 МВт: электрическая ветровая турбина на 16 МВт в сочетании с платформой Poseidon предназначена для адаптации к различным морским районам и скоростям ветра. Она обеспечивает возможность индивидуальной разработки на основе платформы и модулей, обеспечивая эффективную ветроэнергетику в прибрежных районах.

электрическая ветровая турбина на 16 МВт в сочетании с платформой Poseidon предназначена для адаптации к различным морским районам и скоростям ветра. Она обеспечивает возможность индивидуальной разработки на основе платформы и модулей, обеспечивая эффективную ветроэнергетику в прибрежных районах. Полная линейка фотоэлектрических модулей с гетеропереходом мощностью 20 ГВт приведет производство высокоэффективных солнечных элементов к эпохе микрокристаллических ГПТ.

приведет производство высокоэффективных солнечных элементов к эпохе микрокристаллических ГПТ. Контейнерная система накопления энергии для жидких потоков на 500 кВт: эта высокоинтегрированная система накопления экологически чистой энергии включает в себя аккумуляторный отсек со стеками на 500 кВт, систему управления батареями, термоуправление, противопожарную защиту и освещение. Она экономит до 30 % площади напольного покрытия и предлагает гибкие варианты конфигурации в зависимости от длительности хранения энергии.

эта высокоинтегрированная система накопления экологически чистой энергии включает в себя аккумуляторный отсек со стеками на 500 кВт, систему управления батареями, термоуправление, противопожарную защиту и освещение. Она экономит до 30 % площади напольного покрытия и предлагает гибкие варианты конфигурации в зависимости от длительности хранения энергии. Щелочной электролизер 2000 Нм3/ч: Shanghai Electric представила модульное и высокопроизводительное базовое оборудование для всей отраслевой цепи производства, хранения и использования водородной энергии. Сочетая в себе производство энергии из возобновляемых источников и электролиз воды для производства водорода, она обеспечивает возможность производства и хранения экологически чистой химической продукции, а также создание систем накопления и хранения энергии водорода.

Информация о компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) – ведущий мировой поставщик экологически чистых интеллектуальных системных решений промышленного класса с представительствами по всему миру. Компания специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифрового интеллекта. Ориентируясь на низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию, открывая новые арены и стимулируя новые драйверы роста, компания Shanghai Electric намерена стать одним из лидеров в стремлении к уменьшению выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, производстве нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования с использованием безграничных возможностей в инновационной промышленной экосистеме вместе с партнерами по всему миру.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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