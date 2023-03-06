Shanghai Electric завершила теплоэнергетический проект Thar Block-1 в Пакистане

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Shanghai Electric

Mar 06, 2023, 01:25 ET

Прошло уже 30 дней, как компания Shanghai Electric завершила крупнейший теплоэнергетический проект Пакистана, использующий местное топливо — комплексный угледобывающий и энергетический комбинат Thar Block-1

Два сверхкритических модуля мощностью 660 МВт прошли 168-часовое комплексное опробование при полной нагрузке и смогут удовлетворять потребности в электроэнергии почти 4 миллионов местных домохозяйств

ТХАРПАРКАР, Пакистан, 6 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Комплексный проект угледобывающего и энергетического комбината Thar Block-1 (далее — «Проект» или «Проект Thar»), реализуемый компанией Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) в Пакистане, официально вступил в коммерческую эксплуатацию 5 февраля 2023 г. после успешного комплексного опробования в течение 168 часов работы с полной нагрузкой. Этот объект будет ежегодно обеспечивать местную электросеть экологически чистой электроэнергией в объеме около 9 млрд киловатт-часов, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии почти 4 миллионов домохозяйств.

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Shanghai Electric Complete Pakistan’s Largest Thermal Power Project With Local Fuel, Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project, for 30 Days.
Shanghai Electric Complete Pakistan’s Largest Thermal Power Project With Local Fuel, Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project, for 30 Days.

«Проект представляет собой первый проект Shanghai Electric по схеме строительство-владение- эксплуатация (BOO), разработанный, построенный и эксплуатируемый с общим объемом инвестиций около 3 млрд долларов США. С момента начала строительства в марте 2019 года мы рады возможности эффективно решить проблему нехватки электроэнергии на местах с помощью наших технологий и комплексных решений. Благодаря сотрудничеству с местными заинтересованными сторонами и использованию местного топлива мы вносим значительный вклад в снижение цен на энергоносители, совершенствование структуры энергетики, смягчение кризиса импорта энергии и укрепление национальной энергетической безопасности», — заявил глава компании Thar Coal Block-I Power Generation Дунхай Мэн (Donghai Meng).

Проект, суммарная мощность которого составляет 1320 МВт, использует ресурсы угольного разреза, где ежегодно добывается 7,8 миллионов тонн лигнита (бурого угля). Данный проект включает в себя оборудование с передовыми технологиями, включая мощные паровые турбины, генераторы, котлы вертикального типа, нагреватели высокого давления, нагреватели низкого давления, конденсаторы, 108 поддерживающих электродвигателей, воздуходувки, дымососы, охлаждающие дымоходы, вентиляторы и низкотемпературные экономайзеры производства Shanghai Electric.  Он послужит эталоном использования энергии региона Тар в будущем благодаря специально разработанной технологии, соответствующей потребностям Пакистана в местном ископаемом топливе.

Поддержка местного населения

Проект Thar не только представляет собой важную веху в развитии Shanghai Electric, но и способствует социально-экономическому развитию местного сообщества. Помимо предоставления более 15 000 рабочих мест во время строительства и уплаты налогов в размере более 120 млн долл. США, в рамках этого проекта была организована профессиональная подготовка местных работников и пожертвованы средства на создание школы китайского языка для международного культурного обмена. Это стремление к улучшению жизни местного населения, защите окружающей среды и содействию экономическому развитию принесло новую жизнеспособность в регион Тар, продемонстрировав приверженность Shanghai Electric созданию проектов, расширяющих возможности местных общин.

Данный проект является свидетельством приверженности Shanghai Electric сотрудничеству с местными заинтересованными сторонами в разработке долгосрочных и экологически безопасных решений и предусматривал проведение многочисленных раундов обсуждений и консультаций с местными органами власти, старостами деревень и местными представителями для обеспечения стабильного электропитания на протяжении всего жизненного цикла угольного разреза. В целях содействия экологически безопасному строительству угольного разреза была принята система спринклерного орошения. Этот проект также помог местным органам власти переселить коренные народы, проживающие в зоне горнодобычи, улучшить условия их жизни и предоставить им доступ к чистой воде и электроэнергии. Уделяя приоритетное внимание локальному сотрудничеству и устойчивому развитию, Shanghai Electric задает новый стандарт ответственных решений в области энергетики.

В перспективе Shanghai Electric продолжит активно реализовывать корпоративную социальную ответственность и развивать работу с местными сообществами в интересах лучшего будущего.

Более подробная информация представлена на сайте компании Shanghai Electric.

Информация о компании Shanghai Electric 

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727) — ведущий мировой поставщик экологичных интеллектуальных системных решений промышленного класса, продукция которого представлена на рынках по всему миру. Компания специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифрового интеллекта. Ориентируясь на низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию путем открытия новых сфер деятельности и продвижения новых факторов роста, Shanghai Electric стремится стать лидером в процессе достижения пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, а также в производстве нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования, используя безграничные возможности в инновационной промышленной экосистеме вместе с партнерами по всему миру.

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SOURCE Shanghai Electric

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Shanghai Electric Complete Pakistan's Largest Thermal Power Project With Local Fuel, Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project, for 30 Days

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