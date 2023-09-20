Shanghai Electric Energy Storage Technology получает 400 млн юаней финансирования серии A

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Shanghai Electric

20 Sep, 2023, 23:30 ET

Дочерняя компания группы Shanghai Electric, Shanghai Electric Energy Storage Technology, получает 400 млн юаней финансирования серии A, ускоряя развитие своего бизнеса по хранению энергии

ШАНХАЙ, 21 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно Shanghai Electric Energy Storage Technology, дочерняя компания группы Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), получила 400 млн юаней финансирования серии A, которые будут использоваться для повышения жизнеспособности развития бизнеса по хранению энергии. Компания сосредоточится на ускорении исследования и разработки новых систем, расширении структуры своих промышленных цепочек поставок, строительстве стеков устройств, поддерживающих скорость 100 Мбит/с, которые могут быть использованы в мегаваттных системах хранения энергии контейнерного типа из ванадиевых проточных редокс-аккумуляторов (VRFB), углублении промышленного сотрудничества, ускорении промышленной модернизации и фактически стабилизации своего доступа к капиталам.

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Shanghai Electric Subsidiary, Shanghai Electric Energy Storage Technology, Receives RMB400 Million in Series A Financing, Accelerating Development of Its Energy Storage Business
Shanghai Electric Subsidiary, Shanghai Electric Energy Storage Technology, Receives RMB400 Million in Series A Financing, Accelerating Development of Its Energy Storage Business

Этот раунд финансирования будет использован для дальнейшего совершенствования механизмов корпоративного управления, усиления поддержки талантливых работников и расширения возможностей проведения НИОКР и инноваций. После того как это финансирование будет завершено, стоимость Shanghai Electric Energy Storage по окончании инвестирования составит 2,2 млрд юаней.

«На своем пути развития компания Shanghai Electric Energy Storage Technology продолжит укреплять свои позиции и станет глобальным лидером в сфере электрохимических систем для длительного хранения энергии, — сказал Джин Шаолонг (Jin Xiaolong), вице-президент группы Shanghai Electric. —В частности, мы должны усиливать наши технологические инновации и осуществлять трансформацию наших технологических достижений, реализовывать 100-мегаваттные проекты и поддерживать лидерство демонстрационных проектов, а также сотрудничество в отрасли хранения энергии».

После более чем десятилетней разработки технологии мирового уровня и трех лет быстрой индустриализации компания Shanghai Electric Energy Storage Technology четко выделяется в сфере средств длительного хранения энергии, добившись разработки функционирующих изделий, их надежного производства, интеллектуального управления и обслуживания. Независимо разработанные и производимые компанией системы хранения энергии на основе проточных аккумуляторов кило- и мегаваттного уровня могут широко применяться для подключения новых электрогенерирующих устройств к сетям, хранения энергии на стороне сети, в распределенных интеллектуальных микросетях и в иных целях. Компанией успешно разработаны стеки серий 5 / 25 / 32 / 65 кВт и реализовано более 50 проектов создания систем хранения энергии на основе ванадиевых проточных редокс-аккумуляторов (VRFB).

На данный момент группа определилась со стратегией развития, указав свою ориентированность на приобретающие популярность поля «4 плюс 2», поддерживаемые передовыми технологиями, с нацеленностью на интеграцию ветровых-солнечных-водородных энергетических систем с системами хранения энергии, а также на промышленные направления средств промышленного анализа для достижения эффективной интеграции ресурсов. Профессиональная специализация компаний, разрабатывающих технологии хранения энергии, дополнит и усилит дальнейшее быстрое стратегическое развитие группы Shanghai Electric.

Эта новая финансовая поддержка позволит компании Shanghai Electric Energy Storage четко сосредоточится на ускорении исследований и разработке революционных систем. расширении производственных линий и более широкой реализации 100-мегаваттных проектов. Кроме того, компания стремится к углублению промышленного сотрудничества для ускорения промышленной модернизации и укрепления своего положения лидера отрасли.

Заглядывая в будущее, компания Shanghai Electric Energy Storage уже присматривается к началу кампании по финансированию серии B в 2024 г. Более того, компания рассчитывает на свое включение в 2026 году в престижный список компаний Science and Technology Innovation Board, что дополнительно укрепит ее положение отраслевого лидера.

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/2214668/Shanghai_Electric_Subsidiary_Shanghai_Electric_Energy_Storage_Technology_Receives_RMB400.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

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