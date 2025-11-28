Shanghai Electric zakladá Čínsko-pakistanskú akadémiu excelentnosti pre inžinierov s cieľom rozvíjať talenty pre iniciatívu „Belt and Road"

News provided by

Shanghai Electric

Nov 28, 2025, 14:15 ET

Podpora spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou; čínsko-pakistanské technologické a kultúrne výmeny prostredníctvom interdisciplinárneho vzdelávania v oblasti energetiky a elektrotechniky

ŠANGHAJ, 28. november 2025 /PRNewswire/ – Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: Čínsko-pakistanská akadémia excelentnosti pre inžinierov („Akadémia") bola oficiálne spustená 24. novembra v rámci spoločnej iniciatívy spoločnosti Shanghai Electric a Shanghai Dianji University. Cieľom akadémie je pestovať inžinierske talenty, ktoré sú medzinárodne konkurencieschopné, interdisciplinárne a všestranné, a zároveň budovať kľúčovú platformu pre technologickú a kultúrnu výmenu medzi Čínou a Pakistanom.

Continue Reading
Shanghai Electric Launches Sino-Pakistan Academy of Excellence for Engineers to Cultivate “Belt and Road” Talent
Shanghai Electric Launches Sino-Pakistan Academy of Excellence for Engineers to Cultivate “Belt and Road” Talent

Úvodné podujatie sa konalo online aj offline súčasne na troch miestach v oboch krajinách. Zástupcovia integrovaného projektu uhoľnej bane a elektrárne Thar Block-I („projekt Thar") a Shanghai Dianji University podpísali dohodu o spolupráci pre 1. fázu vzdelávacieho programu, čím sa oficiálne začala realizácia iniciatívy na podporu rozvoja talentov.

Zhu Zhaokai, prezident skupiny Shanghai Electric Group, poznamenal, že na pozadí hlbokých zmien v globálnom priemyselnom prostredí je pre podniky čoraz dôležitejšie hľadať všestranné talenty vybavené teoretickými základmi, inžinierskymi postupmi, medzinárodnými perspektívami a schopnosťami medzikultúrnej spolupráce.

„Zriadenie Akadémie je významnou iniciatívou spoločnosti Shanghai Electric na podporu hĺbkovej integrácie „priemyslu, akadémie, výskumu a uplatnenia" a na vybudovanie medzinárodného systému rozvoja talentov," povedal. „Vďaka silným akademickým stránkam Shanghai Dianji University v oblasti pokročilej výroby budeme môcť prehĺbiť spoločný výskum, praktickú výučbu a zdieľanie pedagogických pracovníkov. Spoločne budeme pracovať na vytvorení nového modelu pre rozvoj medzinárodných talentov v rámci iniciatívy Belt and Road."

Gong Siyi, prezidentka Shanghai Dianji University vyjadrila názor, že akadémia bude prioritou ako kľúčový zahraničný ukážkový projekt. Integráciou vysokokvalitných fakultných a vzdelávacích zdrojov sa univerzita zaväzuje udržiavať vysoké štandardy v systémoch rozvoja talentov, kvalite výučby a celkovej podpore služieb.

„Cieľom je urobiť z Akadémie dôležitý most pre priateľstvo a technologickú spoluprácu medzi Čínou a Pakistanom," poznamenala.

Akadémia ako prvý medzinárodný program pre inžinierske talenty vedený podnikmi v rámci Čínsko-pakistanského ekonomického koridoru (CPEC) bude ponúkať magisterské programy na mieru prispôsobené potrebám projektu Thar so zameraním na energetiku a elektrotechniku. Prostredníctvom duálneho mentorstva, ktoré spája profesorov a odborníkov z priemyslu, budú mať stážisti možnosť riešiť výzvy reálneho sveta integrovaním teórie a praxe.

Za posledné roky spoločnosť Shanghai Electric pri budovaní akadémie uprednostňuje systematický rozvoj talentov a strategické plánovanie, pričom prehlbuje spoluprácu medzi priemyslom a akademickou obcou s cieľom podporiť inovačný ekosystém zameraný na globalizáciu a pokročilú technologickú integráciu.

Akadémia excelentnosti inžinierov Shanghai Electric, ktorá je spoločnou platformou pre rozvoj talentov v priemysle a vzdelávaní z iniciatívy skupiny Shanghai Electric Group a Shanghai Dianji University, sa od svojho otvorenia v roku 2024 zameriava na podporu technologických expertov a rozvoj vysokokvalifikovaných profesionálov. Inštitút je odhodlaný budovať silnú základňu budúcich technologických lídrov.

Ako prvá vlajková iniciatíva Akadémie slúži Sympózium technických expertov ako prvotriedne fórum pre popredných odborníkov a akademikov, kde sa môžu deliť o poznatky, technickú spoluprácu a rozvoj talentov. Od spustenia bolo usporiadaných päť stretnutí, ktoré sa venovali najmodernejším technologickým trendom a praktickým inžinierskym poznatkom.

Za proaktívnou stratégiou spoločnosti Shanghai Electric v oblasti rozvoja talentov sa skrýva silný záväzok k technologickému pokroku a ľudskému kapitálu v súčasnom období rýchlej transformácie. Len za prvý polrok 2025 spoločnosť investovala do výskumu a vývoja 2,546 miliardy CNY, čo predstavuje medziročný nárast o 9,4 %. To zodpovedá 4,7 % celkových príjmov, pričom 39,5 % finančných prostriedkov smerovalo do rozvíjajúcich sa sektorov.

Aby spoločnosť Shanghai Electric udržala zrýchlené inovácie, bude naďalej klásť do popredia talenty ako svoj najdôležitejší strategický zdroj a reformovať svoj systém rozvoja s cieľom vybudovať silný a dobre štruktúrovaný tím.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2834169/IMAGE_1.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Shanghai Electric uruchamia Chińsko-Pakistańską Akademię Doskonałości dla Inżynierów w celu kształcenia talentów w ramach inicjatywy „Jeden pas, jedna droga"

Shanghai Electric uruchamia Chińsko-Pakistańską Akademię Doskonałości dla Inżynierów w celu kształcenia talentów w ramach inicjatywy „Jeden pas, jedna droga"

24 listopada firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) oficjalnie uruchomiła Chińsko-Pakistańską Akademię Doskonałości dla Inżynierów...
Shanghai Electric lanza la Academia de Excelencia Sino-Pakistaní para Ingenieros

Shanghai Electric lanza la Academia de Excelencia Sino-Pakistaní para Ingenieros

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) inauguró oficialmente la Academia Sino-Pakistaní de Excelencia para Ingenieros (la "Academia") el 24 de...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Utilities

Utilities

Education

Education

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics