Shanghai Electric zakladá Čínsko-pakistanskú akadémiu excelentnosti pre inžinierov s cieľom rozvíjať talenty pre iniciatívu „Belt and Road"

Nov 28, 2025, 14:15 ET
Podpora spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou; čínsko-pakistanské technologické a kultúrne výmeny prostredníctvom interdisciplinárneho vzdelávania v oblasti energetiky a elektrotechniky
ŠANGHAJ, 28. november 2025 /PRNewswire/ – Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: Čínsko-pakistanská akadémia excelentnosti pre inžinierov („Akadémia") bola oficiálne spustená 24. novembra v rámci spoločnej iniciatívy spoločnosti Shanghai Electric a Shanghai Dianji University. Cieľom akadémie je pestovať inžinierske talenty, ktoré sú medzinárodne konkurencieschopné, interdisciplinárne a všestranné, a zároveň budovať kľúčovú platformu pre technologickú a kultúrnu výmenu medzi Čínou a Pakistanom.
Úvodné podujatie sa konalo online aj offline súčasne na troch miestach v oboch krajinách. Zástupcovia integrovaného projektu uhoľnej bane a elektrárne Thar Block-I („projekt Thar") a Shanghai Dianji University podpísali dohodu o spolupráci pre 1. fázu vzdelávacieho programu, čím sa oficiálne začala realizácia iniciatívy na podporu rozvoja talentov.
Zhu Zhaokai, prezident skupiny Shanghai Electric Group, poznamenal, že na pozadí hlbokých zmien v globálnom priemyselnom prostredí je pre podniky čoraz dôležitejšie hľadať všestranné talenty vybavené teoretickými základmi, inžinierskymi postupmi, medzinárodnými perspektívami a schopnosťami medzikultúrnej spolupráce.
„Zriadenie Akadémie je významnou iniciatívou spoločnosti Shanghai Electric na podporu hĺbkovej integrácie „priemyslu, akadémie, výskumu a uplatnenia" a na vybudovanie medzinárodného systému rozvoja talentov," povedal. „Vďaka silným akademickým stránkam Shanghai Dianji University v oblasti pokročilej výroby budeme môcť prehĺbiť spoločný výskum, praktickú výučbu a zdieľanie pedagogických pracovníkov. Spoločne budeme pracovať na vytvorení nového modelu pre rozvoj medzinárodných talentov v rámci iniciatívy Belt and Road."
Gong Siyi, prezidentka Shanghai Dianji University vyjadrila názor, že akadémia bude prioritou ako kľúčový zahraničný ukážkový projekt. Integráciou vysokokvalitných fakultných a vzdelávacích zdrojov sa univerzita zaväzuje udržiavať vysoké štandardy v systémoch rozvoja talentov, kvalite výučby a celkovej podpore služieb.
„Cieľom je urobiť z Akadémie dôležitý most pre priateľstvo a technologickú spoluprácu medzi Čínou a Pakistanom," poznamenala.
Akadémia ako prvý medzinárodný program pre inžinierske talenty vedený podnikmi v rámci Čínsko-pakistanského ekonomického koridoru (CPEC) bude ponúkať magisterské programy na mieru prispôsobené potrebám projektu Thar so zameraním na energetiku a elektrotechniku. Prostredníctvom duálneho mentorstva, ktoré spája profesorov a odborníkov z priemyslu, budú mať stážisti možnosť riešiť výzvy reálneho sveta integrovaním teórie a praxe.
Za posledné roky spoločnosť Shanghai Electric pri budovaní akadémie uprednostňuje systematický rozvoj talentov a strategické plánovanie, pričom prehlbuje spoluprácu medzi priemyslom a akademickou obcou s cieľom podporiť inovačný ekosystém zameraný na globalizáciu a pokročilú technologickú integráciu.
Akadémia excelentnosti inžinierov Shanghai Electric, ktorá je spoločnou platformou pre rozvoj talentov v priemysle a vzdelávaní z iniciatívy skupiny Shanghai Electric Group a Shanghai Dianji University, sa od svojho otvorenia v roku 2024 zameriava na podporu technologických expertov a rozvoj vysokokvalifikovaných profesionálov. Inštitút je odhodlaný budovať silnú základňu budúcich technologických lídrov.
Ako prvá vlajková iniciatíva Akadémie slúži Sympózium technických expertov ako prvotriedne fórum pre popredných odborníkov a akademikov, kde sa môžu deliť o poznatky, technickú spoluprácu a rozvoj talentov. Od spustenia bolo usporiadaných päť stretnutí, ktoré sa venovali najmodernejším technologickým trendom a praktickým inžinierskym poznatkom.
Za proaktívnou stratégiou spoločnosti Shanghai Electric v oblasti rozvoja talentov sa skrýva silný záväzok k technologickému pokroku a ľudskému kapitálu v súčasnom období rýchlej transformácie. Len za prvý polrok 2025 spoločnosť investovala do výskumu a vývoja 2,546 miliardy CNY, čo predstavuje medziročný nárast o 9,4 %. To zodpovedá 4,7 % celkových príjmov, pričom 39,5 % finančných prostriedkov smerovalo do rozvíjajúcich sa sektorov.
Aby spoločnosť Shanghai Electric udržala zrýchlené inovácie, bude naďalej klásť do popredia talenty ako svoj najdôležitejší strategický zdroj a reformovať svoj systém rozvoja s cieľom vybudovať silný a dobre štruktúrovaný tím.
