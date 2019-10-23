食用魚類：全國海鮮月須知事項

馬里蘭州銀泉市2019年10月23日 /美通社/ -- 10月是全國海鮮月(National Seafood Month)，美國食品藥品監督管理局(FDA)正在推出資源，幫助孕婦、母乳餵養期婦女及幼兒家長食用更多的魚，並做出汞含量較低的選擇。

FDA已圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1011451/Fish.jpg 發佈四本新 攝影小說 （只有英文版）或漫畫風格的繪本故事，分享關於孕期吃魚的信息，以及把魚納入兒童的飲食為何對他們的生長發育很重要。《食用魚類：美國西班牙裔家庭指南》（ 英文 和 西班牙語 版本）和《食用魚類：美國華人家庭指南》（ 英文 和 中文 版本）還包括FDA和美國環保局關於吃魚的 最新建議 （只有英文版），這些建議對於已孕或備孕女性、母乳餵養期婦女及幼兒來說尤其重要。在選擇安全健康的魚類時，請記住以下幾點：

1. 魚是健康飲食模式的一部分。魚類提供蛋白質、健康的omega-3脂肪酸、維生素B12和維生素D、鐵以及硒、鋅和碘等其他礦物質。在孕期或童年時期，魚類能夠為兒童的成長帶來營養益處。此外，作為健康飲食模式的一部分，吃魚也對心臟健康有益並降低肥胖風險。

2. 選擇各種汞含量較低的魚類。限制孕婦、母乳餵養期婦女及幼兒攝取汞的含量很重要，許多類型的魚不僅營養豐富，汞含量也較低。該 圖表 （只有英文版）可幫助您參照汞含量選擇食用魚類的品種及頻率。

3. 避免食用生魚。不建議孕婦或幼兒食用生魚，因為他們的免疫系統往往較弱，更容易患食源性疾病。建議孕婦和幼兒只食用加熱至內部安全溫度的魚、肉、家禽或雞蛋等食物。

有關如何選擇安全健康的魚類的更多信息，請瀏覽 https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish （只有英文版）或下載下列圖表。

https://www.fda.gov/media/102331/download （只有英文版）

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U.S. Food and Drug Administration

SOURCE U.S. Food and Drug Administration