食用鱼类：全国海鲜月须知事项

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U.S. Food and Drug Administration

Oct 23, 2019, 12:00 ET

马里兰州银泉市2019年10月23日 /美通社/ -- 10月是全国海鲜月(National Seafood Month)，美国食品药品监督管理局(FDA)正在推出资源，帮助孕妇、母乳喂养期妇女及幼儿家长食用更多的鱼，并做出汞含量较低的选择。

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1011451/Fish.jpg 

FDA已发布四本新摄影小说（只有英文版）或漫画风格的绘本故事，分享关于孕期吃鱼的信息，以及把鱼纳入儿童的饮食为何对他们的生长发育很重要。《食用鱼类：美国西班牙裔家庭指南》（英文西班牙语版本）和《食用鱼类：美国华人家庭指南》（英文中文版本）还包括FDA和美国环保局关于吃鱼的最新建议（只有英文版），这些建议对于已孕或备孕女性、母乳喂养期妇女及幼儿来说尤其重要。在选择安全健康的鱼类时，请记住以下几点：

1.  鱼是健康饮食模式的一部分。鱼类提供蛋白质、健康的omega-3脂肪酸、维生素B12和维生素D、铁以及硒、锌和碘等其他矿物质。在孕期或童年时期，鱼类能够为儿童的成长带来营养益处。此外，作为健康饮食模式的一部分，吃鱼也对心脏健康有益并降低肥胖风险。
2.  选择各种汞含量较低的鱼类。限制孕妇、母乳喂养期妇女及幼儿摄取汞的含量很重要，许多类型的鱼不仅营养丰富，汞含量也较低。该图表（只有英文版）可帮助您参照汞含量选择食用鱼类的品种及频率。
3.  避免食用生鱼。不建议孕妇或幼儿食用生鱼，因为他们的免疫系统往往较弱，更容易患食源性疾病。建议孕妇和幼儿只食用加热至内部安全温度的鱼、肉、家禽或鸡蛋等食物。

有关如何选择安全健康的鱼类的更多信息，请访问https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish（只有英文版）或下载下列图表。

https://www.fda.gov/media/102331/download（只有英文版）

联系方式：媒体：1-301-796-4540，消费者：1-888-SAFEFOOD（免费电话）

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