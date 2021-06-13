Шихе: диалог с миром на «языке чая»

Посол Португалии в Китае г-н Хосе Аугусто Дуарте (Jose Augusto Дуарте) вспомнил, что Португалия была первой европейской страной, в которую завезли китайский чай. Это произошло в XVI веке. Португальские купцы продавали чай так дорого, что только очень знатные люди могли приобрести его. Сегодня употребление чая по-прежнему является частью утонченного образа жизни. Посол отметил красоту местного ландшафта и заявил, что здесь живут счастливые люди, полные страсти и уверенности в себе.

«Чай — это подарок неба и земли. Пить чай полезно для здоровья и темперамента, — прокомментировал г-н Цзингон Ким (Jingon Kim), советник-министр посольства Южной Кореи в Китае. — «Мы импортируем большое количество чая из Китая». Его жена, г-жа Джон-Ён Парк (Jongyoung Park) является членом ассоциации по дегустации чая и часто участвует в мероприятиях, связанных с чаем. Она знакома с традиционными технологиями сбора и обжаривания чая и подробно обсудила эту тему с Сяо Цзюцзином (Xiao Junjing), мастером синьянского маоцзяньского чайного дела, национального нематериального культурного наследия.

Г-н Роберт Квант (Robert Quant), посол Содружества Багамских Островов, был впечатлен чайной плантацией. Он заявил: «Я расскажу своим друзьям, насколько это красиво, и постараюсь убедить всех посетить ее».

Г-н Чжай Сяобин (Zhai Xiaobin), заместитель мэра города Синьян, тепло приветствовал китайских и иностранных гостей и содействовал сотрудничеству по поставкам чая.

Хороший чай можно вырастить только в покрытых буйной растительностью горах, где текут чистые реки. Шихе расположен на границе между севером и югом, при этом коэффициент лесонасаждений составляет 70%. Район находится во внутренней части Китая, где среди гор и рек разбросаны деревушки, в которых царят безмятежность и покой. Прилегающая чайная плантация площадью 40,5 тыс. га является родиной и основным районом-производителем Синьян Маоцзянь, чая, входящего в топ-10 популярных сортов в Китае. Деревня Хаохячжун в Шихе — яркий пример красоты китайской глубинки. Жители деревень выращивают чай на протяжении многих поколений.

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Подпись: Открытие самой красивой чайной деревни на Шелковом пути

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1531573/Xinyang.jpg

SOURCE Shihe District Bureau of Culture, Radio & Television and Tourism