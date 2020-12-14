Школа глобального управления Thunderbird при Университете штата Аризона (ASU) чествует в декабре 2020 года выпускников в виртуальной реальности с использованием роботов-аватаров, голографических ведущих и наград, вручаемых дроном

Выпускники 2020 года получили свои награды на церемонии: были задействованы роботы виртуальной реальности в новом здании школы, речи ведущих в голографическом формате и декан, пилотирующий дрон

ФЕНИКС, 14 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Принимая во внимание инновационный и инклюзивный опыт, полученный в этом незабываемом году, школа Thunderbird чествует академические достижения своего выпуска 2020 года в рамках торжественного мероприятия, проведенного с использованием современных технологий в целях завершения беспрецедентного осеннего семестра.

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Это онлайн-мероприятие состоялось в форме трансляции при помощи средств виртуальной реальности с эффектом присутствия из новой всемирной штаб-квартиры Thunderbird, открывающейся в августе 2021 года. Церемония была проведена в цифровой версии всемирного форума, который станет одним из главных элементов этого современного проекта. Ведущий появился в виде голографической проекции в виртуальном здании, которое представляет реальную штаб-квартиру, строящуюся в настоящее время. Выдающиеся выпускники также получили свои сертификаты посредством специальной авиадоставки, осуществленной дроном под управлением декана.

«Пандемия коронавируса ускорила процесс внедрения таких революционных технологий, как те, что мы впервые разработали в школе Thunderbird и которые помогают нам оставаться здоровыми, продолжать учиться и праздновать победы вместе», — заявил генеральный директор и декан д-р Санджив Хаграм (Sanjeev Khagram).

«В соответствии с нашими обязательствами по внедрению эффективных и инклюзивных инноваций мы используем эти мощные инструменты не только для адаптации к сложным обстоятельствам этого исторического кризиса в области здравоохранения, но и для того, чтобы стать лидером в бизнесе, руководстве и обучении управлению в рамках четвертой промышленной революции. Благодаря самой глобальной и цифровой ориентации, направленной на менеджмент и бизнес в мире, мы с гордостью чествуем наших выпускников 2020 года и их семьи способами, которые выходят за рамки ограничений и подчеркивают навыки и опыт, приобретенные ими в школе Thunderbird. В дальнейшем мы с нетерпением ждем встречи с нашим выпуском 2021 года из самого современного учебного заведения в мире», — говорит г-н Хаграм.

Школа глобального управления Thunderbird

— подразделение Университета штата Аризоны. На протяжении 75 лет школа Thunderbird готовит ведущих игроков в глобальном управлении и обучении лидерству, обеспечивая всеохватывающее и устойчивое процветание по всему миру, обучая будущих мировых лидеров, способных решать самые сложные проблемы в мире. Школа глобального управления Thunderbird заняла первое место в мире в 2019 году по версии журнала Wall Street Journal/Times Higher Education. ASU занимает 1-е место в рейтинге «Самая инновационная школа» по версии U.S. News & World Report в течение шести лет подряд.

Информация об университете штата Аризона

Университет штата Аризона разработал новую модель для Американского исследовательского университета — учебное учреждение, нацеленное на обеспечение доступности, превосходства и воздействия. ASU оценивает себя по тем, кого он принимает, а не по тем, кого исключает. Являясь прототипом нового Американского университета, ASU проводит исследования, которые способствуют общественному благу, и принимает на себя основную ответственность за экономическую, социальную и культурную жизнеспособность окружающих его сообществ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Jonathan Ward (Джонатан Уорд) — Отдел по работе со СМИ школы Thunderbird

[email protected]

+1 480.490.9773

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=5eNrs0tpTeU

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=RDGRUfdmCIM

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