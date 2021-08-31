Школы бизнеса HSBC и Кембриджа реализуют программы в Шэнчьжэне

Совместная программа включает в себя обновленную версию Global Executive MBA (GEMBA) от Кембриджской бизнес-школы Джаджа и программу магистратуры / сертификации по китайским исследованиям в области экономики и менеджмента (MCS/CCS) от Пекинского университета.

Кембриджская бизнес-школа представит свою новую программу Global Executive MBA (GEMBA) с участием преподавателей школы и приглашенных лекторов, практически половина курса будет преподаваться в Шэньчжэне. Степень MBA и основной учебный план программы GEMBA соответствуют программе Executive MBA (EMBA), преподаваемой в Кембридже с 2009 года. Далее ее планируется реализовывать в тандеме с новой программой GEMBA.

Впервые Кембриджская бизнес-школа предлагает регулярное обучение MBA за пределами Кембриджа — старт программы GEMBA в январе 2023 года знаменует новую главу в ее истории.

Одновременно в Шэньчжэне будут проводиться занятия по программе MCS/CCS Пекинского университета с участием преподавателей и приглашенных лекторов. Программа нацелена на развитие профессиональных знаний в области экономики, финансового рынка и корпоративного управления Китая, обеспечивая комплексное видение китайских реалий с глобальной точки зрения.

Студенты получат степень или сертификат той школы, в которой они проходят обучение, однако в рамках совместной программы предусмотрены новые возможности для ознакомления с деловым климатом как в Кембриджском кластере, так и в регионе Шэньчжэньского залива Жемчужной реки. Изучение тонкостей бизнеса будет проводиться параллельно с изучением китайского языка и культуры.

Профессор Кристоф Лох (Christoph Loch), у которого 31 августа истекает 10-летний срок пребывания в должности декана Кембриджской бизнес-школы, отметил следующее: «Кембриджская бизнес-школа Джаджа гордится своей программой Executive MBA (EMBA), в рамках которой в нашем университете обучаются студенты со всего мира. Программа Global EMBA, которая проводится параллельно ей, открывает новые возможности для профессионалов, базирующихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Помимо этого, они смогут принять участие в исследованиях в Китае под руководством нашего партнера, Бизнес-школы HSBC Пекинского университета».

Профессор Хай Вэнь (Hai Wen), декан-основатель Бизнес-школы HSBC Пекинского университета, заявил: «Совместная программа Бизнес-школы HSBC Пекинского университета и Кембриджской бизнес-школы Джаджа представляет собой редкую возможность пройти обучение в двух ведущих бизнес-школах, отражающих философию Востока и Запада. Студенты получат более глубокое понимание базовых знаний и практический опыт в современной деловой среде в Китае».

Обучение по программе GEMBA начнется в январе 2023 года, по программе MCS/CCS — в сентябре 2022 года. Ожидается, что информация о порядке приема абитуриентов появится позднее в этом году.

Официальный веб-сайт: https://english.phbs.pku.edu.cn/

За дополнительной информацией обращайтесь:

Кембриджская бизнес-школа Джаджа

Charles Goldsmith (Чарльз Голдсмит)

руководитель отдела по связям с прессой

Кембриджская бизнес-школа Джаджа, Кембриджский университет

+44 (0)7912 162279 [email protected]

Бизнес-школа HSBC Пекинского университета

Mao Na (Мао На)

руководитель международного отделения

Бизнес-школа HSBC, Пекинский университет

+86 755 2603 3097 [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1604120/20210830110300.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School