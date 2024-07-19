首屈一指的腫瘤科醫生新主持 Yale Cancer Answers 電台廣播節目和播客

康涅狄格州紐黑文2024年7月19日 /美通社/ -- Yale Cancer Answers (YCC) 和Smilow Cancer Hospital (SCH) 宣布，YCC 董事、 SCH 主席兼首席醫生 Eric Winer 博士作為 Yale Cancer Answers 的新主持人，這是康乃狄克州公共廣播電台的每周節目和播客。他將首次擔任主持人，在美國東部時間 7 點 30 分在 WNPR 上開始廣播。

Winer 博士的第一個節目「面對癌症中的不平等」(Confronting Inequities in Cancer) 請來了 YCC 癌症照護公平副董事 Tracy Battaglia 博士，她將分享她對如何以最佳方式解決健康差異的研究。在未來的節目中，Winer 和他的嘉賓將探索癌症治療、臨床試驗、病人面臨的財務毒性 (financial toxicity)，以及如何改善癌症照護質素的進展。

Winer 說：「在 Yale Cancer Center 和 Smilow Cancer Hospital，我們致力於提供最佳的癌症護理、研究和教育。」「我們堅信，走進我們的大門或生活在我們社區中的每名癌症病人，都可以平等地獲得癌症護理和研究所提供的醫療進展。Yale Cancer Answers 的使命是透過提供可理解且可靠的癌症與預防資訊，以縮小護理上的差距，而『癌症與預防』正是這項使命的重要部分。」

Winer 表示，隨著早發性癌症 的增加，病人對於癌症警號、治療方案和臨床試驗等可靠優質醫療資訊的需求，與日俱增。

Winer 是耶魯醫學院 (Yale School of Medicine) 的 Alfred Gilman 醫學與藥理學系教授兼癌症研究副院長，也是國際知名的乳癌專家。他是 American Society of Clinical Oncology (ASCO) 的前會長。

每星期的 Yale Cancer Answers 廣播節目中平均有 4,000 名現場聽眾，此節目也可在Apple Podcasts、YouTube 和 YCC 的網站上提供。

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Yale Cancer Center 簡介

Yale Cancer Center 自 1974 年以來，一直是 National Cancer Institute 指定的綜合癌症中心，是全美國 57 間中心之一。Yale Cancer Center 是耶魯醫學院和 Smilow Cancer Hospital 國家和國際知名科學家和醫生的合作安排。這項合作安排，使本中心能夠提供預防、檢測、診斷和治療癌症的最佳方法。

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