数据概要：疫情期间五分之一的成年人无法隔离生病的家庭成员

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Heluna Health

24 Dec, 2023, 20:11 ET

Heluna Health 的调查发现疫情防范存在知识差距和社会经济障碍

洛杉矶, 2023年12月24日 /美通社/ -- 根据Heluna Health本周发布的数据概要显示，有五分之一的美国成年人表示，在传染病爆发时，他们无法将生病的家庭成员隔离在单独的卧室和浴室中，而有 75% 的人认为，明年美国境内爆发传染病的可能性处于中等或较高水平。

这一结果来自 Heluna Health 开展的一项全国性调查，该调查由该机构的研究与评估主任 Jo Kay Ghosh 博士负责。

Ghosh 表示："虽然总体结果显示，在受访者中，疫情防范程度处于中等到较高水平，但我们重点关注在人们隔离生病家庭成员的能力以及他们对如何在家中使用空气过滤器的了解。"

有五分之一的受访者称，他们不知道如何使用或安装高效空气过滤器，以减少传染病的传播。

调查还发现，根据年龄、种族、民族、教育和收入等社会经济因素的不同，不同家庭的疫情防范总体水平也存在差异。报告称，黑人或非裔美国人、西班牙裔中的年轻成年人，以及高中教育程度以下和家庭年收入低于 3.5 万美元的年轻成年人对疫情准备最不充分。

Heluna Health 总裁兼行政总裁 Blayne Cutler（医学博士，博士） 表示，此类结果突显了该组织使命的重要性。

"Heluna Health 倡导提高获得疾病预防、治疗、护理和社会资源的公平性，" Cutler 说道。

此项研究基于 2023 年 5 月宣布解除新冠肺炎疫情的公共卫生紧急状态后立即对 4000 多名成年人进行的一项调查。该调查对关于未来疫情风险、首选疫情信息来源和未来疫情防范的公众舆论进行了评估。

该调查还询问了受调查者寻求疫情应对信息的来源。最受欢迎的信息来源包括疾病控制与预防中心或卫生部门等政府机构、医生或卫生系统，或者电视和新闻频道。

欲了解更多信息，请访问  www.helunahealth.org

Heluna Health

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