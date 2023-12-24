數據簡報：五分之一的成年人在疾病爆發期間無法隔離患病的家庭成員

Heluna Health 的一項調查確定了疫情防范方面的知識缺口和社會經濟障礙

洛杉磯 , 2023年12月24日 /美通社/ -- 根據 Heluna Health 本週發佈的數據簡報，五分之一的美國成年人表示，在疫情爆發期間，他們無法將患病的家庭成員單獨隔離在臥室和浴室，此外，75% 的受訪者認為明年美國有可能或極有可能爆發傳染病。

Heluna Health 研究和評估主任 Jo Kay Ghosh 博士主導了這次全國范圍內的調查，而上述結果正是此次調查的一部分。

Ghosh 表示：「在總體調查結果中，我們發現受訪者為防範疫情爆發作出了較為充分和極為充分的準備。然而，我們仍然發現幾一些要關注的問題，例如人們隔離患病家庭成員的能力及其在居家使用空氣過濾器方面的情況。」

五分之一的受訪者表示，他們對如何使用或安裝高效空氣過濾器以減少傳染病傳播的知識知之甚少。

調查還發現，因年齡、種族、族裔、教育和收入等社會經濟因素的不同，家庭防範工作的總體水準存在差異。報告稱，黑人或非裔美國人、西班牙裔中的年輕成年人，高中教育程度以下的人群以及家庭年收入低於 3.5 萬美元的年輕成年人，都是在應對疫情方面準備最少的群體。

Heluna Health 總裁兼行政總裁 Blayne Cutler（醫學博士，博士）表示，這些結果進一步突顯了該機構使命的重要性。

Cutler 表示：「為提升民眾公平獲得疾病預防、治療、護理和社會資源的機會，Heluna Health 始終站在最前線。」

2023 年 5 月，在宣佈冠狀病毒病公共衛生緊急事件結束後，立即對 4000 多名成年人進行調查，開展了這項研究。該項調查評估了公眾對未來疫情爆發風險、首選哪個管道查看疫情資訊以及對未來疫情爆發的準備工作等問題的意見。

在調查中，參與者還被問及在何處尋求如何應對疾病爆發的資訊。結果顯示，最受歡迎的消息來源包括政府機構（如疾病控制和預防中心或衛生部門）、醫生或衛生系統，以及電視和新聞頻道。

如欲進一步了解，請瀏覽 www.helunahealth.org.

Heluna Health