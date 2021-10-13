四分三的員工希望公司永遠實施彈性工作

紐約2021年10月13日 /美通社/ -- 10 名員工中有超過 7 人 (76%) 表示他們希望公司在工作時間安排及/或地點方面永遠實施彈性工作。但他們對彈性工作的期望與 Catalyst 和 CNBC 委託 Harris Poll 進行的一項調查互相矛盾，該項調查結果顯示，員工報稱其僱主認為他們在現場工作更能創新及更加努力。

這項在美國進行的調查共有 903 名受訪者，數據顯示彈性工作對員工至關重要，76% 的受訪者表示他們希望公司在工作時間安排及/或地點方面永遠實施彈性工作。

這份「工作/生活的巨大鴻溝：員工對彈性工作的期望與公司的擔憂如何推動未來工作」報告表明，如果公司和管理人員未能表現出更多同理心或關心，以及未能體諒員工的擔憂和生活/工作需求，大規模自願離開職場的「大辭職潮」將會繼續下去。

Catalyst 總裁兼行政總裁 Lorraine Hariton 表示：「這項調查為行政總裁敲響了警鐘。朝九晚五的辦公室工作模式已經過時，如果您不提供彈性的遙距工作選項，以及表現出同理心來滿足員工的需求，您將失去寶貴的人才和破壞創新。」

冠狀病毒病的影響導致員工尋彈性和遙距工作

由於 2019 冠狀病毒病疫情，一半的員工打算轉變職業。在打算轉變職業的受訪者中，41% 表示他們正在尋求彈性及/或遙距工作，其次是希望加薪及/或升職 (39%)，而 33% 有興趣轉行。

由於 2019 冠狀病毒病疫情而打算轉變職業的員工中有近三分一 (32%) 表示他們將在同一行業尋找另一份工作，而大約五分一 (22%) 的員工表示將辭去目前的工作，開始自己的創業。

但僱主和僱員之間的想法似乎脫節；大多數接受調查的員工表示，他們得到的訊息是，公司認為員工在辦公室或現場更創新 (72%) 且會更加努力工作 (75%)。

在完全遙距工作的受訪者中，近五分二 (39%) 表示，自疫情以來，他們的僱主已經實施對他們繼續工作的意願產生積極影響的實踐或政策。

重返面授的學校加劇了工作壓力

但對在職父母來說，仍然存在額外的壓力。在美國，超過一半的受僱父母正在考慮離職，因為他們覺得公司 (54%) 或經理 (51%) 在疫情期間不關心他們的擔憂。

幾乎三分二的受僱父母 (65%) 認為，他們對在疫情中送子女重返學校的擔憂影響了他們做好工作的能力。大多數在職父母表示，他們希望子女的學校要求人人戴口罩 (78%)，並要求符合條件的學生、教師和學校工作人員接種疫苗 (69%)。

數據還表明，受僱的父母可以從僱主的更多支援中受益。雖然大約五分三的受僱父母 (62%) 表示他們的僱主自去年以來改善了托兒服務和政策，但類似比例的受僱父母 (61%) 認為在 2019 冠狀病毒病期間，他們因管理子女的教育需求而在工作中精疲力竭。

有趣的是，雖然關於疫情對職業女性的影響的文章很多，調查發現，在職男性比受僱女性更有可能說他們正在考慮辭職，因為他們的公司（50% 對 30%）或經理（44% 對 29%）在疫情期間沒有關心他們的擔憂。

研究方法

這項調查由 The Harris Poll 代表 Catalyst 於 2021 年 9 月 14 日至 16 日美國境內網上進行。在 2,070 名美國受訪者中，有 903 名 18 歲以上的全職/兼職成人（447 名男性和 449 名女性），其中 370 名是 3-17 歲兒童的父母。結果根據年齡、性別、地區、種族和族裔、家庭收入、教育和家庭規模進行加權，必要時使其與人口中的實際比例保持一致。

關於 Catalyst

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