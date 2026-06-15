SINTRONES renforce le renseignement sur le champ de bataille avec ses plateformes Tactical Edge AI à l'EUROSATORY 2026

Avec la technologie robuste Intel® Panther Lake, la vision IA de niveau militaire et les solutions pour la souveraineté des données au service de la défense moderne

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES Technology Corp. (TPEx : 6680), fournisseur mondial de solutions informatiques embarquées et d'IA en périphérie robustes, sera présent au salon EUROSATORY 2026 (hall 5B, stand BC465). L'entreprise présentera ses dernières plateformes Tactical Edge AI destinées au renseignement sur le champ de bataille, aux opérations militaires autonomes et aux applications de défense stratégiques. En collaboration avec TEAMGROUP Industrial, SINTRONES présentera également des solutions de stockage intégrées conçues pour garantir un contrôle total sur les données critiques dans les environnements de défense modernes.

SINTRONES showcases Tactical Edge AI computing platforms for defense, autonomy, and battlefield intelligence.

Les opérations militaires s'appuyant de plus en plus sur des renseignements générés par l'IA, des systèmes autonomes et des infrastructures cybersécurisées, les organismes de défense ont besoin de plateformes informatiques robustes, capables de traiter d'énormes volumes de données directement sur le terrain. Développées dans le cadre d'un cycle de vie de développement sécurisé certifié IEC 62443-4-1 et validées selon les normes environnementales MIL-STD-810H, les plateformes SINTRONES offrent des solutions fiables d'IA en périphérie, conçues pour les déploiements en environnements difficiles et critiques.

« Les organismes de défense ont besoin de bien plus que de simples performances informatiques. » « Ils nécessitent des informations en temps réel, une résilience en matière de cybersécurité et un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants », déclare Kevin Hsu, CEO de SINTRONES.

Tactical Edge AI optimisée par Intel® Panther Lake

L'un des points forts du stand est l'ordinateur embarqué robuste VBOX-3650, équipé du tout dernier processeur Intel® Core™ Ultra Series 3 (nom de code Panther Lake). Dotée d'une accélération NPU et GPU intégrée, cette plateforme est conçue pour la mobilité militaire basée sur l'IA, les véhicules terrestres autonomes, les systèmes de commandement mobiles et les applications ISR qui nécessitent des informations en temps réel sur le terrain. Alliant une inférence IA à haut débit, une réactivité à faible latence et des performances écoénergétiques dans un format compact sans ventilateur, le VBOX-3650 permet aux organismes de défense de déployer des capacités d'IA avancées au plus près du terrain.

Les solutions présentées prennent en charge des applications de vision basées sur l'IA, notamment la détection d'objets en temps réel, le suivi de cibles, la connaissance de la situation et la navigation autonome, aidant ainsi les opérateurs à transformer les données des capteurs en informations exploitables pour une prise de décision plus rapide et mieux éclairée.

La souveraineté des données grâce à l'IA en périphérie intégrée et au stockage sécurisé

Les plateformes de défense générant des volumes croissants de données essentielles à la mission, le contrôle et la protection des informations sensibles sont devenus une priorité stratégique.

Lors de l'EUROSATORY 2026, SINTRONES s'associera à TEAMGROUP Industrial pour présenter une solution intégrée combinant l'IA en périphérie et le stockage sécurisé. Cette démonstration associe les plateformes informatiques robustes de SINTRONES aux technologies de stockage de qualité industrielle de TEAMGROUP Industrial, notamment son SSD « One-Click Data Destruction », conçu pour protéger les données opérationnelles sensibles dans les applications de défense.

Dans son ensemble, cette solution intégrée permet aux organisations militaires de traiter les renseignements en première ligne tout en renforçant la souveraineté des données, la résilience opérationnelle et la sécurité de l'information dans des environnements à haut risque.

IA en périphérie intégrant la sécurité dès la conception pour les applications de défense

La cybersécurité reste une exigence essentielle dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense moderne. SINTRONES développe ses plateformes d'IA en périphérie dans le cadre d'un cycle de vie de développement sécurisé certifié selon la norme IEC 62443-4-1, en intégrant les meilleures pratiques en matière de cybersécurité tout au long du développement et du déploiement des produits.

En s'appuyant sur l'expertise en robustesse conforme MIL-STD-810H et en informatique critique, SINTRONES propose des plateformes d'IA en périphérie sécurisées et fiables qui aident les organismes de défense à mettre en place des infrastructures résilientes pour les opérations militaires de nouvelle génération.

À propos de SINTRONES

Fondée en 2009, SINTRONES Technology Corp. (TPEx : 6680) est un fournisseur mondial de solutions industrielles robustes et de solutions d'IA périphérique. L'entreprise conçoit des plateformes modulaires certifiées qui permettent une prise de décision en temps réel en périphérie pour des applications critiques dans les secteurs des transports, de l'automatisation industrielle, ainsi que dans les domaines militaire et de la défense. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.sintrones.com