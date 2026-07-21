SIS gibt erfolgreichen Go-Live der OCS Group mit dem Modul „Project Cost Management" aus der SIS Construct 365-Lösungssuite für Microsoft Dynamics 365 bekannt

LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- SIS, ein Microsoft-Partner für Geschäftsanwendungen und Implementierer von ERP- und CRM-Lösungen für die Baubranche, gibt stolz die erfolgreiche Implementierung und Inbetriebnahme des Moduls „SIS Construct 365 Project Cost Management" bei der OCS Group bekannt, einer Schlüsselkomponente der SIS Construct 365-Lösungssuite für Microsoft Dynamics 365.

ERP | CRM | BI Solutions for Construction & Project Focused Industries

Die OCS Group ist ein weltweit tätiger Anbieter von Facility-Services mit 120.000 Mitarbeitern, der 8.000 Kunden in Großbritannien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten betreut. Mit einer mehr als 125-jährigen Tradition bietet OCS integrierte Facility-Services an, die Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors dabei unterstützen, ihren Betrieb Tag für Tag sicher, effizient und zuverlässig zu gestalten.

Da bei der OCS Group bereits eine etablierte Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain ERP-Lösung im Einsatz ist, werden neu erworbene Unternehmen von ihrem bisherigen Finanzsystem auf die Konzernplattform migriert. Ein solches Unternehmen, das „FM Hard Services" anbietet, stellte gerade von Microsoft Business Central auf das Konzernfinanzsystem um, benötigte jedoch umfangreiche Funktionen für das Projektkostenmanagement, die die Konzernplattform nicht bieten konnte.

Nachdem das Transformationsprojektteam der OCS Group seine Optionen mit Microsoft UK besprochen hatte, wurde es mit SIS UK bekannt gemacht. Online-Vorführungen und Gespräche bestätigten, dass das Modul „Construct 365 Project Cost Management" von SIS die erforderlichen Funktionen für Bauprojekte bieten könnte.

„Mit der Entscheidung für SIS Construct 365 Project Cost Management schafft die OCS Group eine digitale Grundlage für die Finanzüberwachung in Echtzeit und eine disziplinierte Umsetzung in allen ihren Geschäftsbereichen", sagte Mark Kershteyn, Partner bei SIS. „Durch die Integration in die leistungsstarke Plattform von Microsoft Dynamics 365 ermöglicht unsere Lösung der OCS Group eine bessere Kostenkontrolle und operative Flexibilität und steht damit im Einklang mit ihrem Engagement für Innovation und Spitzenleistung."

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme von SIS Construct 365 Project Cost Management profitiert der Geschäftsbereich „Hard Services" der OCS Group nun von einem optimierten Projektfinanzmanagement, Echtzeit-Transparenz und verbesserten Entscheidungsgrundlagen, um Kosten besser zu steuern, Risiken zu reduzieren und die Rentabilität zu steigern. Die nahtlose Integration der Lösung in Dynamics 365 Finance gewährleistet Echtzeit-Einblicke und optimierte Abläufe bei Bauprojekten.

Informationen zu SIS, LLC

SIS ist ein Microsoft Dynamics 365-Partner mit über 25 Jahren Erfahrung, der sich auf ERP-, CRM- und Projektmanagement-Lösungen für die Bauindustrie sowie projekt- und dienstleistungsorientierte Branchen spezialisiert hat. Die Construct 365-Suite des Unternehmens bietet umfassende Tools für das Management von Kosten, Risiken und Lieferzyklen, gestützt auf preisgekrönte Fachkompetenz und weltweiten Support. www.sisn.com/en-gb/

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