SIS annonce la mise en service réussie chez OCS Group du module « Gestion des coûts de projet » issu de la suite de solutions SIS Construct 365 pour Microsoft Dynamics 365

LONDRES, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- SIS, partenaire Microsoft pour les applications d'entreprise et intégrateur de solutions ERP et CRM pour le secteur de la construction, est fier d'annoncer la mise en œuvre et la mise en service réussies chez OCS Group du module « Gestion des coûts de projet » de SIS Construct 365, un composant clé de la suite de solutions SIS Construct 365 pour Microsoft Dynamics 365.

ERP | CRM | BI Solutions for Construction & Project Focused Industries

OCS Group est un prestataire mondial de services de gestion des installations qui compte 120 000 collaborateurs au service de 8 000 clients au Royaume-Uni, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Fort d'un héritage de plus de 125 ans, OCS propose des services intégrés de gestion des installations qui aident les organisations des secteurs public et privé à fonctionner chaque jour en toute sécurité, avec efficacité et fiabilité.

Grâce à la solution ERP Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain déjà en place chez OCS Group, les entreprises récemment acquises sont migrées de leur système financier existant vers la plateforme du groupe. L'une de ces entreprises, spécialisée dans les services techniques de gestion des installations (FM Hard Services), était en train de migrer de Microsoft Business Central vers le système financier du groupe, mais avait besoin de fonctionnalités avancées de gestion des coûts de projet que la plateforme du groupe ne pouvait pas offrir.

Après avoir examiné les différentes options avec Microsoft UK, l'équipe chargée du projet de transformation d'OCS Group a été mise en relation avec SIS UK. Des démonstrations et des discussions en ligne ont confirmé que le module « Construct 365 Project Cost Management » de SIS était en mesure d'offrir les fonctionnalités requises pour la gestion des projets de construction.

« En choisissant la solution SIS Construct 365 Project Cost Management, OCS Group pose les bases numériques nécessaires à un suivi financier en temps réel et à une exécution rigoureuse dans l'ensemble de ses segments d'activité », a déclaré Mark Kershteyn, associé chez SIS. « Grâce à son intégration à la plateforme robuste de Microsoft Dynamics 365, notre solution permet à OCS Group de bénéficier d'un meilleur contrôle des coûts et d'une plus grande agilité opérationnelle, en accord avec son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. »

Suite à la mise en service réussie de SIS Construct 365 Project Cost Management, la division « Hard Services » d'OCS Group bénéficie désormais d'une gestion financière de projet rationalisée, d'une visibilité en temps réel et d'une prise de décision optimisée, ce qui lui permet de mieux gérer les coûts, de réduire les risques et d'améliorer sa rentabilité. L'intégration transparente de cette solution avec Dynamics 365 Finance garantit des informations en temps réel et une optimisation des opérations pour les projets de construction.

À propos de SIS, LLC

SIS est un partenaire Microsoft Dynamics 365 fort de plus de 25 ans d'expérience, spécialisé dans les solutions ERP, CRM et de gestion de projet destinées au secteur de la construction et aux secteurs d'activité axés sur les projets et les services. La suite Construct 365 de l'entreprise propose des outils complets pour gérer les coûts, les risques et les cycles de vie des projets, s'appuyant sur une expertise primée et une assistance mondiale. www.sisn.com/en-gb/

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