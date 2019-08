Site PacoteDeFerias.net ensina como tirar o visto americano

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Todos os anos, um grande número de brasileiros desembarca nos Estados Unidos para as mais diferentes atividades, como passeios, estudos, negócios e outros. E para que essa viagem ocorra sem problemas, o primeiro ponto é que os brasileiros tenham a situação regularizada quanto ao visto. E para conseguir o documento, é necessário seguir alguns procedimentos. No texto de hoje, vamos abordar quais são os passos para obter o visto para os EUA. Confira abaixo as informações para conseguir o documento.

- 1º passo: responder a algumas perguntas através de uma plataforma online

O primeiro ponto para a obtenção do visto é acessar o seguinte link: https://ceac.state.gov/genniv/. O site que foi disponibilizado é a página para a solicitação do DS-160. No alto da página é possível selecionar diferentes idiomas e dentre eles está o português. Neste site você vai responder a algumas questões iniciais. Após você responder todo o questionário, a plataforma vai gerar um número chamado de "Application ID".

Esse número vai ser uma espécie de login para você poder entrar outras vezes na plataforma, por isso anote essa combinação de números. Quando esta primeira etapa for concluída, é importante que você tenha cópias, por isso é aconselhável tirar "prints" da página e também realizar a impressão do formulário concluído.

Uma dica que muitas pessoas usam para essa primeira fase é consultar o seguinte site: http://travel.state.gov/visa/forms/forms_4230.html. Esse site oferece ajuda para responder às questões.

- 2º passo: marcar uma data para a entrevista

Você vai precisar escolher uma data para realizar uma entrevista para dar continuidade ao processo de obtenção do visto. Para essa segunda fase, é necessário que você clique em: https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv. Ao abrir o site, você já vai ter notado que já deve estar com o primeiro passo concluído. Caso esteja tudo certo, clique no tópico "1 Inicie sua Solicitação". Você vai precisar responder algumas questões para saber que categoria você se encaixa e depois agendar a sua entrevista.

Para algumas pessoas, esse processo possui mais fases. Em específico, essa fase significa realizar uma entrevista no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, o CASV e talvez no Consulado. Ao realizar a primeira parte desse processo, o que foi descrito no parágrafo anterior, você vai ser informado se vai precisar realizar os outros passos.

No caso de entrevistas do CASV e do Consulado, essas atividades não podem ser feitas no mesmo dia. A sugestão é que você marque primeiramente a do CASV e depois do Consulado. Nesta segunda etapa, é necessário pagar uma taxa que tende a variar de acordo com a modalidade do visto, se ele é para estudar, negócios, dentre outras.

- 3º passo: a visita ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto

Na data em que você marcou para ir até o CASV, você vai precisar estar com três documentos em mãos. São eles: o passaporte, a versão impressa do formulário DS-160 e o papel que comprova que você pagou a taxa para o visto. Na unidade do CASV, você vai tirar uma foto e suas impressões digitais também serão recolhidas.

Leve apenas o que foi descrito acima, pois esse procedimento é um pouco mais demorado e na unidade do CASV não é disponibilizado um espaço gratuito para guardar os demais pertences pessoais. Objetos como sacolas, por exemplo, não são permitidos. Outra dica é que neste dia você não tenha outros compromissos urgentes, pois, como mencionado acima, esse passo é mais demorado.

- 4º passo: visita ao Consulado

Por fim, chegou à última etapa para a obtenção do visto. Nesta fase, você vai precisar ir até o Consulado. Neste dia, mais uma entrevista será realizada e você vai precisar levar o formulário DS-160 e também o passaporte, para a parte final da confecção do visto. Com todas as etapas ocorrendo de maneira correta, o documento é aprovado e depois de certo período o visto é liberado. Após isso, você pode marcar a sua viagem.

Para conferir mais dicas e notícias sobre Turismo, acesse o site https://www.pacotesdeferias.net/ .

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Pacote de Férias

Related Links

https://www.pacotesdeferias.net/



SOURCE Site Pacote de Férias