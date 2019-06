Site Pacotes de Férias Ensina Como Tirar o Passaporte

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Para quem deseja fazer uma viagem internacional, o primeiro passo é tirar o passaporte, um documento que vale internacionalmente e que permite cruzar a fronteira entre um país e outro. Sem o passaporte não poderá embarcar para o exterior, exceto para a maior parte dos países da América do Sul, que não tem exigência do documento.

Tirar o documento não é uma tarefa tão difícil e não gera grandes despesas. A validade do passaporte é de dez anos. Destacamos aqui o passo a passo de como solicitar o documento e retirar na Policia Federal.

Solicitação e Agendamento do Passaporte pela Internet

O primeiro passo para solicitar o passaporte é preencher a solicitação pela internet, sendo um formulário simples e rápido de ser preenchido. O endereço da Polícia Federal na internet é http://www.dpf.gov.br ou para acessar a página de passaporte diretamente no link http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte.

Ao entrar na página de solicitação, as quatro telas vão pedir informações como dados pessoais, número de documentos e os dados complementares, como e-mail, profissão e endereço.

Assim que preencher os dados o sistema vai gerar um protocolo com o número da solicitação e o boleto para pagamento da guia GRU (Guia de Recolhimento da União). O valor da taxa atual para pagamento da GRU é de R$ 257,25.

O agendamento do atendimento no site da Polícia Federal poderá ser feito após o pagamento da taxa. Um dia depois de pago a guia, que geralmente é o período que o sistema faz a compensação bancária e libera o acesso, já pode fazer o agendamento do atendimento no site da Polícia Federal.

Quando acessar o sistema com o número do CPF, a data de nascimento e o número de protocolo, o sistema da Polícia Federal vai indicar as cidades que tem postos disponíveis para agendamento e os horários e os dias livres em cada um deles.

Apresentação na Polícia Federal

O passaporte é emitido pela Polícia Federal e o solicitante deverá comparecer no posto por duas vezes, sendo a primeira para tirar as digitais e a apresentação dos documentos e a outra para tirar o documento quando estiver pronto.

Na data que agendou no site da Polícia Federal, o solicitante deve comparecer com a documentação original listada a seguir:

Documentação necessária

Deverá apresentar na Polícia Federal documento de identificação, como RG (Carteira de Identidade), CNH (Carteira nacional de Habilitação), carteira funcional ou a Carteira de Trabalho. Caso já tenha passaporte, esse também é aceito como documento de identificação.

Deverá levar ainda o CPF, caso não conste o número em outro documento, como RG, CNH ou carteira de trabalho, por exemplo. Caso tenha alterado o nome nos documentos, deve levar a certidão de casamento. Para os naturalizados, devem apresentar o certificado de naturalização.

Caso já tenha tirado algum passaporte, e ainda esteja válido, deverá apresentar (emergência ou o comum), pois será cobrada uma taxa em dobro se não for apresentado.

No momento da emissão é feito uma checagem se está em dia com as obrigações militares (para os homens) e eleitorais, no entanto, não é mais necessário apresentar os comprovantes de serviço militar, de votação e o titulo de eleitor. Mas fique atento, se está em dia com as obrigações eleitorais e militares, pois é feita essa checagem e se tiver alguma divergência deverá apresentar esses comprovantes. Uma dica, confira antes como está a sua situação no site do Exército e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Não é mais necessário também levar foto, já que a mesma é tirada no momento do atendimento na Polícia Federal.

Após ter realizado esses processos na Polícia Federal, você vai receber um protocolo com data provável de entrega, que depende muito de posto para posto, da demanda do local, no entanto, o prazo geralmente é de seis dias úteis.

Para retirar o passaporte deverá comparecer ao posto que foi atendido com documento de identificação.

FONTE Site Pacote de Férias

