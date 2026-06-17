Six récompenses viennent couronner la performance exceptionnelle du sélectionneur de cannabis 42 Fast Buds

BERLIN, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le sélectionneur de cannabis 42 Fast Buds a remporté six prix lors de l'Autoflower World Cup 2026, dont le titre de « Meilleur producteur de variétés à floraison automatique 2026 » et les premières places pour Mendo Frost Auto, Gorilla Z Auto, Mango Frost Auto, Mango Cherry Runtz Auto et GMO Auto. Évalué par un jury international composé d'experts venus d'Allemagne, du Canada, d'Espagne et des États-Unis, le concours a réuni plus de 75 candidatures issues de l'ensemble du secteur. Cinq des dix variétés présentées par Fast Buds sont montées sur le podium, faisant de l'entreprise le sélectionneur le plus récompensé de l'édition de cette année et marquant ainsi la campagne la plus réussie de l'histoire de l'entreprise à l'Autoflower World Cup.

Six Trophies at Autoflower World Cup 2026 Berlin | Best Breeder 2026

Parmi les prix décernés, on peut citer :

Des résultats exceptionnels grâce à la culture en interne

Pour la première fois de son histoire, 42 Fast Buds a sélectionné, cultivé et préparé toutes ses créations destinées au concours entièrement en interne. Bon nombre des victoires remportées par l'entreprise lors de concours précédents sont le fruit du talent des cultivateurs de la communauté Fast Buds, et ces succès continuent de constituer un élément important de l'histoire de la marque. Pour l'édition 2026, cependant, Fast Buds a souhaité voir ce qui se passerait si la même équipe, chargée de la sélection, des tests et du perfectionnement des variétés au fil de milliers de cycles de sélection et de production, les présentait également lors du concours. Le résultat a été une performance qui a battu tous les records : 10 candidatures soumises, 5 places sur le podium, 6 prix remportés et 50 % de toutes les places sur le podium décrochées.

La variété « Mendo Frost Auto » remporte la première place dans la catégorie Indica

En tête de cette sélection primée figurait Mendo Frost Auto, qui a remporté la première place dans la catégorie Indica lors de l'Autoflower World Cup 2026. Cette victoire marque une nouvelle étape importante pour l'un des projets de sélection les plus ambitieux de Fast Buds. Issue de deux génétiques championnes qui ont fait leurs preuves — la Frostbanger Auto, reconnue comme l'une des variétés les plus puissantes de l'Autoflower World Cup 2025, et la Mendo Frost, lauréate de l'American Autoflower Cup 2025 —, la Mendo Frost Auto a été créée pour réunir en une seule variété une puissance d'élite, une production de résine exceptionnelle et des performances globales hors pair. Un an plus tard, ce projet a déjà permis de remporter un titre international.

La collection Champions remporte plusieurs places sur le podium

Plusieurs des variétés les mieux classées du concours provenaient de la « Fast Buds Champions Collection », un projet de sélection axé sur le croisement de génétiques primées et ayant fait leurs preuves. La Mango Frost Auto a décroché la 2e place dans la catégorie Sativa, tandis que la Mango Cherry Runtz Auto a suivi en remportant la 3e place, confirmant ainsi une nouvelle fois la pertinence de l'approche de sélection « de champion à champion » qui sous-tend cette collection.

Une autre variété s'est particulièrement distinguée : la GMO Auto, qui a remporté la 3e place dans la catégorie « Meilleure nouvelle variété à floraison automatique » le jour même de son lancement officiel sur le marché. Conçue autour du profil terpénique caractéristique mêlant ail, oignon et sarriette qui a fait la renommée des génétiques GMO, cette variété offre une orientation gustative totalement différente au sein de la gamme Fast Buds. En décrochant une place sur le podium dès sa première participation à une compétition, GMO Auto s'est imposé comme l'une des nouvelles venues les plus prometteuses de l'événement.

La Gorilla Z Auto perpétue sa tradition de succès

Si plusieurs nouvelles variétés ont retenu l'attention, la Gorilla Z Auto a une nouvelle fois démontré pourquoi elle reste l'une des variétés les plus emblématiques de Fast Buds. Cette variété a décroché la 2e place dans la catégorie Indica, prouvant ainsi que, plusieurs années après son lancement, elle continue d'afficher des performances exceptionnelles. Ce résultat vient enrichir le palmarès déjà prestigieux de l'une des variétés à floraison automatique les plus célèbres de la marque.

À propos de 42 Fast Buds

Fort de plus de 13 ans d'expérience, 42 Fast Buds est l'un des principaux sélectionneurs mondiaux de variétés de cannabis à floraison automatique. Cette entreprise est largement reconnue pour avoir été la première à introduire des variétés génétiques américaines sous forme d'autofloraison et pour avoir développé certaines des variétés autofloraison les plus performantes du marché.

Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a remporté plusieurs titres de « Meilleur sélectionneur », notamment lors de l'American Autoflower Cup, des Grow Awards, des NASC Grower's Choice Awards (« Sélectionneur de l'année toutes catégories » et « Sélectionneur de l'année – Autofloraison »), ainsi que de l'Autoflower World Cup, consolidant ainsi sa position parmi les noms les plus titrés dans le domaine de la sélection d'autofloraison.

Au fil des ans, les variétés de Fast Buds ont également été récompensées lors de grands événements internationaux, notamment le Dabadoo (Brésil), la Spannabis Champions Cup (Espagne), la Farmers Cup (États-Unis), la BBQ Cup (Allemagne), la Calyx Cup (République tchèque), la Southside Cup (Allemagne) et bien d'autres encore.