SKYWORTH представила телевизор S81 Pro с передовыми гейминговыми спецификациями

Генеральный директор и президент SKYWORTH Тони Ван (Tony Wang) отметил: "Мы твердо верим в наши базовые корпоративные ценности и стремимся приносить дополнительную ценность нашим клиентам. Располагая более чем 30-летним опытом работы на рынке, SKYWORTH неизменно идет в авангарде разработки передовых технологий и сервисов. Мы твердо придерживаемся нашего девиза и, не покладая рук, трудимся над повышением качества жизни наших клиентов посредством новейших продуктов в своем ассортименте".

S81 Pro – флагман с лучшими в своем классе конфигурациями для передового гейминга и просмотра контента

Новинка на базе технологии Crystal Motion OLED (CMO) обеспечивает интерполяцию видеокадров на экране 4K OLED 120 Гц, создавая чрезвычайно гладкую визуальную картинку без подвисаний с коэффициентом обновления, аналогичным моделям с частотой 240 Гц. Модель со встроенным модулем Wi-Fi 6 и поддержкой молниеносной скорости передачи данных на уровне 9,6 Гб/с позволяет пользователям без проблем просматривать онлайн-видео в формате 4K 120FPS и 8K 60 FPS. S81 Pro также поддерживает технологию VRR (переменной частоты обновления) во всех звеньях от порта до СнК и экрана, автоматически в режиме реального времени адаптируя коэффициент обновления экрана к выходной кадровой частоте, гарантируя оптимальный показатель для широкого спектра игровых сценариев и устраняя проблему зависания картинки или игры.

С помощью передовых ИИ-технологий, включая распознавание лиц и сцены, модуль 4K AI Image Processing Engine повышает резкость, яркость и качество изображения на экране в режиме реального времени. Новый телевизор может также похвалиться функцией 3D LUT Original Film Colors, формирующей и оттачивающей параметры цвета, насыщенности и яркости с помощью профессиональной технологии цветовой калибровки. В сочетании с 20-точечными настройками баланса белого S81 Pro достигает показателя △E 0.98, соответствующего экспертному уровню точности цветопередачи, обеспечивая тем самым исключительно реалистичное воспроизведение изображения на экране.

S81 Pro - первый телевизор в ассортименте SKYWORTH с применением базовых модулей OLED собственной разработки, оснащенных технологией Crystal Sound OLED (CSO). Воспроизводя звук посредством вибраций экрана, эта технология способна очень точно синхронизировать звуковые эффекты кинофильмов. В сочетании с Dolby Atmos Speaker System (DASS) 2.0.2 два канала CSO создают ощущение льющегося сверху звука, предоставляя пользователям неповторимый эффект полного погружения.

Являясь пионером в сфере AIoT, компания SKYWORTH оснастила S81 Pro рядом прогрессивных опций и функций, оптимизирующих сетевое взаимодействие и расширяющих сферу практического применения широкоформатной модели AIoT, а также сценариев дистанционного межэкранного взаимодействия. В комбинации с модулем Swaiot PANEL новинка открывает доступ к ОС Swaiot от SKYWORTH - открытой экосистеме, превращающей обычный телевизор в своеобразный центр управления устройствами "умного дома". Пользователи по достоинству оценят и функцию межэкранного соединения SKYWORTH, доступную через приложение Swaiot APP, обеспечивающую универсальные возможности экранного мониторинга и повышающую качество картинки для мобильных геймеров. С помощью ассистента для "умного дома" TrensAI телевизор способен с легкостью в круглосуточном режиме реагировать на дистанционные голосовые команды, выполняя пожелания пользователей при поддержке инструментов TrensAI Voice Assistant, TrensAI AOD (Always On Display) и всплывающей ИИ-камеры TrensAI EYE.

Комбинация LIFErecorder 5G Box с камерой LIFErecorder 8K – идеальное дополнение к экосистеме SKYWORTH 5G + 8K

Мир стоит на пороге масштабного коммерческого внедрения технологий 5G, и компания SKYWORTH возглавляет эту тенденцию, создавая комплексную экосистему 5G + 8K, гарантирующую потребителям безупречную картинку в сверхвысоком разрешении с малым временем задержки. На весенней презентации SKYWORTH в этом году бренд представил камеру LIFErecorder 8K, удовлетворяющую потребности клиентов в доступе к широкому спектру контента в формате 8K. В стремлении оптимизировать эту экосистему SKYWORTH презентовала LIFErecorder 5G Box - первый в отрасли модуль 5G, "заточенный" под камеры 8K. Устройство позволит камерам 8K передавать высококачественный видеоконтент на высокой скорости. Чтобы расширить ассортимент продукции формата 8K, SKYWORTH анонсировала ряд стратегических партнерств с контент-провайдерами, создающими высококачественный видеоконтент 8K для пользователей.

SKYWORTH непрерывно работает над созданием инноваций и расширением собственного портфеля. В стремлении расширить возможности своей экосистемы Swaiot бренд недавно анонсировал партнерства с Midea, JD.com и Huawei Cloud. Вместе они будут создавать больше решений для "умного дома". Телевизоры SKYWORTH могут подключаться к 20 млрд устройств "умного дома", охватывая свыше 60 технологических категорий.

S81 Pro представлен в размерах 55" и 65". Приобрести новинку на китайском рынке можно будет, начиная с 10 августа, по цене 12 999 юаней и 19 999 юаней в зависимости от выбранного размера.

О компании SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (HKG: 00751) - ведущий поставщик уникальных и доступных технологических решений. Стоимость бренда превышает 19 млрд долл. США. В штате представительств компании по всему миру работают свыше 40 000 человек (по состоянию на 1 марта 2019 года). Головной офис предприятия расположен в Шэньчжэне, снискавшем себе славу китайской "Силиконовой долины". В ассортименте SKYWORTH представлена потребительская электроника, дисплеи, цифровые ТВ-приставки, экраны для систем безопасности, устройства сетевой коммуникации, полупроводники, холодильники, стиральные машины, мобильные телефоны и светодиодная осветительная техника. Основанная в 1988 году компания входит в пятерку ведущих мировых брендов цветных телевизоров и является лидером китайского рынка дисплеев. Он также входит в топ-3 мировых провайдеров платформ для Android TV. Больше информации см. на https://www.skyworth.net/global

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1218104/SKYWORTH_S81_Pro_Key_Visual_TV.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1218105/SKYWORTH_S81_Pro_Key_Visual_TV.jpg

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