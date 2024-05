Slowenisches Fremdenverkehrsamt stellt innovative Projekte zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Tourismus und Sport vor: Audioreportagen, KI-gesteuerter virtueller Assistent und Website „Slovenia - Sports Destination"

LJUBLJANA, Slowenien, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Slowenien ist ein Land mit zahllosen Naturschönheiten, kulturellen Schätzen, erstklassigen Gesundheits- und Wellness-Resorts und hervorragender Gastronomie. All das möchte das slowenische Fremdenverkehrsamt den Besuchern auf innovative und attraktive Weise präsentieren. Um dies zu erreichen, analysiert das Amt kontinuierlich aktuelle Marketingtrends und entwickelt Projekte, die Touristen begeistern, ihre Neugierde wecken und sie zu weiteren Entdeckungen inspirieren sollen.

Sounds of Slovenia

Indem das slowenische Fremdenverkehrsamt an der Spitze der Marketingstrategien steht, stellt es sicher, dass die einzigartigen Attraktionen des Landes so ansprechend und attraktiv wie möglich präsentiert werden. Zu den jüngsten Projekten zur Verbesserung der Sichtbarkeit Sloweniens gehören drei neue Projekte: Sounds Like Slovenia, eine Reihe von Audioreportagen, eine KI-gesteuerte virtuelle Assistentin namens Alma auf slovenia.info und die Website „Slovenia – Sports Destination".

Lernen Sie Alma kennen, eine KI-gestützte virtuelle Assistentin

Alma, benannt nach der abenteuerlustigen Reisenden und Schriftstellerin Alma M. Karlin, arbeitet mit fortschrittlicher KI-Technologie und filtert Inhalte nach den Interessen der Nutzer. Sie bezieht zuverlässige Informationen aus der Datenbank slovenia.info und aus über 50 geprüften Websites von slowenischen Reisezielen und Anbietern. Als einer der ersten KI-Assistenten im slowenischen Tourismus und als einer der wenigen KI-Assistenten in Europa, die in die Websites der nationalen Tourismusorganisationen integriert sind, positioniert Alma slovenia.info als zuverlässige Informations- und Inspirationsquelle für internationale Besucher.

Website „Slovenia – Sports Destination"

Die Website „Slovenia – Sports Destination dient als umfassende Ressource für die Organisation von Sportaktivitäten und -veranstaltungen, Konferenzen, Rehabilitation und Inspiration und ist sowohl auf Slowenisch als auch auf Englisch verfügbar. Sportagenturen, Vereine und Veranstaltungsorganisatoren können das Portal nutzen, um direkt mit relevanten Partnern in Slowenien in Kontakt zu treten. Die Website bietet auch direkte Kontakte zu spezialisierten Sportagenturen und -verbänden, die bei der Organisation von Vorbereitungsspielen und anderen logistischen Anforderungen behilflich sind. Informationen über Sportunterkünfte sind ebenfalls verfügbar.

Sounds Like Slovenia

Thematische Playlists auf Spotify und Audioreportagen auf slovenia.info bieten ein immersives Hörerlebnis der slowenischen Landschaften und Kulturangebote. Die Themen sind in fünf Kategorien eingeteilt: Sounds of Nature (Klänge der Natur), Thrilling Outdoor Adventures (Spannende Outdoor-Abenteuer), Cities and Culture (Städte und Kultur), Health and Well-Being (Gesundheit und Wellness) sowie Gastronomy (Gastronomie). Die für die globale digitale Kampagne erstellte Audioliste soll Reisende auf der ganzen Welt fesseln.

Zusammen zeigen diese Projekte Sloweniens Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit im Tourismus und bieten den Besuchern unvergessliche Erlebnisse in diesem pulsierenden europäischen Reiseziel mit einem grünen Herzen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2422785/Sounds_like_slovenia.jpg