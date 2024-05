L'office du tourisme slovène dévoile des projets innovants pour améliorer la visibilité du tourisme et du sport : récits audio, assistant virtuel alimenté par l'IA et site Web "Slovénie - Destination sportive"

LJUBLJANA, Slovénie, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- La Slovénie est un pays aux innombrables beautés naturelles, aux trésors culturels, aux stations de santé et de bien-être de premier plan et à la gastronomie exceptionnelle, que l'office du tourisme slovène entend présenter aux visiteurs de manière innovante et attrayante. Pour ce faire, l'office analyse en permanence les tendances actuelles en matière de marketing et développe des projets destinés à enthousiasmer les touristes, à éveiller leur curiosité et à les inciter à poursuivre leur exploration.

Sounds of Slovenia

En restant à l'avant-garde des stratégies de marketing, l'office du tourisme slovène s'assure que les attractions uniques du pays sont présentées de la manière la plus engageante et la plus attrayante possible. Les projets les plus récents visant à renforcer la visibilité de la Slovénie comprennent trois nouveaux projets : Sounds Like Slovenia, une série de récits audio, un assistant virtuel alimenté par l'IA nommé Alma sur slovenia.info et le site Web "Slovenia - Sports Destination" (Slovénie - Destination sportive).

Rencontrez Alma, un assistant virtuel alimenté par l'IA

Alma, nommé d'après l'écrivaine et voyageuse aventurière Alma M. Karlin, utilise une technologie d'intelligence artificielle avancée, qui filtre le contenu pour l'adapter aux intérêts de l'utilisateur. Cet assistant puise des informations fiables dans la base de données slovenia.info et sur plus de 50 sites Web vérifiés de destinations touristiques et de prestataires slovènes. Alma est l'un des premiers assistants IA du tourisme slovène et l'un des rares assistants IA intégrés aux sites Web des organisations touristiques nationales en Europe. Il fait de slovenia.info une source fiable d'informations et d'inspiration pour les visiteurs internationaux.

Site Web "Slovenia – Sports Destination"

Le site Web "Slovenia – Sports Destination" est une ressource complète pour l'organisation d'activités et d'événements sportifs, de conférences, de réhabilitation et d'inspiration, disponible en slovène et en anglais. Les agences sportives, les clubs et les organisateurs d'événements peuvent utiliser le portail pour entrer directement en contact avec les partenaires concernés en Slovénie. Le site Web fournit également des contacts directs avec des agences et des fédérations sportives spécialisées, qui aident à l'organisation de matchs préparatoires et à d'autres besoins logistiques. Des informations sur les hébergements sportifs sont également disponibles.

Sounds Like Slovenia

Les playlists thématiques sur Spotify et les récits sonores sur slovenia.info offrent une expérience audio immersive des paysages et de l'offre culturelle de la Slovénie. Les thèmes sont classés en cinq catégories : les sons de la nature, les aventures en plein air, les villes et la culture, la santé et le bien-être, et la gastronomie. Conçue pour la campagne numérique mondiale, la sélection audio vise à captiver les voyageurs du monde entier.

Ensemble, ces projets démontrent l'engagement de la Slovénie en faveur de l'innovation et de la durabilité dans le domaine du tourisme, offrant aux visiteurs des expériences inoubliables dans cette destination européenne dynamique au cœur vert.