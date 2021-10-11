Смарт-часы серии Amazfit GTR 3 и GTS 3, объединяющие моду и технологии в трех носимых устройствах: GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3

Функционал контроля самочувствия и активного образа жизни

Все три новых модели смарт-часов Amazfit обладают множеством принципиально новых функций контроля самочувствия, физической формы и активного образа жизни, представленных в операционной системе Zepp OS. Благодаря интуитивно понятному и высокоэффективному интерфейсу эта операционная система дает пользователям возможность полностью раскрыть свой потенциал, выявить свои увлечения и вести полноценную жизнь.

Новая операционная система предназначена для оптимизации эксплуатационных характеристик носимых смарт-устройств Amazfit в отличие от используемой ранее операционной системы для смартфонов, характеризующейся высоким энергопотреблением. Простая и практичная в использовании, устойчивая к сбоям операционная система обеспечит простоту взаимодействия и исключит утомительные операции при проверке данных о состоянии здоровья пользователя, в то же время снизив энергопотребление на 65% по сравнению с предыдущей операционной системой смарт-часов.

Кроме того, она работает с устройствами на базе Android и iOS и подключается к популярным платформам для контроля за состоянием здоровья, таким как Apple Health и Google Fit, для синхронизации ваших данных о самочувствии, а также Strava, Relive, Runkeeper и TrainingPeaks для синхронизации и обмена спортивными данными. Другие характеристики:

Индивидуальная настройка: более 150 ярких циферблатов с совместимыми и постоянно включенными дисплеями [2] для любого настроения или события, а также динамические эффекты и плавная анимация. Пользователи смогут даже создавать свои собственные циферблаты и мини-приложения с помощью комплекта разработчика приложений (скоро в продаже).

более 150 ярких циферблатов с совместимыми и постоянно включенными дисплеями для любого настроения или события, а также динамические эффекты и плавная анимация. Пользователи смогут даже создавать свои собственные циферблаты и мини-приложения с помощью комплекта разработчика приложений (скоро в продаже). Простота оценки самочувствия с функционалом 4-в-1: возможность проверить четыре показателя состояния здоровья одним касанием [3] благодаря встроенному модулю 6PD (фотодиоды) BioTracker TM PPG 3.0, измеряющему четыре показателя состояния здоровья (частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови [4] , уровень стресса и частоту дыхательных движений) всего за 45 секунд.

возможность проверить четыре показателя состояния здоровья одним касанием благодаря встроенному модулю 6PD (фотодиоды) BioTracker PPG 3.0, измеряющему четыре показателя состояния здоровья (частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови , уровень стресса и частоту дыхательных движений) всего за 45 секунд. Простота круглосуточного контроля самочувствия : устройство контролирует частоту сердечных сокращений в течение всего дня [5] , даже во время плавания. Благодаря оповещениям об аномально высоких или низких значениях частоты сердечных сокращений, а также отслеживанию зон частоты сердечных сокращений для оптимизации тренировок эти часы являются универсальным и простым в использовании устройством для поддержания здорового образа жизни для всех.

: устройство контролирует частоту сердечных сокращений в течение всего дня , даже во время плавания. Благодаря оповещениям об аномально высоких или низких значениях частоты сердечных сокращений, а также отслеживанию зон частоты сердечных сокращений для оптимизации тренировок эти часы являются универсальным и простым в использовании устройством для поддержания здорового образа жизни для всех. Доступность для понимания : ваше текущее состояние здоровья и самочувствие рассчитываются во флэш-памяти и преобразуются в единый показатель PAI [6] , исчисляемый на основе данных, полученных за последние семь дней физической активности.

: ваше текущее состояние здоровья и самочувствие рассчитываются во флэш-памяти и преобразуются в единый показатель PAI , исчисляемый на основе данных, полученных за последние семь дней физической активности. Расширенный контроль качества сна: контролируйте [7] фазы легкого, глубокого и быстрого (БДГ) сна, а также моменты пробуждения в ночное время, дневной сон продолжительностью более 20 минут и даже качество дыхания во время сна. Для большего удобства проверяйте данные о своем сне непосредственно на часах.

контролируйте фазы легкого, глубокого и быстрого (БДГ) сна, а также моменты пробуждения в ночное время, дневной сон продолжительностью более 20 минут и даже качество дыхания во время сна. Для большего удобства проверяйте данные о своем сне непосредственно на часах. Расширенный контроль менструального цикла: позволяет легко отслеживать свой цикл и строить соответствующие планы. После фиксации менструального периода вы можете рационально и точно предсказать время и длительность следующего менструального цикла и благоприятные для зачатия дни, чтобы чувствовать себя спокойно, не ожидая каких-либо сюрпризов.

позволяет легко отслеживать свой цикл и строить соответствующие планы. После фиксации менструального периода вы можете рационально и точно предсказать время и длительность следующего менструального цикла и благоприятные для зачатия дни, чтобы чувствовать себя спокойно, не ожидая каких-либо сюрпризов. Эффективные экраны с быстрым доступом: экономьте время, настраивайте важные функции и активируйте кнопки быстрого доступа, чтобы проводить свой день в душевном равновесии. Получайте свободный доступ к основной информации, проводя пальцем по экрану или касаясь его.

экономьте время, настраивайте важные функции и активируйте кнопки быстрого доступа, чтобы проводить свой день в душевном равновесии. Получайте свободный доступ к основной информации, проводя пальцем по экрану или касаясь его. Голосовое управление: с помощью Alexa [8] можно устанавливать будильник, задавать вопросы и пр. в режиме онлайн и автономном режиме, использовать Offline Voice Assistant (Автономный голосовой помощник) [9] для открытия спортивного режима или функции контроля самочувствия, а также получать доступ к Home Connect для управления устройствами «умного дома». Кроме того, вы получите доступ к развивающейся экосистеме, включающей в себя более 10 мини-приложений.

с помощью Alexa можно устанавливать будильник, задавать вопросы и пр. в режиме онлайн и автономном режиме, использовать Offline Voice Assistant (Автономный голосовой помощник) для открытия спортивного режима или функции контроля самочувствия, а также получать доступ к Home Connect для управления устройствами «умного дома». Кроме того, вы получите доступ к развивающейся экосистеме, включающей в себя более 10 мини-приложений. Быстрая и точная GPS-навигация: точное [10] определение текущего местоположения с помощью пяти спутниковых систем ускоряет выполнение поставленных задач.

точное определение текущего местоположения с помощью пяти спутниковых систем ускоряет выполнение поставленных задач. Возможности персонализации: распределяйте нужные функции по приоритетам, загрузите фотографию для создания индивидуального фона своего циферблата или выберите любую из 15 динамических композиций, соответствующих вашей одежде во время работы, отдыха или игры.

распределяйте нужные функции по приоритетам, загрузите фотографию для создания индивидуального фона своего циферблата или выберите любую из 15 динамических композиций, соответствующих вашей одежде во время работы, отдыха или игры. Средства мотивации: контролируйте свой бег с помощью дополнительной функции Virtual Pacer [11] , а затем оптимизируйте процессы своих тренировок и восстановления с помощью алгоритма PeakBeats.

контролируйте свой бег с помощью дополнительной функции Virtual Pacer , а затем оптимизируйте процессы своих тренировок и восстановления с помощью алгоритма PeakBeats. Средства планирования: планируйте свой день с использованием уведомительных сообщений, специальных напоминаний о возобновлении двигательной активности и приеме воды, а также календаря, списков событий и текущих дел, прогнозов погоды, дистанционного управления камерой по Bluetooth и пр.

Кроме того, операционная система Zepp может предоставлять всеобъемлющую информацию о состоянии здоровья и физической форме, а приложение Zepp на вашем смартфоне служит информационным центром, где вы можете получить дополнительные рекомендации для достижения поставленных целей.

Модели GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3 созданы с целью пробуждения внутренней амбициозности и способности выполнять самые сложные задачи, что поможет вам без труда ориентироваться в своей цифровой жизни, зная все ее входы и выходы, а также достичь равновесия и успеха.

Amazfit GTR 3 Pro: расширение возможностей

Умные часы GTR 3 Pro — премиальная модель в новой серии модных носимых устройств Amazfit — предлагают ряд ведущих на рынке инноваций, побуждая вести здоровый образ жизни и задействовать свой внутренний двигатель.

Модель GTR 3 Pro, оснащенная ярким дисплеем сверхвысокой четкости (ultra HD) с активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED), имеющим диагональ 1,45 дюйма и разрешение 331 пиксель на дюйм, обеспечивает превосходную визуализацию и простой в использовании интерфейс. Большой круглый экран часов имеет высокую частоту обновления, обеспечивающую бесперебойное и гармоничное взаимодействие, а впечатляющее соотношение габаритов дисплея и корпуса (70,6%) с оптимальным использованием пространства позволяет модели GTR 3 Pro сохранять комфортный размер несмотря на то что ее круглый экран является одним из самых больших среди представленных на рынке аналогов.

Просматривайте широкий спектр функций и спортивных режимов и перебирайте их с помощью классической управляющей головки, обеспечивающей убедительную и интуитивно понятную тактильную отдачу при повороте кончиками пальцев.

Запускаете ли вы функционал отслеживания физической активности посредством одного из более чем 150 встроенных спортивных режимов или контролируете уровень стресса, модель GTR 3 Pro дает вам возможность получать информацию о своем самочувствии в любое время суток. И если вы забудете активировать свой спортивный режим, это не повод для беспокойства: функция интеллектуального распознавания[12] автоматически определяет до восьми популярных видов спорта и фиксирует соответствующие параметры, чтобы вы случайно не пропустили отслеживание физической активности.

Другим преимуществом, выгодно отличающим модель GTR 3 Pro, является время ее работы от аккумулятора — эти часы оснащаются элементом питания емкостью 450 мА·ч, обеспечивающим до 12 дней[13] непрерывного функционирования без подзарядки. Поэтому больше не нужно беспокоиться о возможной разрядке аккумулятора.

Кроме того, любителям музыки понравится встроенная память GTR 3 Pro объемом 2,3 ГБ[14], позволяющая хранить до 470 композиций. Это означает, что музыкальные записи независимо воспроизводятся прямо с часов без использования телефона. Для большего удобства модель GTR 3 Pro может принимать и совершать телефонные звонки при подключении к смартфону по Bluetooth, что позволяет вести разговор без использования рук.

GTR 3: сделано на совесть

Безрамочная конструкция модели GTR 3, производимой из легкого, но прочного алюминиевого сплава, применяемого в авиации, с элегантной вращающейся головкой органично сочетается с экраном из моллированного стекла, усиливающим эффект погружения.

Стильный дизайн с удобным антибактериальным силиконовым ремешком придает классический стиль, подходящий к различной одежде: от костюмов до спортивной формы. Кроме того, вы можете настраивать циферблат своих часов GTR 3 таким образом, чтобы на экране наглядно отображалась вся необходимая вам информация.

В модели GTR 3, оснащенной дисплеем высокой четкости (HD) с активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED) диагональю 1,39 дюйма, реализована операционная система Zepp OS, придающая часам Amazfit эффект погружения, а батарея емкостью 450 мА·ч обеспечивает их длительную (до 21 дня) работу на одном заряде. Это означает, что смарт-часы GTR 3 могут функционировать без подзарядки до трех недель, а в режиме экономии заряда аккумулятора — еще дольше.

GTS 3: создано для движения

Благодаря современному квадратному экрану сверхвысокой четкости (Ultra HD) с активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED), имеющему диагональ 1,75 дюйма и разрешение 341 пиксель на дюйм, модель GTS 3 является одной из самых тонких и легких среди смарт-часов, имея при этом оптимальное соотношение габаритов дисплея и корпуса (72,4%). Ее форма, рассчитанная на любителей смарт-часов с элегантным и изящным дисплеем, повторяет стиль вашего смартфона, обладая при этом практически всеми функциями модели GTR 3.

«Эти три модели часов позволяют сдержать обещание, заложенное в концепции Smart Health Made Easy («Интеллектуальный контроль самочувствия в доступной форме»). GTR 3 Pro — расширение возможностей. Amazfit GTR 3 — сделано на совесть. И, наконец, GTS 3 — создано для движения. Мы надеемся, что это новое поколение смарт-часов воодушевит вас так же, как и нас самих. Обеспечение контроля за состоянием здоровья с помощью технических средств является базовым принципом, заложенным в основу разработки Zepp OS. Таким образом, мы создали Zepp OS как операционную систему, ориентированную на самочувствие, которая помогает нашим часам выполнять свою миссию, заключающуюся в том, чтобы облегчить каждому человеку здоровую жизнь», — заявил глава и основатель компании Zepp Health Уэйн Хуан (Wayne Huang).

Цены и доступность

Серии Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут запущены в продажу по всему миру 11 октября 2021 года (GMT+1).

В Европе модели Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут стоить от 149,99 евро, а модель Amazfit GTR 3 Pro — от 199,99 евро. Все три изделия будут продаваться через магазины Amazfit в Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании с 11 октября 2021 года (GMT+1).

В США модели Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут стоить от 179,99 долларов США, а модель Amazfit GTR 3 Pro — от 229,99 долларов США. Модели GTR 3 Pro и GTR 3 будут продаваться в американском магазине Amazfit с 11 октября 2021 года (GMT+1). Модель GTS 3 поступит в продажу в ближайшее время.

Информация о бренде Amazfit

Amazfit — один из ведущих мировых брендов интеллектуальных носимых устройств, основанный в 2015 году и специализирующийся на поддержании здоровья и физической формы. Amazfit предлагает широкий ассортимент продукции, включая смарт-часы и браслеты, TWS-наушники, устройства для поддержания здоровья и физической формы, в частности интеллектуальные беговые дорожки и умные весы с анализатором композиции тела, а также спортивное снаряжение. Суть нашего бренда — «Сделай себя лучше» (Up Your Game), и мы призываем пользователей жить своей мечтой и свободно выражать свое душевное состояние.

Смарт-часы Amazfit, отличающиеся превосходным дизайном и мастерством изготовления, завоевали множество наград, в частности немецкую премию iF Industrial Design Award и премию Red Dot Design Award.

В настоящее время продукция Amazfit реализуется более чем в 90 странах и регионах мира на территории Северной и Южной Америки, Азии, Европы и других континентов. Начиная с 2014 года под брендом Amazfit, принадлежащим компании Zepp Health (NYSE: ZEPP), поставлено более 100 миллионов устройств. Более подробная информация представлена на сайте бренда по адресу: www.amazfit.com.

[1] Данное изделие не является медицинским устройством и не может использоваться в медицинских целях или служить основанием для постановки какого-либо медицинского диагноза. Результаты контроля предоставляются только в справочных целях. В случае недомогания обращайтесь в специализированные медицинские учреждения. [2]Постоянно включенный дисплей: при активации экрана отображается системная информация. В режиме ожидания на экране отображается текущее время. Эта функция требует от пользователей установки опции "Always-on Display" вручную. Пользователь может включать или отключать эту функцию через часы или приложение Alexa. [3] Для измерения параметров одним касанием часы должны плотно (с зазором не более одного пальца) прилегать к запястью, а для получения максимально точных результатов не шевелите рукой. Совершаемые движения, а также окружающие условия и физические характеристики могут влиять на скорость и точность контроля и измерений. [4] Для измерения уровня содержания кислорода в крови часы должны плотно (с зазором не более одного пальца) прилегать к запястью, а для получения максимально точных результатов не шевелите рукой. Круглосуточный контроль SpO2 должен быть включен на часах или в приложении Zepp. Уведомления об уровне SpO2 отправляются в том случае, если измеренный показатель слишком низок по сравнению с заданным значением, которое должно быть установлено в приложении Zepp и на часах и составлять не менее 80%. Совершаемые движения, а также окружающие условия и физические характеристики могут влиять на скорость и точность контроля и измерений. [5] Функция круглосуточного контроля частоты сердечных сокращений требует от пользователя включения опции Auto Heart Rate Monitor в приложении Zepp и на часах, а минимальное значение может быть установлено равным 1 минуте. Сигналы об отклонениях частоты сердечных сокращений и заданное значение должны быть установлены в приложении Zepp и на часах. [6] PAI — персональный показатель физиологической активности. На основе данных о частоте сердечных сокращений, интенсивности ежедневной активности и многомерной динамической комплексной оценки персональных физиологических данных он преобразуется в интуитивно понятное значение PAI с использованием алгоритма, помогающего понять ваше физическое состояние. Поддерживая определенную интенсивность ежедневной деятельности или тренировок, вы можете получить значение своего показателя PAI. Согласно результатам исследования HUNT Fitness Study*, поддержание PAI на уровне выше 100 поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни. *HUNT Fitness Study: это исследование являлось подпроектом исследования HUNT и проводилось профессором Норвежского университета естественных и технических наук Ульриком Вислоффом (Ulrik Wisloff). Исследование HUNT длилось более 35 лет и привлекло более 230 тысяч участников. [7] При использовании устройства для контроля сна оно автоматически фиксирует информацию о сне. Устройство может фиксировать информацию как о ночном, так и о дневном сне. Время сна в промежутке с 22:00 до 8:00 фиксируется как ночной сон, а время сна вне этого промежутка, превышающее 60 минут, фиксируется как дневной сон. Информация о сне продолжительностью менее 20 минут не фиксируется. Основные показатели ночного сна могут просматриваться на устройстве, а с подробным анализом и показателями дневного сна можно ознакомиться в приложении. Круглосуточный контроль уровня стресса необходимо активировать на часах или в приложении Zepp. Предупреждения о высоких уровнях стресса основаны на заданном значении, а подсказки для дыхательных упражнений должны быть установлены на часах. [8] Полный список поддерживаемых 15 стран/регионов и 14 языков, а также порядок активации и использования Alexa на смарт-часах Amazfit GTR 3 и GTS 3 представлены на сайте support.amazfit.com. [9] Автономный голосовой помощник поддерживает только голосовые команды на английском, испанском, немецком и китайском языках. Функция автоматической блокировки должна устанавливаться вручную в настройках часов. [10] Сервисы геопозиционирования в закрытых помещениях не поддерживаются. Скорость и точность позиционирования могут ухудшаться под влиянием окружающей среды. [11] Функция Virtual Pacer совместима только со спортивными режимами Outdoor Running (Бег на открытом воздухе) и Treadmill (Беговая дорожка). [12] Точность и чувствительность функции распознавания тренировок меняется в зависимости от конкретного человека, а также от положения тела во время тренировки и квалификации пользователя. При короткой продолжительности тренировки или частом изменении положения тела функция автоматического распознавания может не срабатывать. При вождении автомобиля, езде на общественном транспорте или совершении других действий такого рода возможно ошибочное распознавание в тех случаях, когда такие действия очень схожи с выбранным режимом тренировки. В случае активной деятельности на открытом воздухе при слабом GPS-сигнале или отсутствии синхронизации данных AGPS с мобильным телефоном в течение длительного периода времени такая деятельность на открытом воздухе может оцениваться как аналогичная деятельность в закрытом помещении. [13] Время работы от аккумулятора может варьироваться в зависимости от настроек, условий эксплуатации и других факторов. Таким образом, фактический результат может отличаться от лабораторных данных. Типичный сценарий использования: постоянный контроль частоты сердечных сокращений с измерением через каждые 10 минут при активированном контроле сна; 200 push-сообщений в день; просмотр времени 100 раз в день с поднятием запястья; проверка содержания кислорода в крови 5 раз в день; операции с ярким экраном в течение 5 минут; тренировки 3 раза в неделю по 30 минут, бег с включенной GPS-навигацией в течение 30 минут; голосовой помощник отключен. Режим экономии заряда аккумулятора (Battery Saver): при активации данного режима на часах происходит отключение Bluetooth, функции контроля частоты сердечных сокращений и других функций и производится только фиксация количества шагов и основных параметров сна. Сценарий интенсивного использования: постоянный контроль частоты сердечных сокращений с измерением через каждую минуту при активированных функциях контроля сна, качества дыхания во сне и уровня стресса; 150 push-сообщений в день с включением экрана; просмотр времени 100 раз в день с поднятием запястья; проверка содержания кислорода в крови 5 раз в день; операции с ярким экраном в течение 15 минут; тренировки 3 раза в неделю по 30 минут, бег с включенной GPS-навигацией в течение 30 минут; голосовой помощник включен. Время непрерывного использования GPS составляет 38 часов: включите функцию контроля частоты сердечных сокращений и GPS, используйте GPS для картографирования своих тренировок. [14] Максимальный объем памяти для хранения музыки составляет 2,3 ГБ (в связи с тем что часть пространства отведена под системные данные, фактический объем памяти, доступный пользователю, может составлять менее 2,3 ГБ); из расчета 5-10 МБ на композицию можно хранить до 270-470 песен в формате MP3.

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