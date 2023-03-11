SOFAR вносит вклад в будущее с нулевыми выбросами в Польше за счет новых продуктов

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SOFAR

Mar 11, 2023, 10:16 ET

Компания SOFAR увеличивает свой вклад в будущее с нулевым уровнем выбросов в Польше за счет новейшего ассортимента продукции, представленного на выставке ENEX 2023 

КЕЛЬЦЕ, Польша, 11 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SOFAR, являющаяся ведущим в мире поставщиком систем в области солнечной энергетики и накопления энергии, на выставке ENEX представила инновационные продукты в сегментах возобновляемой энергетики, от бытового, КиП до промышленного масштаба, с целью дальнейшего расширения своего влияния на польском рынке солнечной энергии.

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SOFAR booth at ENEX 2023
SOFAR booth at ENEX 2023

С момента своего первого выхода на польский рынок в 2014 году компания SOFAR стала одним из наиболее популярных производителей инверторов, известных местным клиентам. Благодаря выдающимся эксплуатационным характеристикам ее продуктов SOFAR была удостоена награды «Лучший брендовый инвертор для солнечных панелей» в Польше по версии EuPD. Для повышения качества обслуживания компания открыла местный филиал с профессиональными сотрудниками, отвечающими за своевременное обслуживание.

Ранее в этом году SOFAR представила свой новый фирменный стиль. В соответствии с полностью обновленным имиджем бренда, SOFAR на крупнейшей в Польше торгово-промышленной выставке ВИЭ представила новый инвертор 100-125KTL-G4, предназначенный для применения в сфере КиП. Данный инвертор сочетает в себе лучшую в отрасли сверхвысокую мощность, простоту установки и интеллектуальную защиту, способную обеспечивать более низкий уровень затрат на электроэнергию и повышенную выработку электроэнергии при простой установке и безопасной работе.

В то же время среди польских клиентов становятся все более популярными гибридные инверторы и накопители энергии. SOFAR отмечает растущий интерес к системам, направленным на интеллектуальное управление производимой энергией. В контексте растущих потребностей компания расширяет свой ассортимент систем накопления энергии за счет аккумуляторной системы BTS E5~E20-DS5 и гибридных инверторов серии HYD 5K~20KTL-3PH.

В модели BTS E5 ~ E20-DS5 используется штабелируемая конструкция, обеспечивающая возможность беспроблемной установки и настройки. По сравнению с традиционными бытовыми аккумуляторными системами хранения энергии, она является более гибкой за счет возможности использования старых и новых видов аккумуляторов. Каждый аккумуляторный блок вмещает в себя встроенный блок управления электроснабжением, способный сократить потери энергии и обеспечить более эффективное энергоснабжение. Под стать аккумуляторным системам хранения энергии компания SOFAR также выпускает гибридные инверторы серии HYD 5K~20KTL-3PH, поддерживающие различные режимы работы.

«Польский рынок является одним из наших важнейших рынков в Европе, который, как ожидается, сохранит устойчивый рост в ближайшем будущем. Основываясь на комплексном местном обслуживании и привлекательных каналах дистрибуции, SOFAR твердо намерена поддерживать экологически чистый переход страны к будущему с нулевым уровнем выбросов за счет качественной продукции и прочного партнерства», — заявила Лиза Ли (Lisa Li), региональный руководитель компании SOFAR в Польше.

Информация о компании SOFAR

Компания SOFAR является одним из ведущих в мире поставщиков солнечных батарей и систем накопления энергии и стремится быть лидером в области разработки систем цифровой энергетики, с обширным ассортиментом товаров, включающих инверторы для солнечных панелей от 1 кВт до 255 кВт, гибридные инверторы от 3 кВт до 20 кВт, аккумуляторную систему хранения, системы централизованного накопления энергии и интеллектуального управления энергопотреблением для применений в бытовом, КиП и промышленном масштабе. К 2021 году SOFAR вошла в пятерку лучших в мире поставщиков гибридных инверторов, создала научно-исследовательскую сеть с тремя научно-исследовательскими центрами и двумя производственными базами. В 2022 году годовая производственная мощность компании достигла 10 ГВт для инверторов солнечных панелей и накопления энергии, и 1 ГВтч для аккумуляторов. К концу 2022 года компания SOFAR поставила инверторы мощностью выше18 ГВт в более 100 стран и регионов по всему миру.

Более подробная информация о SOFAR представлена на сайте компании по адресу: https://www.sofarsolar.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2030436/222.jpg

SOURCE SOFAR

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