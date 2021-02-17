SoftGroup -- официальный интегратор ПО и партнер по разработке системных решений для ЦРПТ

SoftGroup становится одним из первых повторно одобренных официальных интеграторов программного обеспечения и надежным партнером по разработке системных решений для российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ)

СОФИЯ (Болгария), 17 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Лучший в своем классе поставщик технологий сквозного отслеживания в Центральной и Восточной Европе сегодня объявил о том, что после повторной валидации всех включенных в список поставщиков компания была снова утверждена в качестве официального надежного партнера и интегратора программного обеспечения российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Процесс повторной валидации является частью программы, реализуемой в рамках российской Национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ — государственно-частное партнерство, управляющее российской Национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, известной также под названием «Честный ЗНАК».

Во время виртуальной встречи между специалистами отдела разработки программного обеспечения компании SoftGroup и представителями ЦРПТ была продемонстрирована разработанная компанией комплексная система прослеживаемости, а также функциональные возможности системы SoftGroup® SaTT. После внутренней оценки специалистами ЦРПТ компания SoftGroup получила уведомление о подтверждении ее статуса надежного партнера по разработке систем обеспечения отслеживаемости для фармацевтических компаний, являющихся как резидентами Российской Федерации, так и зарубежными организациями. Таким образом, компания сохранит свое место в списке официальных партнеров и интеграторов программного обеспечения на сайте системы «Честный ЗНАК».

Глава компании SoftGroup Венелин Димитров (Venelin Dimitrov) заявил, что успешное проведение повторной валидации в ЦРПТ стало естественным результатом упорного труда группы инженеров-разработчиков программного обеспечения. «Мы очень гордимся своим местом в числе самых первых поставщиков комплексных решений для логистических цепей, прошедших повторную валидацию. Все это обусловлено качеством наших решений, знанием и глубоким пониманием процессов разработки программного обеспечения, а также маркировки и прослеживания продукции, — заявил г-н Димитров. — Мы досконально знаем нормативные требования. Кроме того, мы понимаем, как способствовать успеху клиентов без внесения неблагоприятных изменений в имеющиеся у них производственные процессы, обеспечивая при этом их полное соответствие строгим нормативным требованиям, действующим в России».

Для получения более подробной информации о решениях SoftGroup® SaTT и о том, как SoftGroup обеспечивает фармацевтическим компаниям, работающим на российском рынке, уникальную гибкость и возможность адаптации к требованиям клиентов, одновременно устраняя неопределенность, связанную с высокими затратами и продолжительными сроками внедрения, посетите сайт по адресу https://www.softgroup.eu/ или обратитесь в компанию.

Информация о компании SoftGroup

SoftGroup — компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и предлагающая технологию сквозного отслеживания производителям фармацевтической продукции из разных стран. Наши решения охватывают все уровни процесса маркировки и прослеживания, включая процессы агрегирования в фармацевтическом производстве.

SoftGroup является Сертифицированным поставщиком маршрутизаторов и Доверенным партнером Европейской организации по верификации лекарственных средств (EMVO) и Болгарской организации по верификации лекарственных средств (BgMVO), а также доверенным партнером системы стандартов в области здравоохранения GS1 Healthcare.

Компания SoftGroup является обладателем нескольких престижных наград за качество и новаторство в Центральной и Восточной Европе и использует новейшие технологии для обеспечения своих клиентов самыми гибкими решениями в соответствии с их потребностями в сериализации и агрегации.

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