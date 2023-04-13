SOHAR FREEZONE TEŞVİKLERİ İŞİN UZUN VADELİ BÜYÜMESİ İÇİN İDEAL ORTAM SAĞLAR

SOHAR, Umman, 13 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Yeni ve genişleyen yerel ve uluslararası işletmeler için büyümeyi sürdürmeye devam eden SOHAR Freezone, Genel Ticaret Lisansı (GTL) konusundaki rekabetçi oranlarını genişleterek, çevredeki işletmelerin üç yıla kadar daha düşük bir oranda kompleks içinde yer almalarına olanak sağladı. Şirketler, normal oranlarda %50'ye varan tasarruf sağlayabilir ve yerinde tek noktadan gerekli tüm izinleri almak için SOHAR'ın elektronik portalını kullanarak hemen ticarete başlayabilirler. SOHAR Freezone, 2023'te daha fazla büyüme hedefliyor ve zaten hızla genişleyen SOHAR Port ve Freezone'da ticareti teşvik etmek için yeni ve yenilenen kiracılar için rekabetçi oranlarını genişletti.

SOHAR FREEZONE INCENTIVES PROVIDE IDEAL ENVIRONMENT FOR LONG-TERM BUSINESS GROWTH

Yerini değiştirmek isteyen işletmeler, operasyonlarının gelişmesine yardımcı olmak için üç yıla kadar ofis kiralama ücretlerinde %15 ila %40 arasında indirim sunan SOHAR'ın ticari ofis ortağı Corporate Parks aracılığıyla eksiksiz bir çalışma çözümüne de erişebilir.

Yatırımcılar ayrıca 0% kişisel gelir vergisinin, 0% ithalat ve yeniden ihracat vergisinin ve asgari sermaye gerektirmeden 25 yıla kadar kurumsal vergi tatilinin keyfini çıkarabilir. Bu arada, Corporate Parks ile yapılan ortaklık, işletmelere rekabetçi bir yıllık ücret karşılığında yüksek hızlı internet ve yardımcı programların dahil olduğu toplantı odası alanına erişim sağlıyor.

SOHAR Freezone'dan ortaya çıkan başarı öyküleri, hızla büyüyen bir iş merkezi olarak benzersiz değerini gösterdi. Otomotiv ve metaller, polimerler ve kimyasallar gibi farklı sektörlerden şirketlerin tümü, stratejik konumumuzdan ve ham maddelere erişimimizden faydalandı. Önemli pazarlara istisnai ulaşım bağlantıları ve düşük oranlar gibi lojistik ve mali teşvikler, bölgede varlık oluşturmak ve uzun vadeli iş büyümesini teşvik eden bir ortamda çok sayıda avantajdan yararlanmak isteyen şirketler için komşu ülkeler ve ötesine ideal bir ticaret kapısı sağlar.

GTL ve ofis alanı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen +968 7151 8812 veya +968 7992 2998 numaralı telefondan SOHAR ile iletişime geçin veya [email protected] 'a e-posta gönderin. SOHAR Port ve Freezone'daki tüm fırsatlar soharportandfreezone.com adresinde görüntülenebilir.

SOHAR Port ve Freezone hakkında

Dünyanın en hızlı büyüyen limanlarından biri olan SOHAR Port ve Freezone, stratejik konumundan yararlanmaya ve hizmetlerini geliştirmeye devam ederek kendisini bölge içinde ve dünya çapında konteyner, sıvı ve dökme yük terminalleriyle övünen önemli bir lojistik merkez olarak konumlandırıyor. ASYAD Group ve Rotterdam Port'un uzmanlığının güçlü bir birleşimi, bölgenin ilk özel tarım terminalinin yanı sıra lojistik, petrokimya ve metal kümelenmelerine ev sahipliği yapan Sultanate'in mega projelerinden biri olarak belirlendi. Bugün, 17 yıllık faaliyetinin ardından Umman'da ithalat ve ihracat için ülkenin GSYİH'sının %2,1'ine ve yaklaşık 26.000 doğrudan ve dolaylı istihdam olanağına katkıda bulunarak ana giriş kapısı olarak hizmet veriyor. Sürdürülebilir kalkınma ve en son teknolojiye odaklanarak, Sultanate'in lojistik altyapısının geliştirilmesine ve modernizasyonuna öncülük ediyor ve Umman'ın 2040 Vizyonunun ekonomik çeşitlendirme hedeflerini destekliyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2052638/SOHAR_Port_Freezone.jpg

SOURCE SOHAR Port and Freezone