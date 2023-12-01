Solar Solutions Düsseldorf 2023: решения Hiconics для автономных систем энергоснабжения

Solar Solutions Düsseldorf 2023: Hiconics представляет решения в области энергоснабжения жилого сектора для автономных систем и при перебоях в сети

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-Energy Drive Technology («Hiconics», SHE300048), бренд «зеленой» энергетики в структуре группы Midea Industrial Technology, может стать сенсацией на предстоящей выставке Solar Solutions Düsseldorf 2023, которая пройдет с 29 по 30 ноября. Компания будет демонстрировать свой новейший продукт в области накопления энергии в бытовых условиях из уже известных серий MINERGY и WISDOM. Это будет уже второе участие компании в выставке в Германии.

Solar Solutions Düsseldorf 2023: Hiconics Brings Accountable Residential Power Supply Solutions for Off-Grid and Outage Users.

В серии MINERGY и WISDOM входит широкий спектр решений по накоплению энергии в бытовых условиях от однофазных, трехфазных и многофункциональных интегрированных аккумуляторов до сплит-систем накопления энергии, обеспечивая надежную и бесперебойную подачу электроэнергии для пользователей автономных систем и тех, кто сталкивается с перебоями в энергоснабжении. В этих сериях также представлены интеллектуальные системы «зеленой» энергии для пользователей с фотоэлектрическими системами.

«Hiconics намерена стать лидером среди продуктов и решений для накопления энергии в бытовых условиях, уделяя основное внимание совершенствованию безопасности, удобства и интеллектуальной составляющей своих продуктов», – сказал Деннис Ли (Dennis Lee), генеральный директор Hiconics Overseas Sales Company.

В серии WISDOM представлены аккумуляторы емкостью от 13,8 до 69 кВт⋅ч, поддерживающие 100 % дисбаланс трехфазной нагрузки и максимальный выходной дисбаланс однофазной нагрузки 30 %. Данная линейка продуктов спроектирована с многоступенчатыми предохранительными функциями для надежной работы аккумулятора, поддержания нагрузки и общей системы накопления энергии в бытовых условиях:

Точность токосъема зарядного и разрядного тока интерфейса аккумулятора составляет до 3 %, делая его экологичным для системы.

Напряжение и гармонические токи поддерживаются в пределах 3 %, что является экологичным для нагрузки в бытовых условиях и улучшения безопасности.

BMS использует чипы и дизайн электрической архитектуры автомобильного класса для повышения безопасности и надежности системы.

Более того, система WISDOM соответствует стандартам функциональной безопасности ASIL уровня B, предлагая вместе с тем точность определения изоляции до 2 % для личной безопасности. Она также оборудована встроенным устройством автоматического пожаротушения аэрозольного типа для дополнительной безопасности.

Hiconics совершает революцию в решениях для накопления энергии в бытовых условиях, предлагая больше, чем просто «хранилище энергии». Компания обеспечивает поддержку управления энергопотреблением для соответствия растущему запросу потребителей на комфорт и «зеленый» образ жизни. Продукты серии WISDOM имеют специальное приложение по управлению энергопотреблением, в котором используются алгоритмы ИИ для управления распределением энергии. Благодаря учету различных факторов, таких как окружающая среда, нагрузка и источник питания, данное приложение способно динамически регулировать схемы энергопотребления в режиме реального времени. Оно адаптируется под стратегии использования энергии в быту для каждого пользователя, от выработки плана, его внедрения и сбора обратной связи до интеллектуальной регулировки на основе индивидуальных целей в отношении энергопотребления пользователя.

Функция мониторинга энергии, которая есть в приложении, способна отслеживать потоки энергии в режиме реального времени и загружать исторические данные. Управление электроэнергией можно осуществлять за счет настройки местных цен на электроэнергию, сдвига нагрузки в пиковый период, а также показателей самостоятельной генерации и кастомизации стратегии потребления на месте, обеспечивая поддержку стратегии энергопотребления для домашних пользователей. Оно также может связывать энергетическую систему с сетью бытовых приборов, оборудованных системой оптимизации IFTTT (If This Then That), раздвигая границы бренда и строя диверсифицированную экосистему энергопотребления.

С серией WISDOM управление устройствами происходит легко во время их установки. Можно также настраивать разрешения в зависимости от прав пользователя, например, бизнес-администратора или установщика. Приложение Smart Home от Midea позволяет быстро настраивать конфигурацию устройств, которые необходимо установить и которым необходимо исправить параметры. Продукты данной серии дружественны пользователю, поддерживают семь языков, включая английский и немецкий языки, и обеспечивают быструю настройку конфигурации, мониторинг исправности устройства и аварийные сигналы в приложении.

Основанная в 2003 году, компания была официально зарегистрированная на бирже в 2010 году, а в 2020 году вошла в состав группы компаний Midea Group. Являясь ключевым субъектом деятельности Midea Group по экологизации энергетики, компания обладает обширным портфолио, охватывающим бытовые накопители энергии, ЧРП и распределенные солнечные электростанции.

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