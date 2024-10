„Solar Together, For A Green World" - der Aufruf von Astronergy zum Handeln für eine nachhaltige Zukunft

HANGZHOU, China, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Astronergy gibt mit Stolz den Start seiner Markenkampagne 2024 bekannt, die unter dem Motto „Solar Together, For A Green World" steht. Mit der diesjährigen Kampagne soll die Globalisierungsstrategie von Astronergy präsentiert werden.

Im Oktober 2023 stellte Astronergy zum ersten Mal seine jährliche Markenkampagne unter dem Motto „From Zero to Zero" vor, die das unermüdliche Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken unterstreicht.

Die Branding-Kampagne 2024 von Astronergy begann mit der Premiere eines brandneuen Unternehmensvideos, in dem Astronergy seine Vorteile und Erfolge in Forschung und Entwicklung, seine nachhaltige Entwicklung und seine globale Vision vorstellt.

Diese Kampagne ist nicht nur eine Branding-Maßnahme, sondern ein klarer Aufruf zum Handeln, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Mit einer Reihe von Veranstaltungen, darunter die Astronergy Factory Tour (AFT), ein inspirierendes Video zum 18. Jahrestag, ein Tag der offenen Tür für die Medien und die Vorstellung globaler Projekte lädt Astronergy weltweite Interessengruppen der Solarindustrie ein, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Von Kunden bis zu Lieferanten, von Branchenexperten bis zu befreundeten Medien – das Unternehmen ist bestrebt, sinnvolle Partnerschaften mit einer gemeinsamen Vision für Nachhaltigkeit zu schmieden.

Im Laufe der Jahre hat Astronergy die Grenzen der technologischen Innovation immer weiter hinausgeschoben, um Modulprodukte mit höherer Effizienz anbieten zu können.

Durch die Umstellung von TOPCon 3.0 auf TOPCon 4.0 konnte der Wirkungsgrad der Zellen auf bis zu 27,17 % gesteigert werden. Durch die Einführung fortschrittlicher Technologien wie SMBB, ZBB, Diffusionsfolien, großformatige rechteckige Wafer, KI usw. gewährleistet Astronergy außergewöhnliche Produktleistung und Zuverlässigkeit. Bis zum 31. Mai 2024 wird das Unternehmen weltweit Module mit einer Leistung von 100 GW ausliefern, unterstützt von 11 Produktionsstätten weltweit.

Astronergy ruft Einzelpersonen, Solarunternehmen und Solargemeinschaften weltweit dazu auf, sich dieser Kampagne anzuschließen. Weitere Informationen über die Kampagne und bevorstehende Veranstaltungen finden Sie unter https://www.linkedin.com/company/astronergy-solar/.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=CzPMdikg9EM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2544388/image_5024444_21808758.jpg