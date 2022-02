SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd Korea vyvinula technologii „Electrical RESL (Recovery Solid Electrical Interphase)" nový nadějný způsob získávání cenných kovů ze sekundárních baterií

Podle společnosti SNE Research, která se zabývá výzkumem trhu s energií, lze očekávat, že celosvětový trh s odpadními bateriemi pro elektromobily, jehož hodnota v roce 2019 činila 1,65 milionu KRW, vzroste v roce 2030 na 20,2 milionu KRW. S rozvíjejícím se průmyslem recyklace baterií se pozornost upírá také na základní zdroje, jejichž zásoby jsou omezené a obtížně se těží.

Společnost SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd zaujímá celosvětově dominantní postavení v oblasti recyklace energie díky inovativní základní technologii pro ekologický oběh zdrojů baterií nazvané „Electrical RESL (Recovery Solid Electrical Interphase)", která zcela odstraňuje ionty lithia obsažené v katodě sekundární baterie a přenáší je všechny do anody pomocí rychlého úplného vybití. Vzhledem k tomu, že nedochází k dalším fyzikálně-chemickým reakcím a vznikají stabilní sloučeniny, lze plně zabránit požáru nebo výbuchu i v případě, že dojde k proříznutí, zapálení nebo proražení sekundární baterie.

Tato technologie především umožňuje spotřebovat 99,99 % zbývající energie baterie a zajistit tak stabilitu vzniklých látek, takže lze snadno získat cenné kovy pro budoucí recyklaci. Umožňuje také snížení nákladů na těžbu, díky vytvoření systému pro využití zdrojů s vysokou přidanou hodnotou, které budou efektivnější a ekonomicky výhodnější, lze proto v této oblasti očekávat další úspěchy. Nová technologie se také pravděpodobně stane motorem růstu, zvýší mezinárodní konkurenceschopnost a přispěje k získání dalších zdrojů. V oboru totiž vznikne nová poptávka po recyklaci sekundárních baterií s technologií pro získávání zdrojů umožňující stabilní přísun cenných kovů a jejich ekologické získávání.

„Nová technologie společnosti SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd. je jednou z klíčových technologií předzpracování, které nabízejí alternativní řešení problému stability a ekonomických/technologických omezení, což je v oblasti recyklace baterií ožehavé téma," říká výkonný ředitel společnosti SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd.. „V oblasti sekundárních baterií se doma i e světě potýkáme s problémem odpadních baterií. Technologie Electrical RESL (Recovery Solid Electrical Interphase) se tak stala nadějným řešením pro oběhové hospodářství baterií a základní technologií pro celý cyklus sekundárních baterií. Očekáváme, že díky této inovativní recyklační technologii využívající rychlé a kompletní suché vypouštění vznikne globální systém oběhu zdrojů, který umožní další růst."

O společnosti SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd

Společnost SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd, korejský lídr v oblasti výroby baterií, disponuje vlastní technologií pro ukládání energie i pro provoz a údržbu a bohatým know-how týkajícím se sekundárních baterií. Do centra pozornosti se ve svém oboru dostala nejen díky svým technologiím udržování stabilního stavu baterií pomocí jejich diagnostiky a kontroly, ale i díky získávání velmi čistých zdrojů pomocí procesu vybíjení a fyzikální stabilizace baterie, což jsou základní kroky v systému recyklace.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735928/1.jpg

SOURCE SOLARLIGHTKOREA(CO.,Ltd)