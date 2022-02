SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd z Kórey vyvinula „Electrical RESL (Recovery Solid Electrical Interphase - medzifáza obnovy pevných elektrických prvkov)", novú sľubnú technológiu na získavanie cenných kovov zo sekundárnych batérií

Podľa spoločnosti SNE Research zameranej na prieskum trhu s energiou, sa očakáva, že celosvetový trh s odpadovými batériami z elektrických vozidiel, ktorý mal v roku 2019 hodnotu 1,65-tis. KRW, v roku 2030 vzrastie na 20,2-tis. KRW. Ako sa rozvíja priemysel recyklácie batérií, pozornosť priťahujú aj hlavné zdroje, pretože ich zásoby sú nízke a je ťažké ich získať.

Spoločnosť SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd má dominantné postavenie v globálnom odvetví recyklácie energie s „Electric RESL (Recovery Solid Electric Interphase – medzifáza obnovy pevných elektrických prvkov)", inovatívnou základnou technológiou pre ekologický obeh batériových zdrojov, ktorá pomocou rýchleho úplného vybitia úplne odstraňuje lítiové ióny obsiahnuté v katóde sekundárnej batérie a všetky ich prenáša na anódu. Keďže pri premene na stabilné zlúčeniny nedochádza k ďalším fyzikálno-chemickým reakciám, požiaru alebo výbuchu možno úplne zabrániť, aj keď sa sekundárna batéria prereže, zapáli alebo prepichne.

Konkrétne táto technológia umožňuje na zabezpečenie stability spotrebovať 99,99 % zostávajúcej energie batérie, preto je ľahké získať cenné kovy na budúcu recykláciu. Je možné aj znižovanie nákladov na získavanie, takže vytvorením systému na využívanie zdrojov s vysokou pridanou hodnotou s lepšou efektívnosťou a ekonomickou realizovateľnosťou sa očakávajú v odvetví ďalšie pozitívne výsledky. Očakáva sa tiež posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti ako nového motora rastu a rozvoj zdrojov vytvorením nového obchodného dopytu po recyklácii sekundárnych batérií so zdrojovou technológiou pre stabilné dodávky cenných kovov a obnovu bez znečistenia.

„Nová technológia spoločnosti SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd je jednou z hlavných technológií predbežného spracovania, ktoré sa považujú za alternatívne riešenie problému stability a ekonomických/technologických obmedzení, ktoré dnes rezonujú v odvetví recyklácie batérií," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd. „V domácom a zahraničnom odvetví sekundárnych batérií, ktoré čelia problému odpadových batérií, sa sľubné riešenie obehového hospodárstva batérií Electrical RESL (Recovery Solid Electric Interphase) stalo základnou technológiou pre celý cyklus sekundárnych batérií. Očakáva sa, že pomocou tejto inovatívnej recyklačnej technológie s využitím rýchleho úplného suchého vybitia sa vybuduje globálny klaster obehu zdrojov a vytvorí budúci motor rastu."

Predstavenie spoločnosti SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd

SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd, líder v kórejskom odvetví batérií, má prevádzkovú technológiu ESS O&M a bohaté know-how o sekundárnych batériách. V tomto odvetví priťahuje pozornosť svojimi technológiami udržiavania stabilného stavu pomocou diagnostiky a kontroly batérie a technológiami zhodnocovania vysoko čistého zdroja pomocou procesu vybíjania a fyzickej stabilizácie batérie, čo sú základné kroky v systéme recyklácie.

