SolaX представляет систему накопления и хранения энергии с жидкостным охлаждением TRENE: революционные энергетические решения для коммерческого и промышленного применения

Непревзойденная универсальность в различных областях применения
ESS TRENE отличается широким спектром применения — от электроснабжения производственных объектов и логистических центров до поддержки систем возобновляемой энергетики и микросетей. Ее PCS и корпус с классом защиты IP67 обеспечивают долговечность, а система жидкостного охлаждения поддерживает точный контроль температуры (≤3°C) для оптимальной работы в экстремальных условиях.
Ключевые особенности, создающие новый эталон в области накопления и хранения энергии:
Непревзойденная безопасность и надежность
Безопасность превыше всего: шкаф TRENE 125 кВт /261 кВтч для коммерческого и промышленного применения оснащен 4-уровневой системой противопожарной защиты:
- Система обнаружения и предотвращения теплового разгона на уровне ячейки, обеспечивающая проактивный подход к пожароопасности.
- Технология MSD с плавкими предохранителями, позволяющая отключать высокое напряжение во время технического обслуживания для дополнительной защиты.
- Системы аэрозольного и водяного пожаротушения для мгновенной локализации и гашения потенциальных возгораний.
- Секционированная конструкция, предотвращающая распространение огня и обеспечивающая огнестойкость до 1,5 часов для защиты критически важных компонентов системы.
Возможность масштабирования для удовлетворения растущих потребностей в энергоснабжении
ESS TRENE растет вместе с вашим бизнесом: в каждом шкафу установлено пять батарейных отсеков емкостью 261 кВтч. Для крупных предприятий система может быть расширена до 1250 кВт/2610 кВтч с 10 шкафами, что обеспечивает гибкость для удовлетворения растущих потребностей в энергоснабжении.
Управление энергопотреблением на основе искусственного интеллекта
Система управления энергопотреблением на основе искусственного интеллекта оптимизирует производительность и снижает затраты.
- Платформа SolaXCloud обеспечивает обновления в режиме реального времени каждые 10 секунд и локальное хранение данных в течение одного года с доступом через облако или приложение.
- Используя технологию ИИ, система анализирует и адаптирует модели энергопотребления, увеличивая доход от диспетчеризации до 10%.
- Такие функции, как ценообразование по времени использования и интеллектуальное планирование, повышают эффективность и минимизируют затраты.
Компактный, экономичный дизайн
Компактная конструкция минимизирует требования к пространству и снижает транспортные, монтажные и эксплуатационные расходы. Архитектура 3P4W поддерживает гибкую регулировку нагрузки и обеспечивает оптимальное распределение электроэнергии для различных потребностей бизнеса.
Энергоснабжение более экологичного будущего
Компания SolaX стремится содействовать глобальному энергетическому переходу с помощью инноваций и передового опыта. Система накопления и хранения энергии с жидкостным охлаждением TRENE предоставляет предприятиям надежное, масштабируемое и интеллектуальное решение для накопления и хранения энергии, прокладывая путь к устойчивому будущему.
Подробную информацию можно найти на веб-сайте www.solaxpower.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2598571/SolaX_TRENE_Liquid_Cooling_ESS.jpg
Share this article