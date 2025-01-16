SolaX представляет систему накопления и хранения энергии с жидкостным охлаждением TRENE: революционные энергетические решения для коммерческого и промышленного применения

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SolaX Power

Jan 16, 2025, 20:25 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 17 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания SolaX с гордостью представляет систему накопления и хранения энергии с жидкостным охлаждением TRENE — революционное решение, сочетающее в себе 125 кВт выходной мощности и большой запас энергии 261 кВтч, обеспечиваемый передовыми литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторными батареями емкостью 314 Ач. Разработанная для коммерческого и промышленного применения, система накопления и хранения энергии (ESS) TRENE 125 кВт/261 кВтч сочетает в себе инновации и долговечность, обеспечивая надежное, масштабируемое энергетическое решение для удовлетворения самым строгим требованиям.

Непревзойденная универсальность в различных областях применения

ESS TRENE отличается широким спектром применения — от электроснабжения производственных объектов и логистических центров до поддержки систем возобновляемой энергетики и микросетей. Ее PCS и корпус с классом защиты IP67 обеспечивают долговечность, а система жидкостного охлаждения поддерживает точный контроль температуры (≤3°C) для оптимальной работы в экстремальных условиях.

Ключевые особенности, создающие новый эталон в области накопления и хранения энергии:

Непревзойденная безопасность и надежность

Безопасность превыше всего: шкаф TRENE 125 кВт /261 кВтч для коммерческого и промышленного применения оснащен 4-уровневой системой противопожарной защиты:

  • Система обнаружения и предотвращения теплового разгона на уровне ячейки, обеспечивающая проактивный подход к пожароопасности.
  • Технология MSD с плавкими предохранителями, позволяющая отключать высокое напряжение во время технического обслуживания для дополнительной защиты.
  • Системы аэрозольного и водяного пожаротушения для мгновенной локализации и гашения потенциальных возгораний.
  • Секционированная конструкция, предотвращающая распространение огня и обеспечивающая огнестойкость до 1,5 часов для защиты критически важных компонентов системы.

Возможность масштабирования для удовлетворения растущих потребностей в энергоснабжении

ESS TRENE растет вместе с вашим бизнесом: в каждом шкафу установлено пять батарейных отсеков емкостью 261 кВтч. Для крупных предприятий система может быть расширена до 1250 кВт/2610 кВтч с 10 шкафами, что обеспечивает гибкость для удовлетворения растущих потребностей в энергоснабжении.

Управление энергопотреблением на основе искусственного интеллекта

Система управления энергопотреблением на основе искусственного интеллекта оптимизирует производительность и снижает затраты.

  • Платформа SolaXCloud обеспечивает обновления в режиме реального времени каждые 10 секунд и локальное хранение данных в течение одного года с доступом через облако или приложение.
  • Используя технологию ИИ, система анализирует и адаптирует модели энергопотребления, увеличивая доход от диспетчеризации до 10%.
  • Такие функции, как ценообразование по времени использования и интеллектуальное планирование, повышают эффективность и минимизируют затраты.

Компактный, экономичный дизайн

Компактная конструкция минимизирует требования к пространству и снижает транспортные, монтажные и эксплуатационные расходы. Архитектура 3P4W поддерживает гибкую регулировку нагрузки и обеспечивает оптимальное распределение электроэнергии для различных потребностей бизнеса.

Энергоснабжение более экологичного будущего

Компания SolaX стремится содействовать глобальному энергетическому переходу с помощью инноваций и передового опыта. Система накопления и хранения энергии с жидкостным охлаждением TRENE предоставляет предприятиям надежное, масштабируемое и интеллектуальное решение для накопления и хранения энергии, прокладывая путь к устойчивому будущему.

Подробную информацию можно найти на веб-сайте www.solaxpower.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2598571/SolaX_TRENE_Liquid_Cooling_ESS.jpg

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