Sony Semiconductor Solutions s'apprête à commercialiser un capteur CMOS avancé de type 1/2 pouce destiné aux applications mobiles, doté de la première structure de pixels RB 2×2 OCL du secteur, alliant haute résolution et excellentes performances d'autofocus

La nouvelle conception des pixels et le nouvel algorithme offrent une définition supérieure de plus de 20 % à celle du produit conventionnel de Sony

ATSUGI, Japon, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine du LYTIA 610, un capteur d'images CMOS de type 1/2 pouce offrant une résolution effective d'environ 64 mégapixels et doté d'une structure de pixels RB 2×2 de type OCL (On Chip Lens). Il s'agit du premier*1 produit de ce secteur doté de cette structure de pixels à être fabriqué en série.

LYTIA 610 CMOS image sensor Structural diagram of RB2×2 OCL Spatial resolution comparison with Sony’s conventional product

En associant la structure de pixels RB 2×2 OCL à un traitement de conversion de matrice dédié (remosaïquage) optimisé pour cette structure, ce nouveau produit permet d'améliorer à la fois la résolution et les performances de l'autofocus. Il offre une amélioration de plus de 20 % de la résolution spatiale*2 par rapport au produit classique de Sony doté d'une taille de pixel identique*3, ce qui permet aux appareils photo à téléobjectif de capturer des sujets avec un niveau de détail élevé.

Grâce à cette vitesse de traitement améliorée, il est désormais possible, pour la première fois, d'enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde avec le capteur de type 1/2 pouce de Sony. Cela permet de réduire l'écart de performances par rapport aux grands capteurs utilisés sur les appareils photo principaux et d'atténuer les variations de qualité d'image au sein des systèmes à plusieurs objectifs, offrant ainsi une expérience de prise de vue plus homogène.

*1 Parmi les capteurs d'image CMOS. D'après une étude réalisée par Sony (à la date de l'annonce, le 24 juin 2026).

*2 Résolution spatiale : Indicateur utilisé pour évaluer la définition des images. Ce chiffre permet de quantifier le niveau de détail à partir duquel des lignes fines, alternant le noir et le blanc, peuvent être clairement distinguées. Une valeur plus élevée indique un rendu plus précis des détails du sujet.

*3 Par rapport au capteur d'image CMOS mobile LYTIA 601, doté d'une structure 2×2 OCL et d'une taille de pixel de 0,7 µm.

Nom du modèle Date d'expédition de la production de masse Capteur d'image CMOS empilé LYTIA 610 de type 1/2 pouce offrant 64 mégapixels effectifs*4, destiné aux applications mobiles Fin juin 2026

*4 D'après la méthode de spécification du nombre de pixels effectifs du capteur d'images.

Caractéristiques principales

■ Haute résolution et performances de mise au point automatique obtenues grâce à la première *1 structure de pixels RB 2×2 de type OCL du secteur et à un algorithme dédié

La structure de pixels RB 2×2 de type OCL combine de manière optimale une structure OCL 1×1, qui garantit une haute résolution, et une structure OCL 2×2, qui améliore les performances de l'autofocus, le tout sur un même capteur.

Par ailleurs, un nouvel algorithme de traitement dédié au remosaïquage (conversion de matrice) a été développé afin d'améliorer encore les performances d'imagerie de cette matrice de pixels unique. La structure optimisée des pixels et le traitement du signal permettent, conjointement, d'obtenir une amélioration de plus de 20 % de la résolution spatiale par rapport au produit classique*3 de même taille de pixel, tout en conservant d'excellentes performances de mise au point automatique.

■ Premier capteur de type 1/2 pouce de Sony à prendre en charge l'enregistrement vidéo 4K à 120 images par seconde

Les circuits logiques de ce produit utilisent un procédé de fabrication avancé à géométrie fine permettant de diminuer la consommation d'énergie. De plus, le convertisseur A/N (circuit de conversion analogique-numérique) a été optimisé grâce à une parallélisation accrue, ce qui permet d'obtenir une vitesse de lecture des données deux fois supérieure à celle d'un capteur de type 1/2 pouce classique*3.

Grâce à cette vitesse de lecture améliorée, il est désormais possible, pour la première fois, d'enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde avec un capteur Sony de même taille, ce qui était difficile à réaliser avec les modèles précédents.

Veuillez consulter le site officiel pour découvrir un extrait en ralenti (4K, 120 images par seconde), ainsi que ses caractéristiques techniques et d'autres informations.

https://www.sony-semicon.com/en/news/2026/2026062401.html