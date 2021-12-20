Sopharma и SoftGroup обновляют программы для сериализации и оборудование для агрегации

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SoftGroup

Dec 20, 2021, 02:06 ET

Лидер фармацевтического рынка Sopharma обновляет программы для сериализации и оборудование для агрегации при поддержке SoftGroup 

SoftGroup® SaTT заменяет существующее решение Sopharma для системы отслеживания

СОФИЯ (Болгария), 20 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания SoftGroup, являющаяся лучшим в своем классе поставщиком комплексных технологий отслеживания в регионе Центральной и Восточной Европы, сегодня объявила о поддержке Sopharma — крупнейшей фармацевтической компании в Болгарии в модернизации своего программного обеспечения для сериализации и модернизации оборудования для агрегации в соответствии с требованиями к отслеживанию в России и Европе.

Фармацевтическая компания Sopharma заключила контракт, подтверждающий ее решение о реализации комплексных требований с использованием решений SoftGroup® SaTT. В соответствии с контрактом система SaTT от SoftGroup® заменит применяемую в настоящее время компанией технологию разноплановой сериализации, состоящую из различных внутренних систем для различных рынков. Цель заключается в создании современной платформы отслеживания с учетом новейших отраслевых особенностей и повышения эффективности. Таким образом, решение SoftGroup® SaTT заменит собой часть существующей системы.

Наряду с внедрением решения SoftGroup® SaTT, SoftGroup также предоставит компании Sopharma консультационные услуги и поддержку в реализации и поддержании динамических требований на глобальном уровне.

«На этапе отбора компания SoftGroup поразила нас своей компетентной поддержкой дополнительных преимуществ, обеспечиваемых SoftGroup® SaTT и специальным опытом в области глобальных требований к сериализации. Мы с нетерпением ожидаем успешного и долгосрочного сотрудничества», — заявил руководитель проекта г-н Димитар Найденов (Dimitar Naydenov).

«Я очень рад новому партнерству с фармацевтической компанией Sopharma, имеющей долгую историю в Болгарии. Мы очень рады этой возможности помочь в части стратегической адаптации для сериализации, что позволит компании позиционировать свой ассортимент продукции по всему миру в будущем», — заявил руководитель отдела развития бизнеса компании SoftGroup д-р Андрей Атанасов (Andrey Atanasov), подчеркивая важность этого партнерства.

О компании Sopharma

Sopharma — болгарский производитель фармацевтической продукции, занимающий ведущие позиции на рынке Болгарии и имеющий сильное присутствие более чем в 45 странах с ключевыми рынками в Болгарии, России, Украине, Казахстане и Польше. Как авторитетный бренд и производитель, имеющий более чем 85-летнюю историю, компания играет активную ключевую роль в повышении уровня жизни, делая людей здоровыми за счет расширения их доступа к недорогим непатентованным и биофармацевтическим медицинским услугам.

Компания Sopharma имеет широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, более 200 продуктов из своего ассортимента непатентованных лекарственных средств, 15 оригинальных и 12 сильных и узнаваемых брендов на основе фитотехнологий. Компания предлагает современный подход к производству лекарственных средств на 9 производственных предприятиях в соответствии с европейскими стандартами качества.

О компании SoftGroup

SoftGroup — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая технологию сквозного отслеживания фармацевтической отрасли по всему миру. Наши решения охватывают все уровни процесса отслеживания, включая процессы агрегации в фармацевтическом производстве.

SoftGroup — сертифицированный поставщик шлюзов и доверенный партнер Европейской организации по верификации лекарственных средств (EMVO) и Болгарской организации по проверке лекарственных средств (BgMVO), а также надежный партнер GS1 Healthcare.

SOURCE SoftGroup

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