Sosyal Öncü TopTop Oyun Deneyimini Geliştirmek için '4. Oyuncu' Arıyor

ISTANBUL, 31 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Sosyal oyun uygulaması TopTop, geçtiğimiz günlerde üç ünlünün yer aldığı heyecan verici '4. Oyuncu Aranıyor' kampanyasıyla kamuoyunun dikkatini çekti: Beşiktaş taraftarlarının sevilen kahramanı Pascal Nouma; tanınmış TV sunucusu Hande Sarıoğlu ve popüler oyun yayıncısı Mustafa Emre Yıldız (Muti). '4. Oyuncu Aranıyor' teması TopTop'ın bu yıl düzenleyeceği marka etkinliklerinde de görülebilecek.

2018 yılında faaliyete geçen TopTop, sosyal medya ve oyun dünyalarını bir araya getirerek küresel sosyal ağlarda bir öncü haline geldi ve Türkiye'nin mobil uygulama dünyasında göz ardı edilemeyecek büyük bir isim oldu.

Oyuncuların favorisi Candy Boom, Uno ve Domino gibi bir dizi mini oyun sunan TopTop, uygulama içi canlı sesli sohbet işlevi aracılığıyla oyuncuların eğlenmelerine, sohbet etmelerine, paylaşmalarına olanak tanıyor ve gerçek hayattaki oyunların heyecanını ve etkileşimini sanal dünyaya taşıyan, her şey dahil bir platform kurmayı amaçlıyor.

TopTop Türkiye sözcülerinden birine göre TopTop, daha ileri teknolojiye ve çok sayıda özelliğe sahip bir uygulama geliştirerek daha fazla oyun çeşitliliğini somutlaştırmaya kararlı.

'4. Oyuncu Aranıyor' videosunda Pascal, Hande ve Muti bir futbol maçı izliyor. Devre arasında TopTop'ı açıyorlar ve "4. Oyuncuyu" arıyorlar. "Arkadaşların ne kadar önemli olduğunu ve TopTop'ın oyuncuların gerçek hayattaki gibi bağlantı kurmasına nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor. Ne demişler, 'Arkadaşlık, hayatın tatlı çeşnisidir' ve TopTop oyun oynarken farklı insanlarla sosyalleşebildiğiniz için hayatınızı güzelleştirir." diye ekledi.

Diğer mobil oyun uygulamalarında benimsenen tipik "takım savaşı" moduyla karşılaştırıldığında, "En Yakın 4 Dostunla + En Eğlenceli Oyunlar - Hadi TopTop'la!" sloganıyla da vurgulandığı gibi TopTop daha ziyade "dört oyunculu" oyunları tanıtmaya odaklanıyor.

Oyun dünyasında '4' neredeyse sihirli bir sayıdır. Domino, Poker ve Okey gibi birçok klasik oyun geleneksel olarak dört oyunculu modlara sahiptir.

"Dört oyunculu oyunlar, yakın bağları güçlendirmek ve yeni arkadaşlar edinmek arasında mükemmel bir denge kurar. TopTop'ta her tur, benzer düşünen bireylerin bir araya geldiği bir çember oluşturur," diye açıkladı sözcü. "Bu topluluktaki her kullanıcıyı benzersiz olarak görüyor ve uygulamamızı 'bir yarış, bir ortam ve bağlantı kurulacak bir yer' haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Ve şunu ekledi: "Dördüncü kişi olarak ortama girmek insanların yeni arkadaşlar edinmesini ve daha derin dostluklar kurmasını her zaman kolaylaştırır."

Bu reklam filminde Pascal, Hande ve Muti hala '4. Oyuncunun' oyuna katılmasını bekliyor. Bir Türk deyiminde ifade edildiği gibi 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var' ve TopTop da kalıcı bir etki bırakacak.

Büyük açıklama için bizi izlemeye ve TopTop ile eğlenmeye devam edin!

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2470583/image_1.jpg