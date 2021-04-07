Southern Glazer's Wine & Spirits與Lobos 1707簽署全國性協議

全球領先的酒精飲品分銷商 Southern Glazer's Wine & Spirits (Southern Glazer's) 今天宣佈已與引領烈酒多元化品牌發展的獨立優質烈酒品牌 Lobos 1707 簽署一項全國性協議。 Tweet this

Southern Glazer's Wine & Spirits 供應商管理副總裁 Jennifer Chaplin Tolkin 表示：「除了擁有強大的流動性外，Lobos 1707 打造『更大的餐桌』的願景還與我們在促進和慶祝多元的價值觀不謀而合。Lobos 1707 團隊認識我們的多元文化卓越中心是商業與別不同之處，以及我們如何專注增強多元與共融，不僅是在組織內部，還透過我們所代表的供應商。我們期待共同合作，不僅向更多消費者介紹 Lobos 1707 高級龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒產品。而且尋找新的和創新的方法來提升我們開展業務的多元化社區。」

Southern Glazer's 對多元、平等和共融的承諾體現在各種內部工作場所、商業和社區計劃中。例如，公司與 Thurgood Marshall College Fund 合作，投資於招募和發展各種人才，從而使公司能夠接觸該組織成員學校的學生實習生；以至其 C.H.E.E.R.S. to Diversity 的業務資源小組，旨在為員工提供人脈網絡和專業發展機會。公司還舉辦了一項年度女性領導力計劃，並與哥倫比亞大學和美國葡萄酒與烈酒批發商合作，旨在提高女性領導力。從商業角度來看，Southern Glazer's 的多元文化卓越中心已擴大其工作，以在公司的產品組合中確定和支援黑人和少數族裔擁有的葡萄酒和烈酒供應商，公司採購團隊與少數民族供應商發展理事會共同啟動新的供應商多元化計劃 。公司還透過其慈善和社區外展計劃擴大對多元化的承諾，包括向平等司法倡議提供財政資助，並透過領先的社會影響力教育創新者 EVERFI 資助該計劃為佛羅里達州和德州的高中學生提供多元化主題網上教育課程。Lobos 1707 計劃與 Southern Glazer's 緊密合作，以找出進一步擴大這類有意義計劃的方式。

Diego Osorio 解釋說：「Southern Glazer's 致力多元和共融，他們的配合對我們而言是如此重要。Lobos 1707 的宗旨是團結一致，我們要代表沒有資源來分享自己的聲音的人。我們希望激發變革、創造團結、慶祝個人化並擁抱巨大影響力的重要性。Southern Glazer's 具有濃厚的家庭觀念，並且承諾與我們自己的價值觀相配，我們期待與他們合作，使烈酒行業更具包容性。每個人都可以坐在我們的桌子旁，如果沒有的話，我們將一起建一個更大的餐桌。」

LeBron James 說：「對 Lobos 1707 來說，建立一個更大的餐桌以歡迎所有人的承諾適用於我們所做的一切，從公司的領導到與我們開展業務的人，以及期間的每個階段。我們希望與具有相同價值觀的人和公司合作，並將多元和共融放在首位，特別是在這個行業。」

Lobos 1707 產品組合中的每個商標都反映了墨西哥傳統的蒸餾和陳釀工藝，並在西班牙的 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒桶中完成釀造。Lobos 1707 獨特的酒桶陳釀工藝代表了一種始於 400 年前的現代做法。專有配方和世界一流的產品由墨西哥和西班牙的釀酒大師領導。

關於 Southern Glazer's Wine & Spirits

Southern Glazer's Wine & Spirits 是世界領先的酒精飲品分銷商，並為成為多代家族企業而感到自豪。公司在美國 44 個州、哥倫比亞特區和加拿大設有業務。Southern Glazer's 敦促所有零售客戶和成人消費者以負責任的態度推銷、銷售、服務和享受其產品。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.southernglazers.com。請在 Twitter 和 Instagram（@sgwinespirits）及 Facebook（Facebook.com/SouthernGlazers）關注我們。

關於 Lobos 1707

Lobos 1707 是一家融合傳統與創新的獨立烈酒生產商。創始人兼創作總監 Diego Osorio 受到同名的祖先啟發，於 2020 年與行政總裁兼品牌建立者 Dia Simms 和傳奇運動員及文化偶像 LeBron James 一起創立 Lobos 1707。James 和 Maverick Carter 是 Main Street Advisors' (MSA) 投資集團的組成部分，該集團與 Mezorio Spirits 共同領導 Lobos 1707 的投資。Anthony Davis 和 Draymond Green 以及 Klutch Sports Group 行政總裁兼創始人 Rich Paul 也是 MSA 的投資者。Torch Capital 完善了投資團隊。 產品組合包括 Lobos 1707 龍舌蘭酒、Extra Añejo、Lobos 1707 龍舌蘭酒、Reposado、Lobos 1707 龍舌蘭酒、Joven 和 Lobos 1707 Mezcal Artesanal，所有融合了歷史、文化和家族傳承的優質產品。Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒在墨西哥的哈利斯科區的洛斯拉圖斯收穫、蒸餾和裝瓶，其獨特風味和特點受到新舊世界兩者技術的影響。 Lobos 1707 龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒是從 100% 藍色韋伯龍舌蘭中培育出來，然後在裝瓶前使用索雷拉陳釀系統在 Pedro Ximénez (PX) 葡萄酒桶精釀。產品設計包括代表西班牙和墨西哥文化融合的 Osorio 家庭紋章和龍舌蘭風玫瑰羅盤。部分收益將捐贈給墨西哥和美國的狼保護區。每個人都在桌子旁坐著，攪動、呷著、品嚐 Lobos 1707。

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1337212/Lobos_1707_Logo.jpg

Lobos 1707

SOURCE Lobos 1707