Sovos, Kevin Akeroyd'u İcra Kurulu Başkanı Olarak Atadı

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Sovos Compliance, LLC

06 Jun, 2023, 09:00 ET

Sovos'un 'un küresel vergi uyumluluğu çözümlerinin benimsenmesini hızlandıran şekilde dünya çapında giderek daha fazla ülke e-Faturalamayı zorunlu kılarken şirkete liderlik edecek deneyimli SaaS teknolojisi uzmanı 

BOSTON, 6 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- Küresel vergi yazılımı sağlayıcısı Sovos bugün Kevin Akeroyd'un İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu. Akeroyd, Temmuz 2020'den itibaren milyarlarca dolarlık bir işletmeyi yöneten CEO olarak görev yaptığı Magnit'ten Sovos'a katıldı. Sovos artık sektörde benzersiz olan, kurumsal müşterilere değer teklifi sunma ölçeğine ulaştı: tek bir API bağlantısından herhangi bir ülkede e-Fatura ve vergi uyumluluğu. Akeroyd, giderek daha fazla ülkenin e-Faturalandırmayı zorunlu kıldığı ve Sovos çözümlerinin çok uluslu şirketler arasında geniş çapta benimsendiği bir zamanda katılıyor. Bu geçişin bir parçası olarak, mevcut Sovos CEO'su Andy Hovancik yönetim kurulu başkanı rolünü üstlenecek.

"Tüm dünyada mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek eskiden vergi ve finans sorunuydu, artık değil. Sovos CEO'su Kevin Akeroyd, "Bugün, hükümet yetkilileri teknolojiye büyük yatırım yapıyor ve gerçek zamanlı olarak doğrudan kaynaktan bilgi talep ediyor" dedi. "Düzenleyicilerden kaynaklı kaygılar artık BT'nin alanı haline geldi ve yetkililerin istediklerini, istedikleri zaman ve istedikleri biçimde sunabilecek çözümlere sahip olmak, Sovos'un devreye girdiği yer. Sovos, iş önceliklerinize odaklanabilmeniz için uyumluluk yükümlülüklerinizin yerine getirildiğine dair güven sağlama konusunda güvenebileceğiniz tek iş ortağıdır. Bu harika takıma liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum."

Akeroyd, Magnit'e katılmadan önce Cision'da CEO olarak görev yaptı ve şirketi NYSE'de halka açtı. Daha önce Akeroyd hem Oracle hem de Salesforce'ta bulut yazılımı, hizmetler ve veri konu kategori lideri iş birimlerini yöneten bir genel müdürdü.

"Bilgi Teknolojisi ve veri yönetimi, dünya çapındaki düzenleyici yükümlülüklerin karşılanmasında giderek daha önemli bir rol oynamaya devam ediyor, bu alan Kevin'ın Sovos'un büyüyen organizasyonuna büyük deneyim ve güvenilirlik getirdiği bir alan," dedi Hg'nin ortağı Jonathan Boyes. "SaaS teknolojisi ve küresel şirketler dünyalarında gezinme konusundaki uzmanlığı, onu bu pozisyon için ideal kişi yapıyor. Sovos büyümesinin bir sonraki aşamasında onunla işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz."

Sovos Hakkında  
Sovos, vergi belirlemesi, sürekli işlem kontrolleri, vergi raporlama ve daha fazlası için tam, bağlantılı hizmetler sunarak verginin dijital dönüşümünün karmaşıklıklarını çözmek üzere kuruldu. Sovos müşterileri, Fortune 500'ün yarısını ve 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren her büyüklükteki işletmeyi içermektedir. Şirketin SaaS ürünleri ve tescilli Sovos S1 Platformu, çok çeşitli iş uygulamaları ve devlet uyum süreçleriyle bütünleşir. Sovos'un Amerika ve Avrupa'da çalışanları vardır ve Hg ve TA Associates'e aittir. Daha fazla bilgi için sovos.com adresini ziyaret edin ve bizi LinkedIn ve Twitter''da takip edin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882990/Sovos_Logo.jpg

SOURCE Sovos Compliance, LLC

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