Современные технологии помогают cпециалистам по онлайн-продажам проводить интеллектуальные прямые трансляции

За год с 2018 по 2019-й товарооборот мировой отрасли электронной коммерции вырос с 2,39 трлн долл. США до 3,46 трлн долл. США [i] . По мере того, как онлайн-трансляции набирают все большую популярность среди ритейлеров и потребителей, "прямые" Интернет-продажи будут занимать все большую долю розничного сектора. Инновационное решение от Huawei помогает разработчикам раскрывать дополнительный потенциал стремительно растущей отрасли электронной коммерции, предоставляя ритейлерам инструменты для проведения первоклассных прямых трансляций - проще, быстрее и с повышенной эффективностью.

В сравнении с традиционными Интернет-продажами прямые трансляции обеспечивают гораздо более высокий коэффициент превращения посетителей в покупателей, демонстрируя необычайную эффективность в вопросах активации продаж и повышения клиентской лояльности. "Локдауны и ограничения, вызванные пандемией, вынуждают потребителей менять свое поведение. На этом фоне стремительно растет спрос на онлайн-продажи самых разнообразных продуктов и сервисов. Цифровые технологии уже превратились в ведущий тренд любой отрасли", - прокомментировал один из спикеров на вебинаре руководитель отдела продуктовой и бизнес-аналитики Dafiti Рузвельт Насименто (Roosevelt Nascimento).

Набор инструментов для виртуализации устройств в составе передового решения от Huawei превращает видеоустройства в дополнительные камеры смартфона и позволяет с легкостью переключаться между камерами одним нажатием на экране основного гаджета. С помощью этого решения продукты могут отображаться под различными углами зрения в весьма привлекательной форме. Управление экономически эффективной системой может осуществляться посредством одного устройства.

Технология HUAWEI HiAI в составе этого решения повышает качество прямых трансляций за счет различных сценариев продаж. Алгоритмы обработки заднего фона в режиме реального времени обеспечивают замену фонового изображения в зависимости от конкретного сценария, создавая естественный и интуитивно понятный эффект при демонстрации продуктов.

Разнообразные технологии AR, используемые в процессе прямой трансляции, гарантируют дополнительную четкость изображения: например, для презентации дизайна смартфонов возможно отобразить их внутреннюю конструкцию.

Зависание картинки в процессе прямых трансляций очень раздражает. В этой связи специалисты Huawei оптимизировали характеристики 5G и Wi-Fi, сократив периоде задержки и повысив скорость загрузки для стабильного воспроизведения потокового видео.

Комбинация этих технологий делает прямые трансляции экономически целесообразным и профессиональным инструментом для пользователей.

В ходе вебинара состоялась презентация инициативы "Pilot Collaboration Program", направленной на поддержку разработчиков, стремящихся создавать современные решения для прямых трансляций. Huawei будет финансировать работу пяти международных партнеров, помогая им осваивать новые бизнес-возможности в сфере прямых коммерческих трансляций с помощью инновационных инструментов HMS Core.

Мероприятие является очередным шагом в релизуемой компанией Huawei стратегии создания экосистемы, позволяющей разработчикам открывать новые "двери", а пользователям устройств Huawei и платфоры AppGallery - получать поистине уникальные впечатления. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0neYAtOrM68KQHOrcfLAIL7cQmFaYnZM.

[i] "В 2019 году объем продаж в мировой электронной коммерции достигнет 3,46 трлн долл. США", Digital Commerce 360, 13 ноября 2019 г.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1224926/Huawei_Developer_Webinar_Connect_LIVEs_E_commerce.jpg

SOURCE Huawei Consumer Business Group