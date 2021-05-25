SpaceChain и Eurasian Space Ventures подписывают MOU для разработки совместных проектов

Компания с ограниченной ответственностью ESV, основанная бизнесменом и предпринимателем Шухратом Ибрагимовым и зарегистрированная в Казахстане, ставит своей целью выполнение функций международного центра для разработки космических проектов и взаимодействия смежных организаций, стремящихся к выгодному использованию надежно отработанной космической инфраструктуры и экосистемы в этой стране.

В соответствии с этим соглашением обе компании будут обмениваться информацией и опытом, а также обеспечивать взаимное обогащение идеями и разрабатывать совместные проекты в области космических технологий в течение двух лет.

SpaceChain будет прорабатывать возможности сотрудничества со своими партнерами в глобальной космической индустрии в целях эффективного использования космических объектов и инфраструктуры, имеющихся в Казахстане. ESV будет способствовать взаимодействию с Национальным космическим агентством Республики Казахстан, именуемым также «Ғарыш Сапары», от лица обеих компаний.

«Мы устанавливаем ценные партнерские отношения с компанией SpaceChain, чтобы не только продемонстрировать то, что Казахстан предлагает как международный космический центр, но и, что более важно, помочь организациям открыть для себя космос как инновационную платформу для обеспечения конкурентных преимуществ и успеха, — заявил основатель компании ESV Шухрат Ибрагимов. — Объединив и интегрировав знания и опыт обеих компаний в сферах блокчейна и космоса, мы с радостью сделали вместе со SpaceChain исторический шаг на пути к внедрению инноваций и дальнейшему развитию в демократизированном космическом секторе».

Поначалу ESV будет осуществлять управление и координацию двух совместных космических проектов, разработанных вместе со SpaceChain для криптовалютной биржи Biteeu, которая будет развертывать орбитальную космическую инфраструктуру компании SpaceChain для осуществления сверхбезопасных многосигнатурных транзакций и резервного копирования данных в сети Bitcoin, и общественного проекта Divine, использующего космические технологии для бесплатной трансляции аудиозаписи Корана для мусульман и всех людей во всем мире, кто желает понять Священное Писание ислама.

«Мы вступаем в новую эру освоения космоса и использования космических технологий в качестве платформы для реализации новаторских идей в бизнесе. Партнерские отношения с компанией ESV будут служить дополнением к нашей непрерывной деятельности по формированию защищенной и постоянно действующей спутниковой блокчейн-сети с открытым исходным кодом для финансово-технологических и децентрализованных приложений, — заявил соучредитель и глава компании SpaceChain Зи Чжэн (Zee Zheng). — Мы продолжим поиск возможностей для коммерческого использования космических технологий и твердо убеждены в том, что сотрудничество с ESV поможет ускорить этот процесс».

Информация о компании SpaceChain

SpaceChain способствует развитию децентрализованной инфраструктуры для новой космической экономики. Сочетая космос с блокчейн-технологиями, SpaceChain облегчает разработку космических приложений и делает космос более доступным. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.spacechain.com.

Информация о компании Eurasian Space Ventures

Миссия ESV заключается в привлечении ведущих компаний, технологий и специалистов коммерческой космической промышленности в Казахстан, а также в выполнении функций единого центра реализации новых проектов и разработок в этой отрасли. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.eurasian.space.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1516973/SpaceChain_Logo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1516972/Eurasian_Space_Ventures_Logo.jpg

SOURCE SpaceChain; Eurasian Space Ventures