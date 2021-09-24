SPDB и Huawei запускают SPDB Finwarehouse для внедрения цифровых финансов в складское дело

SPDB и Huawei запускают систему SPDB Finwarehouse для внедрения цифровых финансов в складское дело

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) и Huawei представили систему SPDB Finwarehouse на конференции HUAWEI CONNECT 2021. Это комплексное решение представляет собой один из важнейших этапов совместной новаторской деятельности в области цифровизации финансов. Кроме того, оно является шагом на пути к консолидации Банка вещей (Bank of Things), поскольку в этом решении используется Интернет вещей (IoT) для обеспечения залогов движимого имущества, что позволяет идентифицировать каждый объект, отслеживать каждый сигнал и доверять каждому элементу.

В прошлом году SPD Bank и Huawei опубликовали информационный бюллетень Bank of Things («Банк вещей»), в котором предлагается новая модель и система финансовых услуг. После этого SPD Bank начал применять инновационные цифровые технологии, способствующие формированию Банка вещей, заключив партнерское соглашение с компанией Huawei для «погружения в цифровой мир». SPDB Finwarehouse — одна из важнейших инициатив, ставшая результатом этого партнерства и устремленности.

Это решение разработано для отраслевых производственно-сбытовых цепочек и представляет собой принципиально новый способ управления залогами движимых складских объектов. Движимое имущество, ранее являвшееся областью финансовых услуг, не охваченной широкой цифровизацией, представляет собой современное рыночное пространство, приносящее доходы, исчисляемые миллиардами юаней.

SPDB Finwarehouse: безопасное и простое управление объектами движимого имущества

Движимые имущественные объекты зачастую подвержены целому ряду рисков. Например, право собственности на тот или иной объект может быть четко не определено, что позволяет закладывать его несколько раз. В то же время компании, осуществляющие контроль, могут не всегда являться абсолютно порядочными, что обуславливает высокую вероятность фальсификаций. Даже если контроль ведется строго, его поддержание является дорогостоящим без использования цифровых средств. И без платформы реализации товаров их трудно обращать в деньги.

В качестве реакции на эти проблемы SPD Bank разработал более выверенное и надежное решение. В системе SPDB Finwarehouse используются технология RFID, взвешивающие устройства и устройства PDA, связанные с блокчейном, для записи объективной информации непосредственно на складе. Входящие товары ставятся в соответствие с финансированием и кредитованием, а исходящие товары привязываются к погашению. Это значительно облегчает процесс контроля за товарами и повышает его эффективность.

Данная система также помогает точно определять стоимость товаров. Она объединяет проверенную торговую, репутационную и рыночную информацию и использует ее для установления прав собственности, оценки и эффективной реализации. По существу логистические, коммерческие, денежные и информационные потоки становятся централизованными, обеспечивая необходимые данные для надлежащей оценки движимых активов. Теперь предприятия, относящиеся как к предыдущим, так и к последующим звеньям производственно-сбытовых цепочек, могут получить доступ к надежным финансовым услугам, охватывающим всю цепочку целиком.

Иллюстрация: SPDB Finwarehouse: заслуживающие доверия, управляемые и легко реализуемые объекты движимого имущества

Пул надежных активов при поддержке умного Интернета вещей (IoT)

В логистике и складском деле часто используются цифровые технологии. В связи с этим Huawei и SPD Bank внедряют интеллектуальные устройства интернета вещей (IoT) на складах наряду с внедрением возможностей искусственного интеллекта и многомерной верификации данных. Это превращает обычные склады в финансовые, интегрируя финансовые услуги в управленческие и бизнес-процессы.

Система SPDB Finwarehouse, функционирующая на базе платформы HUAWEI CLOUD, делает каждый объект поддающимся учету, каждый сигнал отслеживаемым и каждый элемент заслуживающим доверия. Данное решение включает в себя следующие технологии:

Распределенная система радиочастотной идентификации (RFID) определяет местоположение объектов с точностью до метров, автоматически производит инвентаризацию и отслеживает товары в режиме реального времени.

Благодаря моделям Pangu большинство моделей может использоваться повторно, что уменьшает количество образцов, необходимых для обучения, и сокращает период разработки проекта.

На платформе Huawei IoT реализованы моделирование с помощью графического интерфейса пользователя (ГИП, GUI), гибкое определение и формирование моделей и централизованное управление ими. Она осуществляет перекрестную проверку данных с использованием технологии цифровых двойников и проводит комплексный анализ рисков, связанных с товарами, процессами и персоналом соответствующего склада, а также окружающей его средой.

Мониторинговый центр обеспечивает подлинность входящих товаров

В мониторинговом центре SPDB Finwarehouse операторы могут легко проверить подлинность входящих товаров. Они могут подсчитывать товарные комплекты с помощью моделей Pangu и проверять их с использованием сканируемого кода, весовых данных и данных об истории сделки.

«SPDB Finwarehouse — экспериментальный проект в области цифровых финансов. Мы провели углубленную оценку потребностей рынка корпоративных услуг. Теперь нам необходимо продолжать поиск путей преобразования нашей бизнес-логики и перестройки наших технических возможностей с целью продолжения цифровизации», — заявил г-н Чэнь Хайнин (Chen Haining), руководитель IT-подразделения SPD Bank. «Интегрируя цифровые технологии в отрасли, мы можем использовать цифровые возможности для подробного изучения сценариев функционирования производственно-сбытовых цепочек в различных отраслях реальной экономики. SPD Bank с нетерпением ожидает начала совместной работы с компанией Huawei по интеграции финансов в реальную экономику», — добавил он.

В мире, где все взаимосвязано, будут и далее появляться новые сценарии и бизнес-модели.

«Huawei и SPD Bank продолжат новаторскую деятельность, предоставляя продукты, получаемые с использованием передовых технологий, и комплексные решения в сфере облачной инфраструктуры для модернизации цифровых финансов. Мы будем использовать передовые технологии для ускорения процесса модернизации финансовых услуг, работая вместе в целях дальнейшего установления взаимосвязей между отраслями и ориентированными на них новейшими финансовыми инструментами, — заявил г-н Джейсон Цао (Jason Cao), руководитель отдела международных финансов подразделения корпоративных технологий компании Huawei. — Компания Huawei предоставила полный комплект своих технологий для работы над проектом SPDB Finwarehouse совместно с SPD Bank. Вместе со своими клиентами мы погружаемся в цифровой мир и стимулируем модернизацию цифровых финансов. Мы надеемся, что реальная экономика будет развиваться при поддержке финансовой системы. Компания Huawei стремится помогать финансовым учреждениям в их непрерывном совершенствовании своей оперативности, уровня интеллектуализации, отраслевых услуг и построения экосистем. Мы помогаем финансовым учреждениям на их пути к цифровой трансформации и совместно строим полностью взаимосвязанную и интеллектуальную финансовую индустрию на основе экосистемы».

В 2018 году SPD Bank и Huawei организовали совместную инновационную лабораторию, что привело к реализации ряда успешных проектов. В августе 2020 года они подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве и совместно опубликовали информационный бюллетень Bank of Things, что стало одним из главных событий в рамках такого сотрудничества. SPD Bank сосредоточит свое внимание на совершенствовании качества обслуживания пользователей, применении цифровых технологий и внедрении инноваций в таких отраслях, как розничная торговля, связь, транспорт и здравоохранение, в целях стимулирования развития цифровой экономики.

В мире, где все взаимосвязано, финансы, технологии и промышленность будут тесно переплетены между собой. Huawei и SPD Bank используют потенциал облачных финансовых технологий для обслуживания общества, расширения возможностей клиентов и создания новых отраслевых ценностей.

Компания Huawei проводит онлайн-конференцию HUAWEI CONNECT 2021 с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

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