SPIC 10. Asya-Pasifik Enerji Ödülü'nü kazandı

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SPIC

Dec 13, 2024, 12:51 ET

TIANJIN, Çin, 13 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Asya-Pasifik'te enerjinin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin 10. üst düzey forum 5-8 Kasım tarihleri arasında Tianjin'de düzenlendi. Bu forum APEC Sürdürülebilir Enerji Merkezi (APSEC) tarafından Sürdürülebilir Enerji ve Yeşil Yeni Kalite Üretkenlik temasıyla düzenlenmektedir.

Forumda, Çin'deki altıncı APEC ESCI En İyi Uygulama Ödülleri açıklandı ve toplam altı proje ödüllendirildi.  SPIC Uluslararası Departmanı tarafından sunulan üç proje de ödül kazandı: Akıllı çalışma kategorisinde İklim Değişikliği, Enerji Dönüşümü ve Reformu için Yetenek Yetiştirme ve düşük karbonlu tanıtım şehirleri kategorisinde Huzhou Entegre Akıllı Sıfır Karbon Enerji Santrali Projesi ve Xiaogang Köyü Entegre Akıllı Enerji Projesi.

Ayrıca, SPIC'in Tianjin Sıfır Karbon Akıllı Popüler Bilim Eğitim Üssü, üst düzey forum için tek teknik ziyaret yeri oldu ve 10 ülke ve bölge ile uluslararası kuruluşlardan 31 yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

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