SPIC 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi'nde

News provided by

GLOBAL TIMES ONLINE

03 Jul, 2023, 02:39 ET

ISTANBUL, 3 Temmuz 2023 /PRNewswire/ --  GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) düzenlendi ve SPIC katılmaya davet edildi.

Continue Reading

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, son yıllarda Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisinin sürekli derinleştiğini ve çeşitli alanlarda iş birliğinin olumlu ilerleme kaydettiğini söyledi. Çin, nükleer enerji alanında ileri teknolojiye ve olgun deneyime sahiptir.Çin ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmesi ve yeni ilerlemeler sağlamak için Çin ile Türkiye arasındaki "Kuşak ve Yol"un ortak inşasını desteklemeye devam etmesi umulmaktadır. .

Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Genel Sekreteri Koray Tuncer, SPIC'in Türkiye'de nükleer enerji geliştirme "pencere dönemini" yakalamasını ve Çin-Türkiye nükleer enerji işbirliğini hızlandırmasını bekleyerek Asya'da temiz enerjinin gelişmesini dört gözle bekliyordu.

Bu sergi sırasında SPIC, üçüncü nesil pasif nükleer enerji teknolojisi, mühendislik yapımı, ekipman imalatı, işletimi ve bakımı vb. alanlardaki başarılı pratik deneyimini paylaştı. ve "Guohe-1" ve bir dizi küçük reaktör modelinin araştırılması ve geliştirilmesi, küresel nükleer enerji endüstrisinin gelişimi ve temiz ve düşük karbonlu enerjinin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda SPIC, katılımcılara karşılıklı güven, karşılıklı yarar ve kazan-kazan, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, enerji krizinin çözümü ve insanlığın yararına olan güçlü güvenini ve kararlılığını ifade etti.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2145816/image_5016866_2247293.jpg

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE

Also from this source

SPIC joins the 5th Türkiye Nuclear Power Plant Exhibition

Hubei, na China, constrói mais de 4 mil pontes no mundo

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.