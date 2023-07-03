SPIC 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi'nde

ISTANBUL, 3 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) düzenlendi ve SPIC katılmaya davet edildi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, son yıllarda Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisinin sürekli derinleştiğini ve çeşitli alanlarda iş birliğinin olumlu ilerleme kaydettiğini söyledi. Çin, nükleer enerji alanında ileri teknolojiye ve olgun deneyime sahiptir.Çin ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmesi ve yeni ilerlemeler sağlamak için Çin ile Türkiye arasındaki "Kuşak ve Yol"un ortak inşasını desteklemeye devam etmesi umulmaktadır. .

Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Genel Sekreteri Koray Tuncer, SPIC'in Türkiye'de nükleer enerji geliştirme "pencere dönemini" yakalamasını ve Çin-Türkiye nükleer enerji işbirliğini hızlandırmasını bekleyerek Asya'da temiz enerjinin gelişmesini dört gözle bekliyordu.

Bu sergi sırasında SPIC, üçüncü nesil pasif nükleer enerji teknolojisi, mühendislik yapımı, ekipman imalatı, işletimi ve bakımı vb. alanlardaki başarılı pratik deneyimini paylaştı. ve "Guohe-1" ve bir dizi küçük reaktör modelinin araştırılması ve geliştirilmesi, küresel nükleer enerji endüstrisinin gelişimi ve temiz ve düşük karbonlu enerjinin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda SPIC, katılımcılara karşılıklı güven, karşılıklı yarar ve kazan-kazan, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, enerji krizinin çözümü ve insanlığın yararına olan güçlü güvenini ve kararlılığını ifade etti.

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SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE