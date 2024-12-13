SPIC, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda görücüye çıktı

Uluslararası işbirliğini derinleştir ve enerji dönüşümünü teşvik et

ŞANHAY, 13 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- 5-10 Kasım tarihleri arasında Şanhay'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) düzenlendi.

Fuar sırasında, SPIC'in dört ikinci seviye birimi, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, İsveç ve diğer ülkelerden sekiz uluslararası tanınmış şirketle nükleer enerji, termik enerji, kömür ve diğer sektörlerde önemli ekipman ve malzeme sözleşmeleri imzalayarak SPIC'in küresel enerji tedarik zincirindeki güçlü entegrasyon kabiliyetini ve pazar rekabetçiliğini gösterdi.

İlk CIIE'nin 2018'de düzenlenmesinden bu yana geçen yedi yılda SPIC, uluslararası üne sahip tedarikçilerle küresel stratejik işbirliği gerçekleştirdi, yeşil ve düşük karbon sektöründeki endüstriyel zinciri güçlendirmek ve tamamlamak için küresel kaynakları iyi bir şekilde kullandı, toplamda 5,081 milyar ABD doları değerinde sözleşmeler imzaladı ve tedarik zinciri yönetimini sürekli olarak geliştirdi. Bu CIIE'de SPIC sadece kendi gücünü ve başarılarını göstermekle kalmadı, aynı zamanda bir dizi işbirliği anlaşması imzalayarak küresel enerji endüstrisinin sürdürülebilir gelişimine yeni bir ivme kazandırdı.